Thị trường

Ngày 12/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

06:33 | 12/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (12/9) tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương. Sau những phiên điều chỉnh gần đây, mốc 60.000 đồng/kg đã không còn xuất hiện trên thị trường, đưa khung giá toàn quốc xuống 57.000 - 59.000 đồng/kg.
aa
Ngày 12/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm
Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ở Cao Bằng, Lạng Sơn và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Những địa phương còn lại không biến động.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc thu hẹp về khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên cùng đứng ở mức thấp nhất khu vực là 58.000 đồng/kg. Phần lớn các địa phương còn lại giao dịch ở 59.000 đồng/kg, cũng là mức cao nhất trên thị trường cả nước trong sáng nay.

Đáng chú ý, Hưng Yên từng nằm trong nhóm địa phương giữ mốc 60.000 đồng/kg những phiên trước. Việc giá tại địa phương này tiếp tục đi xuống cho thấy mặt bằng thu mua ở miền Bắc đang có xu hướng hạ nhiệt.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định, ngoại trừ Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 57.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại được thu mua ở mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg, thấp hơn miền Bắc khoảng 1.000 đồng/kg nếu so sánh mức giá cao nhất.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Giá thu mua trong khu vực dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ mức 58.000 đồng/kg.

Cà Mau tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay tiếp tục nghiêng nhẹ về xu hướng giảm khi một số địa phương phía Bắc và miền Trung - Tây Nguyên mất thêm 1.000 đồng/kg. Đáng chú ý, mốc 60.000 đồng/kg đã không còn xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào trong khảo sát. Trong những phiên trước, mức giá này từng được duy trì tại một số địa phương miền Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Hiện giá heo hơi toàn quốc chỉ còn dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Miền Bắc vẫn giữ vị trí cao nhất với phần lớn địa phương ở mức 59.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam phổ biến ở 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Biên độ giá giữa ba miền cũng thu hẹp xuống chỉ còn 2.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tương đối cân bằng, dù áp lực giảm cục bộ vẫn xuất hiện ở một số địa phương./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Dành cho bạn

Giá vàng hôm nay ngày 12/9: Vàng trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 12/9: Vàng trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng

Hải quan lý giải: Không thể đồng nhất Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng với giấy phép nhập khẩu

Hải quan lý giải: Không thể đồng nhất Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng với giấy phép nhập khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chủ đề "Dòng chảy Di sản - Heritage Flow"

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chủ đề "Dòng chảy Di sản - Heritage Flow"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển khoa học, công nghệ không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển khoa học, công nghệ không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu

Kỳ vọng Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn, mà còn là đối tác chiến lược của nhà đầu tư Anh Quốc

Kỳ vọng Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn, mà còn là đối tác chiến lược của nhà đầu tư Anh Quốc

Đọc thêm

Toàn quốc sắp vào mùa đại khuyến mại, mức giảm tối đa 100%

Toàn quốc sắp vào mùa đại khuyến mại, mức giảm tối đa 100%

(TBTCO) - Từ ngày 1/12/2026 đến 5/1/2027, Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 2 năm 2026 sẽ diễn ra trên toàn quốc, kết hợp mua sắm trực tiếp và trực tuyến, với mức giảm giá tối đa lên tới 100%.
Giá dầu thô tiếp tục tăng giữa lo ngại nguồn cung gián đoạn

Giá dầu thô tiếp tục tăng giữa lo ngại nguồn cung gián đoạn

(TBTCO) - Kết phiên giao dịch ngày 11/9, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 107,6 USD/thùng, còn giá dầu WTI lên mức 104,2 USD/thùng, tăng 1,7% so với phiên liền trước.
Dự báo giá cao su tăng trước áp lực nguồn cung giảm

Dự báo giá cao su tăng trước áp lực nguồn cung giảm

(TBTCO) - Giá cao su được dự báo sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới nhờ được hỗ trợ từ nguồn cung giảm do thời tiết một số vùng trồng trọng điểm không thuận lợi, cùng với căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông khiến giá dầu tăng cao.
Ngày 11/9: Giá bạc "lao dốc" không phanh

Ngày 11/9: Giá bạc "lao dốc" không phanh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/9) đồng loạt "lao dốc" sau khi Mỹ công bố các dữ liệu kinh tế khả quan, có tác động đến lãi suất của Fed trong vài ngày tới. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 2.667.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 2.746.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,38% so với hôm qua.
Ngày 11/9: Giá cà phê không biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/9: Giá cà phê không biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (11/9) tại khu vực Tây Nguyên không biến động sau phiên tăng mạnh trước đó. Mặt bằng thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 95.000 - 95.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg.
Ngày 11/9: Giá một số loại gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

Ngày 11/9: Giá một số loại gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

Giá lúa gạo hôm nay (11/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm so với đầu tuần. Cụ thể, giá gạo thơm 5% tấm và gạo thơm 100% tấm đồng loạt giảm 5 USD/tấn.
Ngày 11/9: Giá cao su thế giới chuyển sang trạng thái giằng co

Ngày 11/9: Giá cao su thế giới chuyển sang trạng thái giằng co

Giá cao su thế giới hôm nay (11/9) chuyển sang trạng thái giằng co khi các kỳ hạn chịu sức ép bán rõ rệt. Kỳ hạn tháng 9 trên sàn SHFE giảm 1,28%, toàn bộ hợp đồng TSR20 trên sàn SGX cũng đồng loạt mất giá, trong khi hợp đồng tháng 10 tại Thượng Hải và thị trường Thái Lan duy trì mức tăng nhẹ. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định.
Xuất khẩu lô xe city buýt thuần điện EV KIM LONG sang Thái Lan

Xuất khẩu lô xe city buýt thuần điện EV KIM LONG sang Thái Lan

(TBTCO) - Công ty Cổ phần KIM LONG MOTOR Huế vừa hoàn tất bàn giao lô 9 xe city buýt thuần điện KIMLONGB30-EV cho Công ty TNHH INNOPOWER (Thái Lan). Đây là đợt bàn giao đầu tiên trong tổng số 113 xe theo hợp đồng đã ký giữa hai bên, được KIM LONG MOTOR bàn giao và xuất khẩu sang Thái Lan cho INNOPOWER trong năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường tiền tệ tuần 7 - 11/9: USD hạ sâu, hút ròng mạnh 33.000 tỷ đồng nhưng lãi suất qua đêm vẫn dưới 2%

Thị trường tiền tệ tuần 7 - 11/9: USD hạ sâu, hút ròng mạnh 33.000 tỷ đồng nhưng lãi suất qua đêm vẫn dưới 2%

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tổng Thư ký OECD, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tổng Thư ký OECD, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt - Pháp

Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt - Pháp

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co

Ngày 12/9: Giá cao su thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 12/9: Giá cao su thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 12/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trong xu hướng giảm

Ngày 12/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trong xu hướng giảm

Ngày 12/9: Giá cà phê duy trì ở mức cao, giá tiêu giữ ổn định

Ngày 12/9: Giá cà phê duy trì ở mức cao, giá tiêu giữ ổn định

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Nâng ngưỡng tính thuế đơn giản: Hộ kinh doanh "nhẹ" nỗi lo tuân thủ

Nâng ngưỡng tính thuế đơn giản: Hộ kinh doanh "nhẹ" nỗi lo tuân thủ

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt

USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp

USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp