Xã hội

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực

Khánh Linh

Khánh Linh

hanh.tbtc@gmail.com
17:36 | 14/09/2026
(TBTCO) - Từ ngày 14 đến đêm 15/9, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, cục bộ trên 450 mm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó.
aa

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công văn số 52/BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, căn cứ bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Các khu vực khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100 - 180 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Từ chiều 14/9 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ; các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực
Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực. Ảnh minh họa

Các địa phương được đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát và chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn. Đồng thời, khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cần bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính; triển khai các biện pháp chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Đối với các công trình, Ban Chỉ đạo đề nghị kiểm tra, rà soát và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và các hồ xung yếu. Các địa phương cần bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Về công tác đê điều, các địa phương được yêu cầu kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê; bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, những vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang.

Ban Chỉ đạo đề nghị tăng cường kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường thông tin, truyền thông, đặc biệt qua hệ thống thông tin cơ sở, để cập nhật tình hình, tuyên truyền và phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, giúp người dân chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại.

Khánh Linh
Từ khóa:
mưa lớn lũ quét chủ động ứng phó

Bài liên quan

Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Lạm phát được kiểm soát, tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững

Lạm phát được kiểm soát, tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên sẵn sàng ứng phó bão số 4

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên sẵn sàng ứng phó bão số 4

Dành cho bạn

Hải quan hỏa tốc triển khai cơ chế phối hợp quản lý người nước ngoài

Hải quan hỏa tốc triển khai cơ chế phối hợp quản lý người nước ngoài

Rà soát 1.433 văn bản pháp luật lĩnh vực tài chính, đề xuất bãi bỏ hàng trăm văn bản

Rà soát 1.433 văn bản pháp luật lĩnh vực tài chính, đề xuất bãi bỏ hàng trăm văn bản

Dự báo giá bạc quanh vùng 65 - 70 USD/ounce trong thời gian tới

Dự báo giá bạc quanh vùng 65 - 70 USD/ounce trong thời gian tới

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, mức cao nhất lên tới 120%

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, mức cao nhất lên tới 120%

Hải quan khu vực I thu ngân sách tăng 17,8%, đạt gần 32.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực I thu ngân sách tăng 17,8%, đạt gần 32.000 tỷ đồng

Đề xuất loạt cơ chế mới thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2026 - 2035

Đề xuất loạt cơ chế mới thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2026 - 2035

Đọc thêm

Giảm cú sốc giá, giữ áp lực lạm phát trong tầm kiểm soát

Giảm cú sốc giá, giữ áp lực lạm phát trong tầm kiểm soát

(TBTCO) - Trước biến động mạnh của thị trường năng lượng thế giới, giá xăng dầu trong nước được điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, đồng thời chủ động nguồn cung và sử dụng các công cụ thuế, Quỹ bình ổn, góp phần hạn chế tác động đến nền kinh tế và hỗ trợ kiểm soát lạm phát.
Việt Nam hành động vì một hành tinh mát lành hơn

Việt Nam hành động vì một hành tinh mát lành hơn

(TBTCO) - Việt Nam đang thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ozone, giảm phát thải và ứng phó biến đổi khí hậu.
Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chủ đề "Dòng chảy Di sản - Heritage Flow"

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chủ đề "Dòng chảy Di sản - Heritage Flow"

(TBTCO) - Tối ngày 11/9/2026, tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chính thức diễn ra với chủ đề "Dòng chảy Di sản - Heritage Flow", mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài từ ngày 11 - 20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa - di sản tiêu biểu của Thủ đô.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9

(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát chính xác số học sinh còn thiếu sách giáo khoa, phối hợp điều chuyển và cung ứng kịp thời, bảo đảm các trường còn học sinh thiếu sách được cung ứng trước ngày 15/9/2026.
Chủ động gia hạn, kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi liên tục

Chủ động gia hạn, kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi liên tục

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người thuộc nhóm tự đóng bảo hiểm y tế gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng và chủ động kiểm tra thông tin sau khi đóng tiền để đảm bảo quyền lợi tham gia liên tục.
Nâng hỗ trợ phí lên tối đa 95%, mở rộng đối tượng để tăng độ phủ bảo hiểm nông nghiệp

Nâng hỗ trợ phí lên tối đa 95%, mở rộng đối tượng để tăng độ phủ bảo hiểm nông nghiệp

(TBTCO) - Nghị định số 346/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20/10/2026, mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; phân cấp cho địa phương quyết định chính sách hỗ trợ. Quy định mới đồng thời bổ sung yêu cầu về nguồn dữ liệu đối với bảo hiểm theo chỉ số thời tiết, viễn thám, qua đó, tăng tính minh bạch trong triển khai và giải quyết bồi thường.
Phát huy vai trò kinh tế nhà nước trong mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phát huy vai trò kinh tế nhà nước trong mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, kinh tế nhà nước cần phát huy 5 chức năng chiến lược, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và sức lan tỏa đối với nền kinh tế.
ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

(TBTCO) - Ngày 9/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực

Chứng khoán phái sinh ngày 14/9: Sắc đỏ bao phủ, chênh lệch một số kỳ hạn vẫn dương

Chứng khoán phái sinh ngày 14/9: Sắc đỏ bao phủ, chênh lệch một số kỳ hạn vẫn dương

Lực cầu trái phiếu chính phủ tập trung kỳ hạn 5 - 10 năm

Lực cầu trái phiếu chính phủ tập trung kỳ hạn 5 - 10 năm

Khối ngoại mua ròng trở lại, gom mạnh cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại mua ròng trở lại, gom mạnh cổ phiếu ngân hàng

Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 8 tháng đạt hơn 73.000 tỷ đồng

Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 8 tháng đạt hơn 73.000 tỷ đồng

Nguồn cung tăng, người mua nhà bắt đầu "có giá"

Nguồn cung tăng, người mua nhà bắt đầu "có giá"

Chứng khoán ngày 14/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục điều chỉnh

Chứng khoán ngày 14/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục điều chỉnh

Đổi mới hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ và thế mạnh chuyên môn

Đổi mới hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ và thế mạnh chuyên môn

Đặc sản vùng cao tìm đường ra thị trường toàn cầu

Đặc sản vùng cao tìm đường ra thị trường toàn cầu

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co

Ngày 13/9: Giá heo hơi đồng loạt đi ngang

Ngày 13/9: Giá heo hơi đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Ngày 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 13/9: Vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 13/9: Vàng trong nước đồng loạt tăng

Ngày 12/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 12/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

Ngày 12/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trong xu hướng giảm

Ngày 12/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trong xu hướng giảm