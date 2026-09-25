Theo Quyết định số 557/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần TIE bị phạt tổng cộng 212,5 triệu đồng đối với ba hành vi vi phạm về công bố thông tin và quản trị công ty.

Cụ thể, TIE bị phạt 60 triệu đồng do chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với thời hạn quy định. Các tài liệu công bố chậm trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gồm: báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024 và năm 2025; báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2024 và năm 2025; báo cáo thường niên năm 2025; thông tin về việc công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Công ty cổ phần TIE và Chứng khoán VTG xử phạt 400 triệu đồng. Ảnh minh họa

Doanh nghiệp này còn bị phạt 112,5 triệu đồng vì không bảo đảm số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán. Theo quyết định xử phạt, Ủy ban kiểm toán của TIE chỉ có một thành viên, trong khi quy định yêu cầu có từ hai thành viên trở lên.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị xử phạt 40 triệu đồng do TIE không trình bày thành mục riêng thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, từng thành viên Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong báo cáo tài chính hằng năm. Vi phạm này được xác định tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và năm 2025 của công ty.

Đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VTG, theo Quyết định số 553/QĐ-XPHC, doanh nghiệp bị phạt 187,5 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán. Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định, tại các ngày 30/9/2024 và 31/10/2024, Chứng khoán VTG đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh, sau đó chuyển khoản tiền này sang tài khoản thanh toán của công ty./.