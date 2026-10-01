Ngân hàng - Bảo hiểm

LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng

09:10 | 01/10/2026
(TBTCO) - Tiên phong hiện thực hoá chiến lược AI-first thông qua ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới LPBank Plus, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại “Chạm LPBank Plus – Chạm quà chất” nhằm thúc đẩy thói quen giao dịch số thông minh. Không chỉ mang AI vào những nhu cầu tài chính quen thuộc, chương trình còn khuyến khích khách hàng trải nghiệm các tiện ích số, từng bước hình thành thói quen giao dịch thuận tiện, chủ động và an toàn hơn.
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Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành ngân hàng diễn ra mạnh mẽ, việc thúc đẩy thanh toán số và hình thành thói quen giao dịch thông minh ngày càng được chú trọng, góp phần đưa các dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với đời sống. Từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/12/2026, LPBank triển khai chương trình khuyến mại “Chạm LPBank Plus – Chạm quà chất” dành cho khách hàng cá nhân mới tải ứng dụng nhưng chưa phát sinh giao dịch trên ứng dụng LPBank Plus và khách hàng chuyển đổi từ ứng dụng LPBank sang LPBank Plus.

LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng
Chương trình khuyến mại “Chạm LPBank Plus – Chạm quà chất”

Theo đó, LPBank dành tặng 3.000 voucher trị giá 50.000 đồng mỗi tháng, áp dụng cho các giao dịch thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, truyền hình, di động trả sau và nạp tiền điện thoại/data từ 100.000 đồng trên ứng dụng LPBank Plus. Bên cạnh đó, chương trình còn trao giải thưởng hàng tháng hấp dẫn dành cho những khách hàng có số lượng giao dịch hợp lệ cao nhất trong từng kỳ. Các giao dịch ­được tính gồm thanh toán hóa đơn, nạp thẻ cào, quét VNPAY QR...

Cơ cấu giải thưởng mỗi kỳ gồm 1 xe máy điện Evo Max – VinFast trị giá 24,1 triệu đồng, 1 xe máy điện Flazz Max – VinFast trị giá 18,9 triệu đồng, 2 sổ tiết kiệm Online LPBank trị giá 10 triệu đồng/sổ và 4 giải thưởng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng/giải được cộng trực tiếp vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại LPBank. Chương trình kéo dài trong 3 tháng, với tổng giá trị quà tặng gần 700 triệu đồng.

Không chỉ mang đến những ưu đãi thiết thực, chương trình được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp khách hàng từng bước hình thành thói quen giao dịch số đơn giản, chủ động và thông minh hơn trong đời sống hàng ngày.

Ra mắt ngày 28/3/2026, LPBank Plus là ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới được LPBank tiên phong phát triển theo định hướng AI-first (tích hợp trí tuệ nhân tạo), dựa trên mô hình trải nghiệm 3S – Simple, Smart, Safe.

Sau khoảng nửa năm ra mắt, ứng dụng đã đồng hành cùng hơn 2,7 triệu người dùng, ghi nhận hơn 20 triệu giao dịch, với tổng doanh số giao dịch hơn 106 nghìn tỷ đồng. Quy mô người dùng và giao dịch đạt được trong thời gian ngắn là một bước tiến đáng chú ý, phản ánh sự đón nhận tích cực của khách hàng đối với nền tảng ngân hàng số thế hệ mới.

Sự “thông minh” (Smart) của LPBank Plus được thể hiện rõ nét qua tính năng điều hướng Smart Nav vận hành trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) giúp tìm kiếm nhanh thông tin, dịch vụ cần thiết như người thụ hưởng, lãi suất tiết kiệm, tỷ giá, tính năng dịch vụ, chi nhánh, ATM chỉ với một thao tác. Đặc biệt, ứng dụng còn được trang bị tính năng LP Pay – trợ lý AI chuyển tiền, cho phép tiếp nhận yêu cầu thông qua hội thoại, hỗ trợ người dùng thực hiện thao tác chuyển tiền nhanh chóng. Khách hàng chỉ cần nhắn tin tìm kiếm người thụ hưởng, hay dán nội dung chuyển khoản hoặc đính kèm hình ảnh liên quan; hệ thống sẽ tự động nhận diện và điền sẵn các trường thông tin giao dịch để khách hàng xác nhận trước khi thực hiện.

LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng
LPBank Plus: Chạm một ứng dụng, trải nghiệm ngân hàng số thông minh

Bên cạnh yếu tố thông minh, trải nghiệm “đơn giản” (Simple) và “an toàn” (Safe) cũng được thiết kế đồng bộ. Các giao dịch tài chính cốt lõi được ưu tiên hiển thị ngay trên màn hình chính; hóa đơn thanh toán được tự động lưu sau lần thanh toán đầu tiên, hỗ trợ khách hàng thuận tiện quản lý và thực hiện các kỳ thanh toán tiếp theo. Ứng dụng còn được trang bị lớp bảo vệ tiên tiến (App Shielding), cùng khả năng nhận diện thiết bị và theo dõi các dấu hiệu bất thường trong quá trình truy cập, thao tác, góp phần tăng cường an toàn cho tài khoản và giao dịch của khách hàng.

Đại diện LPBank cho biết, Ngân hàng hướng tới việc đưa công nghệ trở thành một phần thói quen trong cách khách hàng tương tác với dịch vụ tài chính. Từ những nhu cầu quen thuộc như thanh toán hóa đơn, chuyển tiền đến các thao tác được hỗ trợ bởi AI, ứng dụng LPBank Plus được phát triển theo hướng đơn giản hơn trong sử dụng, thông minh hơn trong hỗ trợ và an toàn hơn trong giao dịch.

Sự kết hợp giữa hạ tầng công nghệ AI-first và các chính sách khuyến mại thiết thực được kỳ vọng sẽ giúp LPBank Plus gia tăng độ gắn kết với người dùng. Đây cũng là bước đi tiếp theo của Ngân hàng trên hành trình phát triển hệ sinh thái ngân hàng đặt khách hàng làm trọng tâm, góp phần thúc đẩy phổ cập tài chính số tại Việt Nam.

Tải mới hoặc chuyển đổi sang LPBank Plus, trải nghiệm các tiện ích số và tham gia chương trình “Chạm LPBank Plus – Chạm quà chất” để có cơ hội nhận những ưu đãi hấp dẫn. Thể lệ và thông tin chi tiết xem:tại đây

Tài Tâm
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ứng dụng LPBank Plus thói quen giao dịch số thông minh tiện ích số ngân hàng LPBank giao dịch thanh toán hóa đơn điện nước tính năng trợ lý AI chuyển tiền

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BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30