Chứng khoán ngày 23/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm hơn 15 điểm

VN-Index giảm hơn 15 điểm

Sau phiên phục hồi với thanh khoản sụt giảm mạnh, thị trường trở lại trạng thái phân hóa trong bối cảnh dòng tiền suy yếu. Đầu phiên, VN-Index tăng lên vùng 1.820 điểm, thanh khoản cải thiện tại một số cổ phiếu bán lẻ và ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, trong đó nhóm cổ phiếu Vingroup tác động tiêu cực lên chỉ số.

Kết phiên, VN-Index giảm 15,28 điểm, tương đương 0,84%, xuống 1.801,65 điểm, nhưng vẫn giữ được mốc hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 23/9.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 133 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu và 174 mã giảm giá.

Sắc đỏ có phần lấn át khi thị trường kết phiên với 21/35 nhóm ngành giảm điểm. Giấy, bao bì, thiết bị điện và bán buôn, bán lẻ là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, nhựa, dịch vụ ăn uống - lưu trú và bất động sản là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -10,45 điểm, về mức 1.954,91 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 22 mã giảm giá, 8 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường có phần cải thiện so với phiên hôm qua, tuy nhiên vẫn thấp hơn (-11%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 669 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17.745 tỷ đồng tăng 36,91% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0,48 điểm, về mức 276,45 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,12 điểm, về mức 126,01 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài dựng lên “bức tường” ngăn đà tăng của VN-Index với giá trị bán ròng -1,062 tỷ đồng. Trong đó, VPB (-289 tỷ đồng), ACB (-142 tỷ đồng), VHM (-131 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VIC (+97 tỷ đồng), FUESSVFL (+70 tỷ đồng) và TPB (+43 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng.

Thị trường tiếp tục phân hóa

Sắc xanh được duy trì trong suốt phiên sáng, nhưng VN-Index không giữ được đà tăng khi áp lực bán gia tăng vào buổi chiều. Lực bán xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số đảo chiều và đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, VIC là mã gây sức ép lớn nhất lên VN-Index; VHM cũng góp phần kéo chỉ số đi xuống.

Dù thị trường chung điều chỉnh, diễn biến giữa các nhóm cổ phiếu vẫn có sự phân hóa. Một số mã ngân hàng giữ được sắc xanh, trong khi nhóm bán lẻ ghi nhận điểm sáng nổi bật với PET và FRT cùng đóng cửa ở mức giá trần. Điều này cho thấy, dòng tiền chưa rút khỏi thị trường nhưng chủ yếu tập trung vào những cổ phiếu riêng lẻ, thay vì lan tỏa đủ rộng để nâng đỡ chỉ số.

Áp lực bán gia tăng khiến VN-Index đảo chiều và đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9 trong sắc đỏ. Ảnh: Đức Thanh

Ở nhóm chứng khoán, biến động tiếp tục đan xen sau những phiên liên tục đảo chiều. HCM và VPX kết phiên trên mức tham chiếu, còn SSI, VCI, VND và TCX giảm giá. Diễn biến trái chiều ngay trong cùng một nhóm ngành cho thấy nhà đầu tư đang lựa chọn cổ phiếu thận trọng hơn, trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn của thị trường chưa rõ ràng.

Nhóm dầu khí cũng chịu áp lực điều chỉnh. BSR, PLX, GAF và PVT giảm từ 0,2% đến 4%, góp thêm vào sắc đỏ của thị trường. Tuy nhiên, mức giảm giữa các mã có sự chênh lệch, phản ánh diễn biến phân hóa vẫn hiện diện ngay cả ở những nhóm cổ phiếu cùng ngành.

Một điểm đáng chú ý là thanh khoản tăng so với phiên trước trong lúc VN-Index giảm điểm. Dù vậy, khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn khoảng 11% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền chưa cải thiện rõ rệt. Trong hai phiên gần đây, biến động của chỉ số đều chịu ảnh hưởng lớn từ VIC và VHM. Vì thế, mức tăng hoặc giảm của VN-Index chưa phản ánh đầy đủ diễn biến của toàn bộ cổ phiếu trên thị trường.

Các chuyên gia nhận định, việc giá giảm khi thanh khoản tăng, trong khi phiên phục hồi trước đó có thanh khoản thấp, cho thấy lực cầu vẫn thiếu sự chủ động. Sau dấu mốc nâng hạng, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi khả năng duy trì đà tăng và sự cải thiện của dòng tiền. Thị trường hiện nghiêng về trạng thái tích lũy, với cơ hội xuất hiện ở từng cổ phiếu, nhưng việc lựa chọn cũng trở nên khó khăn hơn khi các nhóm ngành luân phiên tăng, giảm.

Trong bối cảnh đó, diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản ở những phiên tới sẽ là yếu tố cần theo dõi. Sự cải thiện đồng thời của chỉ số, độ rộng thị trường và dòng tiền sẽ tạo cơ sở rõ ràng hơn để đánh giá khả năng hình thành một nhịp tăng bền vững./.