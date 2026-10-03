Ngân hàng - Bảo hiểm

Nới dư địa tín dụng để tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
14:58 | 03/10/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đã hướng dẫn các ngân hàng thương mại không tính vào dư nợ tín dụng tăng thêm cho các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
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Sáng 3/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà trả lời câu hỏi về điều hành tín dụng trong những tháng cuối năm để đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng.

Cho vay nhà ở xã hội, khách sạn, khu nghỉ dưỡng không tính vào dư nợ cần kiểm soát

Phó Thống đốc cho hay, trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành các giải pháp tăng trưởng tín dụng, phối hợp với các chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô để bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống và góp phần hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế.

Nới dư địa tín dụng để tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đến ngày 30/9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm trước và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phù hợp với mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đề ra cho cả năm.

Theo Phó Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo dư địa cho các tổ chức tín dụng để có thể cấp tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên và các công trình, dự án trọng điểm của nền kinh tế, hỗ trợ cho tăng trưởng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có hướng dẫn để các tổ chức tín dụng chủ động cấp tín dụng cho các loại hình, nhu cầu quan trọng như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. Đối với dư nợ phát sinh trong lĩnh vực này, không tính vào dư nợ tín dụng cần phải kiểm soát.

Ngân hàng Nhà nước cũng hướng dẫn các ngân hàng thương mại chủ động không tính vào dư nợ tín dụng tăng thêm cho các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết giữa các vùng, các địa phương và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Một nội dung đáng chú ý là việc triển khai chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại chủ động đăng ký, tham gia chương trình.

Từ bốn ngân hàng thương mại nhà nước đăng ký đầu tiên, đến nay đã có 19 ngân hàng thương mại thông báo tham gia, với quy mô khoảng 409 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đã có 10 ngân hàng giải ngân cho khách hàng, với tổng số 12.900 lượt khách hàng có dư nợ. Tổng dư nợ đạt khoảng 18,6 nghìn tỷ đồng, với mức lãi suất thấp hơn từ 1–3,6% so với mức lãi suất cho vay thông thường của chính các ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang được triển khai tích cực. Lãi suất cho vay của chương trình thấp hơn lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng thương mại tham gia tối thiểu 1%. Đến nay, chương trình đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng.

Tập trung vốn cho động lực tăng trưởng

Về điều hành trong thời gian tới, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhận định tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Quý IV là quý mang tính quyết định để hoàn thành và về đích các mục tiêu năm 2026.

Để góp phần cùng Chính phủ, các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chủ động rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách về tín dụng chung cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, cũng như cơ chế chính sách cho các ngành, lĩnh vực cụ thể, tạo thuận lợi trong việc cho vay và tiếp cận vốn vay.

Nới dư địa tín dụng để tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng
Toàn cảnh cuộc họp báo sáng 3/10. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại thực hiện ba nội dung trọng tâm.

Trước hết là tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực là động lực của tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tiếp đó, tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Thống đốc cho biết ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa; chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long; các chương trình tín dụng, đầu tư về hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược.

Ngoài tín dụng thương mại của hệ thống các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh công tác tín dụng chính sách cho các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Hoàng Yến
Từ khóa:
phó thống đốc ngân hàng nhà nước dư nợ tín dụng kiểm soát tín dụng

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Cập nhật: 03/10/2026 16:00

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