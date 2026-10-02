Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2026

(TBTCO) - Lãi suất tại các nền kinh tế lớn tăng, tạo sức ép lên tỷ giá, chi phí vốn và tâm lý nhà đầu tư, song yếu tố quyết định để thu hút dòng vốn FDI không phải là biến động lãi suất trong ngắn hạn, mà là triển vọng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư dài hạn tại Việt Nam.