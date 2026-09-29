Ngân hàng - Bảo hiểm

SHB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

10:18 | 29/09/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hỗ trợ khách hàng chủ động nguồn vốn, tối ưu dòng tiền, tiết giảm chi phí giao dịch và quản trị rủi ro tỷ giá trong toàn bộ chuỗi thương mại quốc tế.
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Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng đòi hỏi tốc độ xử lý, khả năng chủ động vốn và năng lực kiểm soát chi phí, doanh nghiệp cần nhiều hơn các sản phẩm tài chính để đáp ứng nhu cầu. Từ thời điểm có hợp đồng xuất khẩu, thu mua nguyên liệu, sản xuất, giao hàng, hoàn thiện chứng từ đến khi thu tiền từ đối tác nước ngoài, mỗi khâu đều đặt ra nhu cầu về vốn lưu động, thanh toán quốc tế, ngoại hối, bảo lãnh và quản trị dòng tiền.

Thấu hiểu đặc thù đó, SHB phát triển giải pháp tài chính toàn diện dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kết hợp tài trợ xuất khẩu trước giao hàng, tài trợ xuất khẩu sau giao hàng, dịch vụ thanh toán quốc tế, gói ưu đãi phí và giải pháp ngoại hối. Qua đó, SHB đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời giao dịch thương mại, giúp khách hàng tiếp cận vốn nhanh hơn, cải thiện dòng tiền, tiết giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

SHB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Ngân hàng SHB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh ngay từ giai đoạn đầu của chu kỳ sản xuất, khi doanh nghiệp cần thu mua nguyên liệu, gia công, hoàn thiện hàng hóa và chuẩn bị giao hàng theo hợp đồng. Nhằm hỗ trợ khách hàng nắm bắt đơn hàng kịp thời, SHB triển khai giải pháp tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng với nhiều chính sách linh hoạt.

Theo đó, SHB cấp vốn ngay khi doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu, với mức tài trợ lên tới 90% giá trị hợp đồng và thời hạn vay lên tới 12 tháng. Ngân hàng đồng thời nhận tài sản bảo đảm là nguồn thu từ hợp đồng xuất khẩu, giúp doanh nghiệp giảm áp lực về tài sản thế chấp truyền thống và chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, SHB cấp hạn mức tín chấp lên tới 20%, góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt với các đơn vị có nhu cầu mở rộng sản xuất, gia tăng năng lực thực hiện đơn hàng nhưng còn hạn chế về tài sản bảo đảm. Đây là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội thị trường, đẩy nhanh tiến độ sản xuất và nâng cao khả năng đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu.

Song song với các giải pháp tài trợ xuất khẩu, SHB tiếp tục triển khai dịch vụ thanh toán quốc tế với mạng lưới thanh toán rộng khắp toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giao dịch thương mại quốc tế thuận tiện, an toàn và hiệu quả.

Hệ sinh thái dịch vụ thanh toán quốc tế của SHB bao gồm chuyển tiền đi, nhận tiền đến, nhờ thu xuất nhập khẩu, CAD, L/C xuất nhập khẩu, thanh toán biên mậu và bảo lãnh quốc tế. Các giải pháp này giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn phù hợp với từng thị trường, từng đối tác và từng phương thức giao dịch, từ đó chủ động hơn trong quá trình đàm phán, thanh toán và quản trị dòng tiền.

Giải pháp tài chính toàn diện dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu của SHB được xây dựng trên cơ sở thấu hiểu chuỗi vận hành thực tế của khách hàng. Thông qua việc kết hợp tài trợ trước giao hàng, tài trợ sau giao hàng, dịch vụ thanh toán quốc tế, ưu đãi phí và giải pháp ngoại hối, SHB giúp doanh nghiệp giải quyết đồng thời các bài toán quan trọng: vốn, dòng tiền, chi phí giao dịch và rủi ro tỷ giá.

Đại diện SHB cho biết: “Doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần những giải pháp tài chính linh hoạt, nhanh chóng và đồng bộ trong toàn bộ chuỗi giao dịch thương mại quốc tế. Với hệ sinh thái sản phẩm chuyên biệt, SHB mong muốn đồng hành cùng khách hàng từ giai đoạn có đơn hàng, sản xuất, giao hàng đến thu tiền, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp chủ động dòng vốn, tối ưu chi phí, quản trị rủi ro và phát triển bền vững".

SHB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Việc tăng cường các giải pháp dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nằm trong định hướng phát triển ngân hàng hệ sinh thái của SHB, lấy khách hàng làm trung tâm và đồng hành sâu hơn với từng nhóm nhu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thay vì cung cấp các sản phẩm tài chính rời rạc, SHB hướng tới kết nối tín dụng, thanh toán quốc tế, ngoại hối, bảo lãnh và ngân hàng số trong một hệ giải pháp liền mạch./.

Tài Tâm
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