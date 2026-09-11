Thuế - Hải quan

Hải quan lý giải: Không thể đồng nhất Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng với giấy phép nhập khẩu

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
23:31 | 11/09/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan khẳng định, Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng không phải giấy phép hay văn bản cho phép doanh nghiệp được nhập khẩu hàng hóa, không có cơ sở áp dụng quy định về thời điểm xuất trình giấy phép nhập khẩu để yêu cầu doanh nghiệp phải có Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng trước khi đăng ký tờ khai hải quan.
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Cục Hải quan có Công văn 21527/CHQ-GSQL (ngày 10/9/2026) gửi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), làm rõ việc thực hiện pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó tập trung vào vướng mắc liên quan đến Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Hải quan lý giải: Không thể coi giấy kiểm tra chất lượng là “giấy phép nhập khẩu”
Hải quan lý giải: Không thể coi giấy kiểm tra chất lượng là “giấy phép nhập khẩu”. Ảnh: CTVHQ

Theo Cục Hải quan, cần phân biệt rõ Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng với giấy phép nhập khẩu. Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng là chứng từ được sử dụng trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu, không phải giấy phép hay văn bản cho phép doanh nghiệp được nhập khẩu hàng hóa.

Cơ quan Hải quan dẫn quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Quản lý ngoại thương, theo đó cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để cấp giấy phép hoặc hình thức pháp lý tương đương cho thương nhân thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong khi đó, khoản 1 Điều 24 Luật Hải quan năm 2014 quy định riêng về hồ sơ hải quan, trong đó có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu và văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành. Việc quy định các loại chứng từ này độc lập cho thấy không thể đồng nhất Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng với giấy phép nhập khẩu.

Từ phân tích trên, Cục Hải quan cho rằng, việc cơ quan quản lý chuyên ngành tiếp nhận, xác nhận Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng chỉ thể hiện doanh nghiệp đã thực hiện một bước trong quy trình kiểm tra chuyên ngành, không biến chứng từ này thành giấy phép nhập khẩu.

Do đó, không có cơ sở áp dụng quy định về thời điểm xuất trình giấy phép nhập khẩu để yêu cầu doanh nghiệp phải có Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng trước khi đăng ký tờ khai hải quan.

Cùng với đó, các trường hợp tương tự thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được đề nghị rà soát để có cách xử lý thống nhất, tránh phát sinh thêm thủ tục và cách hiểu khác nhau đối với doanh nghiệp nhập khẩu.

Cục Hải quan cũng đề nghị cơ quan chuyên ngành phối hợp xử lý các trường hợp chuyển tiếp.

Cụ thể, đối với hàng hóa có tờ khai hải quan và Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng được đăng ký trước ngày 1/7/2026 nhưng đến nay chưa hoàn thành kiểm tra nhà nước về chất lượng, Cục Hải quan đề nghị Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y có hướng dẫn cụ thể.
Song Linh
Từ khóa:
giấy phép nhập khẩu hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng hóa cục hải quan Bộ Nông nghiệp và Môi trường luật quản lý ngoại thương

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