Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tăng 15,8%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,69%; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,2%... là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2026.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa hướng dẫn Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án khai thác khoáng sản, trên cơ sở triển khai các nghị quyết mới của Chính phủ.
(TBTCO) - Tăng trưởng GRDP quý III/2026 của Hà Nội tăng 10,02%, nâng mức tăng 9 tháng lên 8,85%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng cải thiện qua từng quý, tạo dư địa để Thành phố tập trung điều hành, khai thác thêm động lực trong quý IV.
(TBTCO) - Tại buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các đơn vị xác định rõ công việc, hướng giải quyết và thời hạn, không để doanh nghiệp phải chờ.
(TBTCO) - Lãi suất tại các nền kinh tế lớn tăng, tạo sức ép lên tỷ giá, chi phí vốn và tâm lý nhà đầu tư, song yếu tố quyết định để thu hút dòng vốn FDI không phải là biến động lãi suất trong ngắn hạn, mà là triển vọng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư dài hạn tại Việt Nam.
(TBTCO) - Trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn, các kế hoạch mua cổ phần và hợp tác dài hạn với doanh nghiệp Việt vẫn được xúc tiến. Mảng khai khoáng, dược phẩm đến ngân hàng, dòng vốn chiến lược đang chuyển động theo nhịp riêng trước sức ép của thị trường.