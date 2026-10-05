Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng 80 đồng ở chiều mua và 70 đồng ở chiều bán, lên 26.000 - 26.030 VND/USD.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.360,85 - 26.925,15 VND/USD.

Sáng 5/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.643 đồng/USD, tăng 7 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.760 - 26.170 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.790 - 26.170 VND/USD, cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 5/10, tỷ giá các ngoại tệ diễn biến phân hóa, trong đó EUR và JPY đồng loạt giảm, USD và CNY diễn biến trái chiều, trong khi GBP tăng giá tại các ngân hàng khảo sát.

Với EUR, xu hướng giảm thể hiện rõ tại cả hai ngân hàng. Tỷ giá EUR tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 28.459 - 29.959,93 VND/EUR, giảm lần lượt 15,19 đồng và 15,99 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.628 - 30.009 VND/EUR, giảm tương ứng 63 đồng và 65 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích nhẹ 0,05% lên 101,98 điểm, sát ngưỡng 102 điểm.

Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng, ghi nhận tuần đi lên thứ ba liên tiếp và có thời điểm chạm vùng cao nhất kể từ tháng 4/2025. Động lực của đồng bạc xanh đến từ kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, cùng nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng khi căng thẳng tại Trung Đông tái bùng phát.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ phân hóa. Lợi suất ở các kỳ hạn trung và dài hạn tiếp tục tăng, trong khi lợi suất ngắn hạn mất bớt động lực.

Căng thẳng liên quan đến xung đột Mỹ - Iran cũng làm gia tăng lo ngại về rủi ro địa chính trị và nguy cơ giá năng lượng tăng trở lại, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với USD.

Trong bối cảnh đó, chỉ số DXY đã vượt mốc 102 điểm, lên mức cao nhất trong khoảng 17 tháng và tăng hơn 3% trong tháng 9.

Dù vậy, đà tăng của USD phần nào chịu sức ép sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) mới nhất của Mỹ. Nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn đáng kể kỳ vọng, trong khi số liệu tháng trước được điều chỉnh giảm từ 162.000 việc làm xuống 133.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng từ 4,1% lên 4,2%.

Dù thị trường lao động hạ nhiệt, dữ liệu này chưa làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Thị trường gần như không còn đặt cược Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10, nhưng vẫn nghiêng về khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12. FedWatch định giá khả năng Fed thực hiện thêm 3 đợt tăng lãi suất đến tháng 6/2027, qua đó, đưa lãi suất lên vùng 4,5 - 4,75%.

Điều đáng chú ý là cơ sở cho kỳ vọng tăng lãi suất đang dịch chuyển. Thị trường lao động không còn là yếu tố quyết định chính, thay vào đó, lạm phát đang trở thành biến số quan trọng nhất đối với bước đi tiếp theo của Fed.

Các quan chức Fed tiếp tục phát tín hiệu thận trọng với lạm phát. Phần lớn cho rằng áp lực giá vẫn ở mức cao và có nguy cơ lan rộng, trong khi giá năng lượng, căng thẳng Trung Đông, thuế quan và nhu cầu đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo thêm sức ép tăng giá.

Do đó, dù Fed nhiều khả năng sẽ điều chỉnh chính sách từng bước và phụ thuộc vào dữ liệu, khả năng tiếp tục tăng lãi suất vẫn được để ngỏ. Lợi suất trái phiếu ở mức cao và những thay đổi của lãi suất trung lập có thể ảnh hưởng đến mức độ thắt chặt cần thiết, nhưng chưa đủ để Fed phát tín hiệu kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Trong tuần này, lịch dữ liệu kinh tế Mỹ tương đối thưa. Thị trường sẽ tập trung vào biên bản cuộc họp tháng 9 của FOMC, dự kiến công bố ngày 7/10, cùng chỉ số PMI dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), chỉ số sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan và các phát biểu của quan chức Fed./.