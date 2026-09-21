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Chứng khoán ngày 21/9: Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn, VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
18:21 | 21/09/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (21/9) ghi nhận diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn. Dòng tiền thận trọng cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại khiến các chỉ số chính đồng loạt điều chỉnh.
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VN-Index giảm hơn 15 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch đầu tiên sau khi chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Diễn biến trong phiên phần nào gây bất ngờ khi khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong khi thị trường chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

VN-Index mở cửa tăng nhẹ lên vùng 1.830 điểm, nhưng thanh khoản duy trì ở mức thấp. Áp lực bán sau đó gia tăng tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo chỉ số có thời điểm lùi về quanh 1.780 điểm, đi kèm thanh khoản tăng theo chiều hướng kém tích cực. Dù phục hồi trong phiên ATC, VN-Index vẫn đóng cửa giảm 15,99 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.799,67 điểm và duy trì trên đường trung bình 200 phiên.

Chứng khoán ngày 21/9: Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn, VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 21/9.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 105 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và 205 mã giảm giá.

Độ mở áp đảo bởi sắc đỏ chiếm phần lớn nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Sắc đỏ lan rộng ở các nhóm ngành có tính thị trường cao như chứng khoán, cảng biển, xây dựng và dệt may. Ở chiều ngược lại, dầu khí, du lịch giải trí và công nghệ thông tin là các nhóm ngành tăng điểm trong phiên giao dịch hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -10,91 điểm, về mức 1.953,26 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 16 mã giảm giá, 12 mã tăng giá và 2 mã giữ giá.

Thị trường hạ nhiệt đi cùng với thanh khoản khớp lệnh thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 656 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17.317 tỷ đồng, giảm -33,2% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0,91 điểm, về mức 274,38 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,05 điểm, về mức 126,35 điểm.

Giao dịch của khối ngoại cũng là điểm trừ khi bán ròng 683 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 668 tỷ đồng. Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MCH với 107 tỷ đồng, tiếp đến là VPB (84 tỷ đồng), CTG (54 tỷ đồng), BSR (52 tỷ đồng) và MBB (51 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VHM bị bán ròng mạnh nhất với 292 tỷ đồng, theo sau là VIC (115 tỷ đồng), FPT (67 tỷ đồng), SSI (56 tỷ đồng) và FUEVFVND (52 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng.

Dòng tiền thận trọng trước áp lực điều chỉnh

VN-Index khép phiên giảm 15,99 điểm khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực. Sắc đỏ lan rộng tại các nhóm chứng khoán, cảng biển, xây dựng và dệt may.

Nhóm bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc Vingroup, tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. VIC giảm 2,6%, VHM mất 4,1%, qua đó lấy đi tổng cộng hơn 15 điểm của VN-Index. Điều này cho thấy, nếu loại trừ biến động của hai cổ phiếu trên, chỉ số chung gần như đi ngang so với tham chiếu.

Chứng khoán ngày 21/9: Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn, VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm
VN-Index đóng cửa sát mốc 1.800 điểm. Ảnh: Đức Thanh
Nhiều cổ phiếu bất động sản khác như NVL, QCG, DIG, HDG và HQC cũng kết phiên trong sắc đỏ, song mức giảm không quá 1,5%. Nhóm chứng khoán, vốn được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình nâng hạng thị trường, đồng loạt đảo chiều sau thời gian đầu giao dịch tích cực. Các mã VND, VCK, VIX, VCI và SSI đều giảm hơn 2%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo sức ép tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VIC và FPT. Trong khi đó, một số cổ phiếu hàng không và dầu khí giao dịch tích cực nhưng chưa đủ sức cân bằng áp lực điều chỉnh của thị trường.

Về kỹ thuật, VN-Index đóng cửa sát mốc 1.800 điểm và nằm dưới các đường trung bình MA10, MA20, cho thấy xu hướng ngắn hạn đang suy yếu. Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật RSI duy trì quanh mức trung tính cho thấy, thị trường chưa rơi vào trạng thái bán quá mức, mà nhiều khả năng tiếp tục giằng co để kiểm định các vùng hỗ trợ gần. Trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể dao động trong vùng 1.790 - 1.820 điểm ở phiên kế tiếp trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn./.

Mai Tấn
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