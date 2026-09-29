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Ngày 29/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

06:16 | 29/09/2026
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước hôm nay (29/9) tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.750 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa không biến động, giao dịch mua bán chậm.
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Ngày 29/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.750 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.500 - 9.000 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.900 - 9.000 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.500 - 7.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ gạo giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp đi ngang. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, lúa Hè thu vãn nguồn, lúa Thu Đông chào giao dịch chậm, giá lúa vững. Tại Cà Mau, nguồn lúa Hè Thu vãn đồng, nguồn còn ít, giá lúa vững. Tại Cần Thơ, lúa mới giao dịch chậm, giá tương đối ổn định. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán ít, giá lúa ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 514 - 518 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 372 - 376 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 466 - 470 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 381 - 385 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 382 - 386 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 322 - 326 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo nguyên liệu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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