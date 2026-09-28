Chứng khoán

Khối ngoại giảm bán ròng, giải ngân mạnh vào BSR và nhóm năng lượng

Tùng Linh

Tùng Linh

20:56 | 28/09/2026
(TBTCO) - Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể trong phiên 28/9, nhưng trạng thái rút vốn vẫn được nối dài. Khối ngoại bán ròng khoảng 220 tỷ đồng trên 3 sàn, trong khi dòng tiền mua vào tập trung ở BSR, DCM, PVS và một số cổ phiếu riêng lẻ.
aa

Thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch thận trọng khi VN-Index chưa thể lấy lại vùng 1.800 điểm. Kết phiên 28/9, chỉ số giảm 4,43 điểm, tương đương 0,25%, xuống 1.780,68 điểm, tiếp tục nằm dưới vùng kháng cự tương ứng đường giá trung bình 200 phiên.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng. Tổng giá trị bán ròng trên 3 sàn đạt khoảng 220 tỷ đồng. Mức rút vốn đã giảm so với những phiên trước, nhưng chuỗi bán ròng của khối ngoại vẫn chưa chấm dứt.

Điểm đáng chú ý nằm ở cơ cấu giao dịch khi áp lực bán tập trung khá mạnh vào nhóm tài chính. VPB dẫn đầu với giá trị bán ròng gần 200 tỷ đồng, bỏ khá xa các cổ phiếu còn lại. BVH đứng kế tiếp với 113,79 tỷ đồng.

CTG bị bán ròng 73,36 tỷ đồng, HDB bị bán ròng 56,52 tỷ đồng và ACB bị bán ròng 44,48 tỷ đồng. Như vậy, các cổ phiếu VPB, CTG, HDB và ACB đã bị rút ròng khoảng 374 tỷ đồng. TCB và MSB không còn trong danh sách dẫn đầu chiều bán của phiên này, cho thấy lựa chọn trong chính nhóm ngân hàng cũng có sự thay đổi qua từng phiên.

PNJ đáng chú ý khi bị khối ngoại bán ròng 59 tỷ đồng, đồng thời giá cổ phiếu trong phiên giảm 6,97%. HPG cũng bị bán ròng 34,31 tỷ đồng.

Khối ngoại giảm bán ròng, giải ngân mạnh vào BSR và nhóm năng lượng
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 28/9. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại hướng nhiều hơn tới nhóm dầu khí - năng lượng. BSR được mua ròng mạnh nhất với 52,58 tỷ đồng và đóng cửa tăng 6,58%. DCM được giải ngân 48,03 tỷ đồng, tăng 2,62%; PVS được mua ròng 41,9 tỷ đồng, tăng 5,7%. GAS cũng được mua ròng hơn 25 tỷ đồng, tăng 3,73%.

Ngoài nhóm này, STB được mua ròng 38,98 tỷ đồng; GEX và DGW cùng được giải ngân hơn 30 tỷ đồng. VPL, TPB và MSR cũng nằm trong nhóm mua ròng.

Diễn biến phiên 28/9 cho thấy hai trạng thái song song của dòng vốn ngoại. Quy mô bán ròng toàn thị trường đang hạ xuống, nhưng dòng vốn chưa thực sự đảo chiều khi lực bán vẫn khá tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm tài chính. Trong khi đó, chiều mua mang tính chọn lọc hơn và dịch chuyển đáng kể sang nhóm dầu khí - năng lượng, nơi nhiều cổ phiếu đồng thời ghi nhận mức tăng giá tích cực./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index

Bài liên quan

Chứng khoán tuần cuối quý III/2026: Sau nâng hạng, thị trường chờ động lực mới

Chứng khoán tuần cuối quý III/2026: Sau nâng hạng, thị trường chờ động lực mới

Khối ngoại bán ròng, dòng tiền chuyển mạnh sang SBT và BSR

Khối ngoại bán ròng, dòng tiền chuyển mạnh sang SBT và BSR

Khối ngoại tăng áp lực bán nhóm cổ phiếu nhà Vingroup

Khối ngoại tăng áp lực bán nhóm cổ phiếu nhà Vingroup

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 28/9: Dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Chứng khoán ngày 28/9: Dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, dự kiến chi hàng trăm tỷ đồng

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, dự kiến chi hàng trăm tỷ đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất

Giá điện hợp lý nhưng không chuyển mọi rủi ro, chi phí sang người sử dụng

Giá điện hợp lý nhưng không chuyển mọi rủi ro, chi phí sang người sử dụng

Hà Nội tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Hà Nội tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Hà Nội chuẩn bị thử nghiệm taxi bay EHang theo mô hình sandbox

