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Chứng khoán ngày 11/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
18:51 | 11/09/2026
Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với áp lực điều chỉnh gia tăng, sắc đỏ lan rộng ở phần lớn nhóm ngành và VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Thanh khoản cải thiện đáng kể so với phiên trước, trong khi diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục tác động mạnh tới chỉ số.
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VN-Index giảm hơn 34 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch kém tích cực khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên và nhanh chóng lan rộng trên toàn thị trường. Sắc đỏ bao phủ phần lớn nhóm ngành, khiến VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm hơn 34,02 điểm, xuống 1.795,21 điểm.

Chứng khoán ngày 11/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất mốc 1.800 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 11/9.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 51 mã tăng giá, 40 mã giữ giá tham chiếu và 284 mã giảm giá.

Độ mở nhóm ngành có thiên hướng nghiêng về phía tiêu cực khi đa số nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Trong đó, dịch vụ tài chính, tài nguyên cơ bản và công nghệ thông tin là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -40,13 điểm, về mức 1.936,69 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế, với 28 mã giảm giá và chỉ có 2 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh tuần vẫn thấp hơn (-13,3%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HOSE đạt 697 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16.961 tỷ đồng, tăng 25% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch không mấy tích cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -5,69 điểm, về mức 272,68 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,32 điểm, về mức 126,55 điểm.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 846 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 867 tỷ đồng.

Ở chiều bán, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại STB với khoảng 230 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Xếp sau là MBB với 141 tỷ đồng và VPB với 134 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán đáng kể, gồm VHM (-94 tỷ đồng), VNM (-71 tỷ đồng), VCI (-54 tỷ đồng)...

Ở chiều mua, BSR dẫn đầu danh sách được khối ngoại gom với giá trị khoảng 110 tỷ đồng. Tiếp theo là VIC với 64 tỷ đồng, DGW khoảng 43 tỷ đồng, PVT và PNJ cùng quanh 39 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 15 tỷ đồng.

Thanh khoản tăng, áp lực bán lan rộng

Thị trường khép lại tuần giao dịch với diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên cuối tuần, khiến VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số giảm gần 58 điểm, trong khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn 13,3% so với mức bình quân 20 tuần.

Sau phiên đầu tuần chịu áp lực điều chỉnh, VN-Index có 3 phiên tiếp theo nỗ lực thu hẹp biên độ dao động và tìm điểm cân bằng. Tuy nhiên, xu hướng này không được duy trì trong phiên cuối tuần khi lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành. Ngay cả một số nhóm cổ phiếu được kỳ vọng thu hút dòng tiền như dầu khí, phân bón cũng không duy trì được diễn biến tích cực.

Chứng khoán ngày 11/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất mốc 1.800 điểm
VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm trong phiên cuối tuần. Ảnh: Đức Thanh

Riêng phiên cuối tuần, độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm với 284 mã giảm giá, trong khi chỉ có 51 mã tăng. Đáng chú ý, thanh khoản gia tăng khi khối lượng khớp lệnh cao hơn 21,7% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy áp lực bán đã tăng đáng kể so với những phiên trước.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gây sức ép đáng kể lên chỉ số. VIC là mã tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 7 điểm của VN-Index. Cổ phiếu này giảm 1,8%, xuống 243.300 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch hơn 1.047 tỷ đồng.

Bên cạnh VIC, VHM và GVR cũng tạo áp lực lên thị trường. Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu còn lại trong nhóm tác động tiêu cực nhất đến VN-Index thuộc ngành ngân hàng, gồm VCB, TCB, BID, CTG, VPB và LPB. Diễn biến này khiến thị trường thiếu lực đỡ từ các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Việc VN-Index giảm mạnh đi kèm thanh khoản gia tăng cho thấy áp lực bán đã trở nên rõ nét hơn, đặc biệt khi chỉ số đóng cửa gần vùng thấp nhất phiên.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, việc VN-Index giảm 1,86% và đánh mất mốc 1.800 điểm khiến xu hướng ngắn hạn trở nên kém tích cực hơn. Tuy nhiên, diễn biến hiện tại chưa phá vỡ hoàn toàn xu hướng phục hồi được thiết lập sau 3 tuần tăng điểm liên tiếp trước đó.

Trong các phiên tới, vùng 1.770 - 1.780 điểm được kỳ vọng đóng vai trò hỗ trợ gần của VN-Index. Khả năng chỉ số kiểm định vùng này cần được theo dõi, trong đó diễn biến của thanh khoản và khả năng hấp thụ lực bán sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng cân bằng trở lại của thị trường./.

Tấn Minh
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