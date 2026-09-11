Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 8 tháng tăng hơn 29% so với cùng kỳ

Báo cáo của Thuế tỉnh Điện Biên cho thấy, trong tháng 8/2026, tổng thu ngân sách do đơn vị thực hiện đạt 352 tỷ đồng, trong đó, thu 245 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 107 tỷ đồng thuế, phí, thu khác.

Trong cơ cấu nguồn thu, thu từ tiền sử dụng đất lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt 485,3 tỷ đồng, đạt 161,8% dự toán Trung ương, tăng 83,6% so với cùng kỳ. Tổng thu thuế, phí và thu khác đạt 1.025,1 tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán Trung ương, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Công chức Thuế tỉnh Điện Biên hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức trong thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thuế đề ra. Theo đó, đơn vị tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giám sát hóa đơn điện tử, triển khai eTax Mobile, đẩy mạnh kiểm tra chống thất thu ngân sách và đôn đốc tiền nợ thuế theo đúng quy trình.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước tháng 9/2026, Thuế tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, xã, phường để nắm kế hoạch và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất; rà soát 100% hồ sơ khai thuế; thực hiện kế hoạch kiểm tra thuế năm 2026; kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên, trong những tháng cuối năm, đơn vị sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các dự án có phát sinh tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cùng với đó, công tác quản lý doanh nghiệp, nhà thầu ngoài tỉnh Điện Biên, rà soát nguồn thu phát sinh và chống thất thu cần được thực hiện đồng bộ, qua đó, phấn đấu thu ngân sách quý III/2026 vượt dự toán được giao./.