Hà Nội chuẩn bị thử nghiệm taxi bay EHang theo mô hình sandbox

Đọc thêm

PVcomBank tăng vốn sau hơn một thập kỷ và “ẩn số” nhà đầu tư khi chào bán cổ phiếu cao hơn 50% thị giá

PVcomBank tăng vốn sau hơn một thập kỷ và “ẩn số” nhà đầu tư khi chào bán cổ phiếu cao hơn 50% thị giá

(TBTCO) - PVcomBank chốt giá chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu ở mức 13.628 đồng/cổ phần, cao hơn 53% thị giá PCB kết phiên ngày 28/9. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều áp lực, danh tính nhà đầu tư và tỷ lệ cổ phần được phân phối là những điểm đáng chú ý.
Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch, công bố thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch, công bố thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 138/2026/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, giao dịch, thanh toán và công bố thông tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Văn bản làm rõ trách nhiệm kiểm tra tư cách nhà đầu tư trước khi nhập lệnh, đồng thời quy định việc giám sát giao dịch và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.
Kỳ vọng dòng vốn tỷ USD cho thị trường trái phiếu

Kỳ vọng dòng vốn tỷ USD cho thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán được nâng hạng không chỉ mở rộng khả năng thu hút vốn vào cổ phiếu, mà còn tạo kỳ vọng lan tỏa sang trái phiếu, nơi dư địa tiếp cận dòng vốn quốc tế được đánh giá còn lớn.
Hàn Quốc, Đài Loan nới biên độ giá cổ phiếu: Hướng đi nào cho Việt Nam?

Hàn Quốc, Đài Loan nới biên độ giá cổ phiếu: Hướng đi nào cho Việt Nam?

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và hướng tới các mục tiêu cao hơn đến năm 2030, biên độ dao động giá đang được nhắc đến như một công cụ phản ánh mức độ trưởng thành của thị trường. Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đã cùng nới rộng biên độ giá vào năm 2015, nhưng theo hai cách khác nhau: một bên xây thêm lớp kỹ thuật mới, một bên giữ sự đơn giản. Cả hai đều mang lại những gợi ý thiết thực cho Việt Nam.
Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed

Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 21 - 25/9 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 34.329 tỷ đồng qua kênh OMO, góp phần kéo lãi suất qua đêm xuống 1,1%/năm. Trong khi đó, tỷ giá thu hẹp nhịp tăng dù chỉ số DXY vẫn quanh 101 điểm, khi thị trường thận trọng trước khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
Quý IV mở ra nhiều động lực cho thị trường chứng khoán

Quý IV mở ra nhiều động lực cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Tăng trưởng kinh tế, đầu tư công và dòng vốn sau nâng hạng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường chứng khoán trong quý IV, dù áp lực lạm phát và lãi suất vẫn hiện hữu.
MB “sang tay” toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con

MB “sang tay” toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con

(TBTCO) - MB vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con MB Capital. Giao dịch diễn ra trong bối cảnh Bảo hiểm AAA kinh doanh cốt lõi suy giảm, lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ đạt 4,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, đến cuối quý II/2026, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ lũy kế hơn 1.230 tỷ đồng.
Công ty cổ phần TIE và Chứng khoán VTG xử phạt 400 triệu đồng

Công ty cổ phần TIE và Chứng khoán VTG xử phạt 400 triệu đồng

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần TIE và Công ty cổ phần Chứng khoán VTG. Tổng số tiền phạt đối với hai doanh nghiệp là 400 triệu đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú 25 triệu đồng

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú 25 triệu đồng

Khối ngoại giảm bán ròng, giải ngân mạnh vào BSR và nhóm năng lượng

Khối ngoại giảm bán ròng, giải ngân mạnh vào BSR và nhóm năng lượng

Thủ tướng: Khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng

Thủ tướng: Khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng

Chứng khoán phái sinh ngày 28/9: VN30-Index điều chỉnh, chênh lệch dương vẫn duy trì

Chứng khoán phái sinh ngày 28/9: VN30-Index điều chỉnh, chênh lệch dương vẫn duy trì

Chốt kế hoạch thẩm định cao tốc Quảng Ngãi - Đăk Hà vốn đầu tư hơn 52.118 tỷ đồng

