Tài chính

Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh: Kiến tạo giá trị mới cho nhân lực tài chính

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
17:14 | 20/09/2026
(TBTCO) - Tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh và chào mừng năm học mới 2026 - 2027 diễn ra ngày 20/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, sự phát triển của Phân hiệu không được đo bằng quy mô mở rộng, mà bằng chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và những đóng góp thiết thực cho nền kinh tế.
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Không gian mới, sứ mệnh mới

Sự ra đời của Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao ngày càng gia tăng. Đây không chỉ là bước mở rộng hiện diện của Học viện tại khu vực phía Nam, mà còn là sự tiếp nối quá trình phát triển của một cơ sở đào tạo gắn bó lâu dài với ngành Tài chính Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho rằng việc thành lập Phân hiệu là một dấu mốc có ý nghĩa trong quá trình phát triển của Học viện; đồng thời mở ra một không gian mới cho đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính, khu vực phía Nam và cả nước.

Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh: Kiến tạo giá trị mới cho nhân lực tài chính
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Học viện và Ban Giám đốc Phân thực hiện nghi thức ra mắt Phân hiệu. Ảnh: Lạc Nguyên

Trải qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân đang công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, truyền thống càng lớn cũng đặt ra yêu cầu trách nhiệm cao hơn. Giáo dục đại học trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở câu hỏi “dạy cái gì”, mà cần trả lời câu hỏi sâu hơn: “đào tạo con người để làm gì và để phụng sự điều gì”.

Theo đó, nhiệm vụ của một cơ sở đào tạo tài chính hiện nay không chỉ là cung cấp kiến thức chuyên môn, mà phải hình thành năng lực tư duy tài chính, tư duy chính sách, khả năng đổi mới, bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức và trách nhiệm xã hội cho người học.

Yêu cầu này xuất phát từ những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế. Chuyển đổi số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, tài chính số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế đang làm thay đổi cách thức vận hành của thị trường tài chính. Người làm tài chính trong tương lai không chỉ cần hiểu nghiệp vụ truyền thống, mà còn phải có khả năng phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ và thích ứng với những vấn đề mới.

“Đầu tư cho giáo dục, vì thế, không chỉ là đầu tư cho một cơ sở đào tạo; sâu xa hơn, là đầu tư cho năng lực trí tuệ, năng lực quản trị và tương lai phát triển của đất nước”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Việc đặt Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh cũng mở ra lợi thế đặc biệt khi đây là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học và đổi mới sáng tạo lớn của cả nước. Sự hiện diện của hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp, định chế tài chính và các tổ chức nghề nghiệp tạo điều kiện để nhà trường kết nối chặt chẽ hơn giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn.

Tuy nhiên, lợi thế địa lý cũng đi kèm yêu cầu cao hơn về chất lượng. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, Phân hiệu không chỉ mở rộng về không gian hoạt động, mà cần mở rộng về tầm nhìn học thuật, năng lực nghiên cứu và giá trị phục vụ xã hội.

Bốn trụ cột xây dựng trung tâm tri thức tài chính phía Nam

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, uy tín của Phân hiệu sẽ không được quyết định bởi quy mô hay tên gọi, mà được tạo dựng từ chất lượng người học, năng lực đội ngũ, giá trị nghiên cứu và những đóng góp thực chất cho xã hội.

Từ yêu cầu đó, Bộ Tài chính định hướng Học viện Tài chính tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Phân hiệu phải lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng. Các chương trình đào tạo cần kế thừa chuẩn mực học thuật của Học viện Tài chính, đồng thời cập nhật những lĩnh vực mới như tài chính số, công nghệ tài chính, phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, tài chính xanh và thị trường vốn.

“Mục tiêu của giáo dục không chỉ là giúp người học có việc làm, mà là giúp họ có năng lực làm tốt công việc, thích ứng với công việc mới và tạo ra những giá trị mới", Thứ trưởng nói.

Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh: Không chỉ mở rộng quy mô, mà kiến tạo giá trị mới cho nhân lực tài chính
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận chia sẻ tại buổi lễ ra mắt Phân hiệu. Ảnh: Lê Văn

Cùng với đào tạo, Phân hiệu được yêu cầu đưa nhà trường tham gia sâu hơn vào dòng chảy của nền kinh tế thông qua các mô hình hợp tác thực chất với cơ quan quản lý, ngân hàng, doanh nghiệp, công ty kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp và các cơ sở nghiên cứu.

Sự hợp tác trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở việc doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập hoặc tuyển dụng sau đào tạo, mà cần hướng tới mô hình đồng kiến tạo: doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, đặt hàng nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu, tham gia giảng dạy và cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

“Nhà trường không đứng ngoài nền kinh tế để đào tạo về nền kinh tế; nhà trường phải ở trong dòng chảy của nền kinh tế để cùng kiến tạo tương lai”, Thứ trưởng chia sẻ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển năng lực nghiên cứu và tư vấn chính sách. Phân hiệu được kỳ vọng từng bước trở thành không gian tri thức tài chính có uy tín tại phía Nam, tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn như tài chính công, ngân sách địa phương, chính sách thuế, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, tài chính doanh nghiệp, chuyển đổi số và tài chính xanh.

Theo Thứ trưởng, nghiên cứu khoa học không chỉ nhằm bổ sung tri thức, mà còn phải góp phần làm rõ các vấn đề của thực tiễn và cung cấp luận cứ cho các quyết định chính sách.

Bên cạnh đó, mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả cũng được xác định là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển. Phân hiệu cần tận dụng nguồn lực chung của Học viện về đội ngũ, chương trình, học liệu, nghiên cứu, đồng thời từng bước xây dựng năng lực nội sinh và bản sắc riêng.

Trong quá trình này, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo được xem là công cụ hỗ trợ quản trị, đào tạo và nghiên cứu. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý: “Công nghệ là phương tiện; con người là mục tiêu”. Những giá trị nền tảng như trung thực học thuật, liêm chính nghề nghiệp, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần phụng sự vẫn là yếu tố quyết định.

Đối với người học ngành tài chính, yêu cầu đặt ra không chỉ là năng lực chuyên môn. Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh: “Năng lực chuyên môn tạo nên hiệu quả; liêm chính tạo nên niềm tin; và niềm tin là nền tảng của tài chính cũng như của mọi nền kinh tế hiện đại”.

Từ quyết định thành lập đến chương trình hành động cụ thể sẽ là chặng đường quyết định vị thế của Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu được Bộ Tài chính đặt ra là đào tạo những người làm được việc, nghiên cứu những vấn đề có giá trị và đóng góp những giải pháp thiết thực cho ngành Tài chính, TP. Hồ Chí Minh và đất nước.

Như thông điệp của Thứ trưởng Lê Tấn Cận tại buổi lễ: “Từ truyền thống, chúng ta tiếp nối một sứ mệnh. Từ Phân hiệu hôm nay, chúng ta kiến tạo một không gian tri thức mới. Và từ những người học hôm nay, chúng ta chuẩn bị năng lực cho nền tài chính và nền kinh tế của ngày mai”.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh Đào tạo nhân lực tài chính nguồn nhân lực chất lượng cao chuyển đổi số ngành tài chính

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