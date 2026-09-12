Ngày 12/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ở Cao Bằng, Lạng Sơn và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Những địa phương còn lại không biến động.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc thu hẹp về khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên cùng đứng ở mức thấp nhất khu vực là 58.000 đồng/kg. Phần lớn các địa phương còn lại giao dịch ở 59.000 đồng/kg, cũng là mức cao nhất trên thị trường cả nước trong sáng nay.

Đáng chú ý, Hưng Yên từng nằm trong nhóm địa phương giữ mốc 60.000 đồng/kg những phiên trước. Việc giá tại địa phương này tiếp tục đi xuống cho thấy mặt bằng thu mua ở miền Bắc đang có xu hướng hạ nhiệt.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định, ngoại trừ Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 57.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại được thu mua ở mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg, thấp hơn miền Bắc khoảng 1.000 đồng/kg nếu so sánh mức giá cao nhất.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Giá thu mua trong khu vực dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ mức 58.000 đồng/kg.

Cà Mau tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay tiếp tục nghiêng nhẹ về xu hướng giảm khi một số địa phương phía Bắc và miền Trung - Tây Nguyên mất thêm 1.000 đồng/kg. Đáng chú ý, mốc 60.000 đồng/kg đã không còn xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào trong khảo sát. Trong những phiên trước, mức giá này từng được duy trì tại một số địa phương miền Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Hiện giá heo hơi toàn quốc chỉ còn dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Miền Bắc vẫn giữ vị trí cao nhất với phần lớn địa phương ở mức 59.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam phổ biến ở 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Biên độ giá giữa ba miền cũng thu hẹp xuống chỉ còn 2.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tương đối cân bằng, dù áp lực giảm cục bộ vẫn xuất hiện ở một số địa phương./.