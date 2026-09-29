Ngân hàng - Bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước phản hồi thông tin giám sát khách VIP, lãnh đạo ngân hàng về phòng, chống rửa tiền

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
21:18 | 29/09/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, các thông tin về khách hàng, cổ đông, người quản lý và các chủ thể liên quan được thu thập làm dữ liệu đầu vào để phân tích, đánh giá bức tranh rủi ro tổng thể của đối tượng báo cáo, không có nghĩa các chủ thể này trở thành đối tượng giám sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.
aa

Tối ngày 29/9, Ngân hàng Nhà nước phản hồi phản hồi một số thông tin gần đây về dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước phản hồi thông tin giám sát khách VIP, lãnh đạo ngân hàng về phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước phản hồi thông tin giám sát khách VIP, lãnh đạo ngân hàng về phòng, chống rửa tiền. Ảnh minh họa.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước làm rõ việc thu thập thông tin liên quan đến khách hàng VIP, người quản lý hay một số nhóm khách hàng chỉ nhằm phục vụ đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức tín dụng, không đồng nghĩa những cá nhân này trở thành đối tượng bị giám sát.

Theo nội dung dự thảo, đối tượng giám sát là các đối tượng báo cáo, gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán... Đây là các pháp nhân, hoàn toàn không phải là các cá nhân khách hàng hay cá nhân lãnh đạo ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, nhận định về việc mở rộng đối tượng từ lãnh đạo ngân hàng đến khách VIP có thể tạo ra cách hiểu rằng cơ quan nhà nước coi lãnh đạo ngân hàng và người gửi nhiều tiền là đối tượng tiềm ẩn tội phạm, đi ngược lại nguyên tắc pháp quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Đối với việc thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, điều hành và kiểm soát tại đối tượng giám sát, gồm thông tin về Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, cổ đông lớn, quy mô vốn…, Ngân hàng Nhà nước cho biết đây là những thông tin các ngân hàng hiện đã có trách nhiệm báo cáo tại Báo cáo giám sát an toàn vi mô theo Thông tư 08/2022/TT-NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng và pháp luật về chứng khoán. Đây là thông tin cơ bản, tổng quan, phục vụ giám sát và đánh giá tổ chức tín dụng từ góc độ cơ cấu lãnh đạo, quản lý, quy mô và cấu trúc của đơn vị.

Ngân hàng Nhà nước cũng làm rõ việc yêu cầu tổ chức tín dụng thống kê số lượng khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên, khách hàng tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực có rủi ro.

Theo dự thảo, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo tổng số lượng khách hàng và phân tách theo các đặc điểm khác nhau như: khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức, khách VIP hay doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực được phân loại phục vụ mục đích giám sát phòng, chống rửa tiền. Các lĩnh vực được đề cập gồm cung cấp dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, sòng bạc, bất động sản, kim loại quý, đá quý và trang sức...

Theo Ngân hàng Nhà nước, các thông tin cần báo cáo và phương pháp phân loại được xây dựng trên cơ sở phương pháp luận, khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhằm đánh giá mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh và khách hàng.

“Các thông tin về khách hàng, cổ đông, người quản lý và các chủ thể liên quan được thu thập làm dữ liệu đầu vào để phân tích, đánh giá bức tranh rủi ro tổng thể của đối tượng báo cáo, không có nghĩa các chủ thể này trở thành đối tượng giám sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Ngân hàng Nhà nước cũng làm cách hiểu rằng dự thảo đang mở rộng đối tượng giám sát từ lãnh đạo ngân hàng sang khách hàng VIP, hay các tổ chức hoạt động trong những lĩnh vực có mức độ rủi ro rửa tiền đáng quan tâm.

Theo nội dung phản hồi, dự thảo Thông tư không mở rộng thêm bất kỳ đối tượng báo cáo hay đối tượng giám sát nào so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Dự thảo chỉ quy định trình tự, thủ tục nghiệp vụ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
luật phòng phòng Phòng, chống rửa tiền ngân hàng rửa tiền giám sát khách VIP rửa tiền kinh doanh ngoại tệ đá quý

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