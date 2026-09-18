Thời sự

Ông Trần Quân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

PV

PV

20:11 | 18/09/2026
(TBTCO) - Ông Trần Quân - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, được Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.
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Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Quân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng ông Trần Quân. Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn

Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt lần này thể hiện sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực và kinh nghiệm công tác của ông Trần Quân.

Trên cương vị mới tại địa bàn biên giới trọng điểm, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương.

Ông Trần Quân - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lạng Sơn

Ngày sinh: 29/8/1983

Quê quán: Xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế.

Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 25/2/2011
PV
Từ khóa:
ông trần quân lạng sơn

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