FWD Việt Nam và BVBank hợp tác mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

Sự kiện đánh dấu sự tăng cường năng lực phân phối bảo hiểm của FWD thông qua mạng lưới ngân hàng, đồng thời là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bán lẻ của BVBank ở chu kỳ tăng trưởng mới.

Hợp tác giữa FWD và BVBank sẽ mang đến danh mục sản phẩm được phát triển theo hướng đơn giản, dễ hiểu và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người Việt.

Ông Phương Tiến Minh - Tổng Giám đốc FWD Việt Nam, kỳ vọng sự hợp tác với BVBank sẽ phát huy thế mạnh về phân phối, công nghệ và chăm sóc khách hàng, giúp người dân tiếp cận giải pháp bảo vệ phù hợp với nhu cầu.

Ông Phương Tiến Minh - Tổng Giám đốc FWD Việt Nam chia sẻ: “Bảo hiểm qua ngân hàng đang ngày càng trở thành một lựa chọn quen thuộc của khách hàng trong hành trình xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân. Thông qua hợp tác với BVBank, FWD sẽ phát huy thế mạnh của hai bên về phân phối, công nghệ và chăm sóc khách hàng để giúp nhiều khách hàng được tư vấn đúng và đầy đủ hơn, từ đó lựa chọn giải pháp bảo vệ phù hợp với nhu cầu của mình”.

Theo ông Lý Hoài Văn, Tổng Giám đốc BVBank, với tầm nhìn trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, lấy khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ làm trọng tâm, BVBank không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng.

“Chúng tôi hợp tác FWD Việt Nam - thành viên của Tập đoàn FWD với mạng lưới rộng khắp châu Á - sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng và nhận thấy sự tương đồng sâu sắc trong định hướng phát triển. Chúng tôi tin rằng, với sự thống nhất cao về nguyên tắc hợp tác, việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của Ngân hàng Nhà nước và mục tiêu chung vì lợi ích khách hàng, quan hệ đối tác chiến lược này sẽ tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cả hai tổ chức” - ông Lý Hoài Văn nhấn mạnh.

Hợp tác giữa FWD Việt Nam và BVBank góp phần bổ sung các giải pháp bảo vệ tài chính cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ BVBank hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bán lẻ.

Hợp tác giữa hai bên bắt nguồn từ một điểm chung: đặt khách hàng vào vị trí trung tâm.

Với FWD, tầm nhìn “thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm” được hiện thực hóa bằng những sản phẩm dễ hiểu, trải nghiệm đơn giản và ứng dụng công nghệ số.

Với BVBank, hành trình hơn ba thập kỷ gắn với triết lý “Chúng tôi bắt đầu từ Bạn” là hành trình đồng hành cùng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ qua từng giai đoạn phát triển.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa FWD và BVBankkhông chỉ mở rộng danh mục giải pháp tài chính dành cho khách hàng cá nhân, mà còn đặt nền móng để hai bên tiếp tục đồng hành phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn và đẩy mạnh số hóa trải nghiệm khách hàng trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu chung là mang lại những giá trị thiết thực, bền vững và phù hợp với nhu cầu ngày càng thay đổi của thị trường./.