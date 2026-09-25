Chứng khoán

Chứng khoán Rồng Việt bị xử phạt hơn 700 triệu đồng, buộc dừng một dịch vụ

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
10:39 | 25/09/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tổng cộng 712,5 triệu đồng do có nhiều vi phạm. Công ty đồng thời bị buộc dừng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng.
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Theo Quyết định xử phạt số 551/QĐ-XPHC, Chứng khoán Rồng Việt bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng tại một số thời điểm cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản giao dịch chưa có đủ tiền.

Công ty cũng bị phạt 187,5 triệu đồng vì không quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán. Theo quyết định, tại một số thời điểm, công ty chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng sang tài khoản thanh toán để trả lãi khoản vay mua trái phiếu và phục vụ hoạt động giao dịch ký quỹ của công ty. Một tài khoản chuyên dụng đồng thời được sử dụng làm tài khoản thanh toán của công ty. Một khoản phạt 137,5 triệu đồng được áp dụng do công ty cho một số khách hàng giao dịch ký quỹ vượt sức mua hiện có trên tài khoản tại một số thời điểm.

Chứng khoán Rồng Việt bị xử phạt hơn 700 triệu đồng, buộc dừng một dịch vụ
Chứng khoán Rồng Việt bị xử phạt hơn 700 triệu đồng, buộc dừng một dịch vụ. Ảnh: T.L
Với hành vi cung cấp dịch vụ tài chính khác khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định, Chứng khoán Rồng Việt bị phạt 250 triệu đồng. Cụ thể, từ ngày 22/7/2024 đến ngày 17/8/2026, công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc quy định hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định nêu công ty đã báo cáo đăng ký cung cấp dịch vụ này vào ngày 30/12/2025. Tổng số tiền phạt đối với Chứng khoán Rồng Việt là 712,5 triệu đồng.

Bên cạnh mức xử phạt về tiền, Chứng khoán Rồng Việt còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc dừng cung cấp dịch vụ tài chính khác, quy định tại điểm d khoản 8 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP đối với hành vi cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, Chứng khoán Rồng Việt bị buộc dừng việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng./.

Mai Tấn
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chứng khoán rồng việt giao dịch ký quỹ vượt sức mua chuyển tiền tài khoản chuyên dụng biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt Nghị định 156/2020/NĐ CP và 306/2025/NĐ CP vi phạm nhận lệnh giao dịch chứng khoán xử phạt vị phạm chứng khoán ủy ban chứng khoán nhà nước Quyết định xử phạt 551/QĐ XPHC

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