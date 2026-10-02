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Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2026

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

nguyenphuonganh.php@gmail.com
11:31 | 02/10/2026
(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tăng 15,8%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,69%; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,2%... là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2026.
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Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2026
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
kinh tế TP. Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2026 Thống kê TP. Hồ Chí Minh

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