Chốt kế hoạch thẩm định cao tốc Quảng Ngãi - Đăk Hà vốn đầu tư hơn 52.118 tỷ đồng

Mở không gian phát triển kinh tế cửa khẩu

Mở không gian phát triển kinh tế cửa khẩu

Thanh khoản trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

Thanh khoản trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

Lợi nhuận quý III: Ngân hàng dẫn nhịp, bất động sản phân hóa

Lợi nhuận quý III: Ngân hàng dẫn nhịp, bất động sản phân hóa

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Ngày 26/9: Giá heo hơi có xu hướng giảm lan rộng

Ngày 26/9: Giá heo hơi có xu hướng giảm lan rộng

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -73.42
28/09 | -73.42 (7,669.99 -73.42 (-0.95%))
DJI -374.68
28/09 | -374.68 (51,453.94 -374.68 (-0.72%))
IXIC -336.73
28/09 | -336.73 (26,731.98 -336.73 (-1.24%))
NYA -104.19
28/09 | -104.19 (23,808.40 -104.19 (-0.44%))
XAX +25.14
28/09 | +25.14 (8,275.55 +25.14 (+0.30%))
BUK100P +4.64
28/09 | +4.64 (1,067.70 +4.64 (+0.44%))
RUT -17.68
28/09 | -17.68 (2,819.87 -17.68 (-0.62%))
VIX +1.19
28/09 | +1.19 (16.06 +1.19 (+8.00%))
FTSE +45.35
28/09 | +45.35 (10,740.60 +45.35 (+0.42%))
GDAXI +96.75
28/09 | +96.75 (25,505.39 +96.75 (+0.38%))
FCHI +43.56
28/09 | +43.56 (8,121.36 +43.56 (+0.54%))
STOXX50E +27.00
28/09 | +27.00 (6,329.82 +27.00 (+0.43%))
N100 +10.24
28/09 | +10.24 (1,905.57 +10.24 (+0.54%))
BFX +12.22
28/09 | +12.22 (5,716.52 +12.22 (+0.21%))
MOEX.ME -0.11
28/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +132.42
28/09 | +132.42 (24,642.51 +132.42 (+0.54%))
STI +17.90
28/09 | +17.90 (5,729.02 +17.90 (+0.31%))
AXJO +14.70
28/09 | +14.70 (8,679.70 +14.70 (+0.17%))
AORD +5.10
28/09 | +5.10 (8,850.70 +5.10 (+0.06%))
BSESN -1,124.02
28/09 | -1,124.02 (72,771.72 -1,124.02 (-1.52%))
JKSE -94.03
28/09 | -94.03 (6,147.86 -94.03 (-1.51%))
KLSE -1.60
28/09 | -1.60 (1,670.02 -1.60 (-0.10%))
NZ50 +19.57
28/09 | +19.57 (13,830.68 +19.57 (+0.14%))
KS11 -191.18
28/09 | -191.18 (6,889.74 -191.18 (-2.70%))
TWII -132.70
28/09 | -132.70 (48,024.60 -132.70 (-0.28%))
GSPTSE -374.76
28/09 | -374.76 (35,426.13 -374.76 (-1.05%))
BVSP +375.97
28/09 | +375.97 (183,852.83 +375.97 (+0.20%))
MXX +91.61
28/09 | +91.61 (65,083.84 +91.61 (+0.14%))
MERV -36,406.75
28/09 | -36,406.75 (2,857,344.00 -36,406.75 (-1.26%))
TA125.TA -23.19
28/09 | -23.19 (4,077.21 -23.19 (-0.57%))
CASE30 -563.00
28/09 | -563.00 (52,468.70 -563.00 (-1.06%))
JN0U.JO -116.77
28/09 | -116.77 (6,675.13 -116.77 (-1.72%))
DX-Y.NYB +0.29
28/09 | +0.29 (101.26 +0.29 (+0.28%))
125904-USD-STRD -3.93
28/09 | -3.93 (2,769.17 -3.93 (-0.14%))
XDB +0.01
28/09 | +0.01 (132.47 +0.01 (+0.01%))
XDE -0.36
28/09 | -0.36 (113.55 -0.36 (-0.31%))
000001.SS -64.75
28/09 | -64.75 (3,823.62 -64.75 (-1.67%))
N225 -486.59
28/09 | -486.59 (65,877.62 -486.59 (-0.73%))
XDN -0.06
28/09 | -0.06 (63.52 -0.06 (-0.09%))
XDA -0.10
28/09 | -0.10 (70.15 -0.10 (-0.15%))