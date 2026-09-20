Ngày 22/9, diễn ra lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam mùa đầu tiên - VFA 2026

Chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Báo Tài chính - Đầu tư và FiinGroup đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Sự kiện sẽ diễn ra từ 13h30 đến 17h30 ngày 22/9/2026 tại Khách sạn Pullman, Hà Nội. Đây là mùa đầu tiên của Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam, hướng tới tạo lập chuẩn tham chiếu khách quan, minh bạch cho ngành quỹ; đồng thời kết nối cơ quan quản lý, các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, định chế tài chính, chuyên gia và cộng đồng nhà đầu tư.

Những năm gần đây, số lượng quỹ và sản phẩm đầu tư trên thị trường ngày càng đa dạng, từ quỹ mở, ETF đến các sản phẩm theo những chiến lược đầu tư chuyên biệt. Tuy nhiên, so với tiềm năng của nền kinh tế và yêu cầu phát triển của thị trường vốn, quy mô ngành quỹ cũng như vai trò của nhà đầu tư tổ chức vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng.

Chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) sẽ diễn ra vào ngày 22/9/2026 tại Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội

Cùng với sự phát triển về quy mô của thị trường chứng khoán, yêu cầu hình thành lực lượng nhà đầu tư tổ chức lớn hơn, mở rộng các kênh đầu tư chuyên nghiệp và khơi thông nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế ngày càng trở nên rõ nét.

Với chủ đề “Ngành Quỹ trong kỷ nguyên mới: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững”, VFA 2026 sẽ tập trung làm rõ những cơ hội, thách thức và điều kiện cần thiết để ngành quản lý quỹ phát huy vai trò lớn hơn trong việc tập hợp, quản lý và phân bổ nguồn vốn dài hạn.

Chương trình VFA 2026 bao gồm các hoạt động chính:

• Phiên khai mạc và định hướng chính sách, với phát biểu của đại diện Ban Tổ chức, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính và đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

• Phiên tham luận với nội dung: “Toàn cảnh ngành Quỹ Việt Nam: Cơ hội và thách thức”.

• Lễ trao Giải thưởng các quỹ hoạt động hiệu quả và Vinh danh Quỹ đầu tư tiêu biểu năm 2026.

• Phiên thảo luận chính sẽ tập trung vào những vấn đề lớn của ngành quỹ bao gồm tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua việc phát triển ngành quản lý quỹ và phát triển các sản phẩm chứng khoán và hạ tầng nhằm hỗ trợ phát triển ngành quản lý quỹ của Việt Nam..

• Vinh danh các đơn vị đồng hành cùng Ban Tổ chức, đóng góp vì sự phát triển của ngành quỹ Việt Nam.

Thời gian và địa điểm: 13h30 - 17h30, thứ Ba, ngày 22/9/2026 tại Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội.

Thông tin chi tiết: fundaward.vn