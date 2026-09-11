Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 8 tháng tăng hơn 29% so với cùng kỳ

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
18:53 | 11/09/2026
(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.510,4 tỷ đồng, bằng 99,8% dự toán Trung ương giao, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2025.
aa
Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 75% dự toán

Báo cáo của Thuế tỉnh Điện Biên cho thấy, trong tháng 8/2026, tổng thu ngân sách do đơn vị thực hiện đạt 352 tỷ đồng, trong đó, thu 245 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 107 tỷ đồng thuế, phí, thu khác.

Trong cơ cấu nguồn thu, thu từ tiền sử dụng đất lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt 485,3 tỷ đồng, đạt 161,8% dự toán Trung ương, tăng 83,6% so với cùng kỳ. Tổng thu thuế, phí và thu khác đạt 1.025,1 tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán Trung ương, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 8 tháng tăng hơn 29% so với cùng kỳ
Công chức Thuế tỉnh Điện Biên hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức trong thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thuế đề ra. Theo đó, đơn vị tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giám sát hóa đơn điện tử, triển khai eTax Mobile, đẩy mạnh kiểm tra chống thất thu ngân sách và đôn đốc tiền nợ thuế theo đúng quy trình.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước tháng 9/2026, Thuế tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, xã, phường để nắm kế hoạch và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất; rà soát 100% hồ sơ khai thuế; thực hiện kế hoạch kiểm tra thuế năm 2026; kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên, trong những tháng cuối năm, đơn vị sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các dự án có phát sinh tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cùng với đó, công tác quản lý doanh nghiệp, nhà thầu ngoài tỉnh Điện Biên, rà soát nguồn thu phát sinh và chống thất thu cần được thực hiện đồng bộ, qua đó, phấn đấu thu ngân sách quý III/2026 vượt dự toán được giao./.

Đức Việt
Từ khóa:
thuế tỉnh điện biên thu ngân sách ông nguyễn quang việt dự toán ngân sách nhà nước

Bài liên quan

Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách 8 tháng đạt gần 4.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách 8 tháng đạt gần 4.000 tỷ đồng

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 8 tháng tăng 88% so với cùng kỳ

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 8 tháng tăng 88% so với cùng kỳ

Dành cho bạn

Tháo gỡ vướng mắc kiểm tra đất hiếm xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Tháo gỡ vướng mắc kiểm tra đất hiếm xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9

Hải quan khu vực II đối thoại doanh nghiệp: Gỡ “nút thắt” thủ tục, khơi thông dòng chảy xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực II đối thoại doanh nghiệp: Gỡ “nút thắt” thủ tục, khơi thông dòng chảy xuất nhập khẩu

Khối ngoại trở lại bán ròng, cổ phiếu BSR ngược dòng thị trường

Khối ngoại trở lại bán ròng, cổ phiếu BSR ngược dòng thị trường

Toàn quốc sắp vào mùa đại khuyến mại, mức giảm tối đa 100%

Toàn quốc sắp vào mùa đại khuyến mại, mức giảm tối đa 100%

Vingroup tăng gần 500 bậc, thuộc top 350 công ty tốt nhất thế giới

Vingroup tăng gần 500 bậc, thuộc top 350 công ty tốt nhất thế giới

Đọc thêm

Hải quan Việt Nam - New Zealand hợp tác chống buôn lậu, ma túy

Hải quan Việt Nam - New Zealand hợp tác chống buôn lậu, ma túy

(TBTCO) - Từ ngày 8 đến 10/9/2026, Cục Hải quan đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ tùy viên an ninh, tham tán hải quan New Zealand tại Hà Nội, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh nhằm tăng cường hợp tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý xuyên quốc gia.
Từ 1/3/2027: Diện mạo mới của ngành Hải quan theo Luật Hải quan sửa đổi

Từ 1/3/2027: Diện mạo mới của ngành Hải quan theo Luật Hải quan sửa đổi

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 11/2026/QH16 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2027 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong mô hình tổ chức, đồng thời kiện toàn toàn bộ hệ thống tên gọi, chức danh và tăng cường thẩm quyền kiểm soát vi phạm cho ngành Hải quan.
Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách 8 tháng đạt 25.697 tỷ đồng

Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách 8 tháng đạt 25.697 tỷ đồng

(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt 25.697 tỷ đồng, bằng 78,7% dự toán Trung ương giao, bằng 77,5% dự toán tỉnh giao. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số, số thu ngân sách đạt 15.841 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ thực hiện.
"Cởi trói" cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu từ bước đột phá thể chế hải quan và ngoại thương

"Cởi trói" cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu từ bước đột phá thể chế hải quan và ngoại thương

(TBTCO) - Tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố chuyên đề về lĩnh vực hải quan diễn ra ngày 11/9, Chi cục Hải quan khu vực II đã thông tin nhiều điểm mới trong Luật Hải quan sửa đổi và Nghị định 292/2026/NĐ-CP về quản lý ngoại thương. Các chính sách mới được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tạo thêm cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ, giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục.
10 trạng thái mã số thuế người nộp thuế cần lưu ý

10 trạng thái mã số thuế người nộp thuế cần lưu ý

(TBTCO) - Ngày 30/6/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 90/2026/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Nhằm giúp người nộp thuế dễ dàng theo dõi tình trạng pháp lý mã số thuế của mình, kịp thời thực hiện các nghĩa vụ và phòng tránh rủi ro, cơ quan thuế tổng hợp chi tiết nội dung 10 trạng thái mã số thuế theo quy định tại Danh mục Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC.
Nâng ngưỡng tính thuế đơn giản: Hộ kinh doanh "nhẹ" nỗi lo tuân thủ

Nâng ngưỡng tính thuế đơn giản: Hộ kinh doanh "nhẹ" nỗi lo tuân thủ

(TBTCO) - Việc nâng ngưỡng áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng/năm không chỉ giúp giảm chi phí tuân thủ cho hàng triệu hộ kinh doanh, mà còn tạo động lực cho hộ kinh doanh mạnh dạn “lớn lên”, không còn nơm nớp lo chuyện hóa đơn, chứng từ.
Hải quan Tân Sơn Nhất chặn nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Hải quan Tân Sơn Nhất chặn nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không

(TBTCO) - Trong hơn một tháng triển khai công tác kiểm soát, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thuốc lá qua đường hàng không với phương thức cất giấu tinh vi.
Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 8 tháng đạt 352.766 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 8 tháng đạt 352.766 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, 8 tháng năm 2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 352.766 tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán được giao, bằng 68,3% chỉ tiêu phấn đấu (516.500 tỷ đồng), tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Việt Nam – Lào: Thắt chặt hợp tác tài chính chuyên sâu và thực chất

Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Việt Nam – Lào: Thắt chặt hợp tác tài chính chuyên sâu và thực chất

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 8 tháng tăng hơn 29% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 8 tháng tăng hơn 29% so với cùng kỳ

Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp ký ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thuế

Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp ký ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thuế

Đề xuất đầu tư hơn 10.734 tỷ đồng nâng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang lên cao tốc

Đề xuất đầu tư hơn 10.734 tỷ đồng nâng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang lên cao tốc

Ba “ông lớn” ngân hàng tư nhân đua tăng vốn, sắp gia nhập câu lạc bộ vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

Ba “ông lớn” ngân hàng tư nhân đua tăng vốn, sắp gia nhập câu lạc bộ vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

Chứng khoán phái sinh ngày 11/9: VN30-Index giảm sâu, chênh lệch dương trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 11/9: VN30-Index giảm sâu, chênh lệch dương trở lại

Chứng khoán ngày 11/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 11/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Vinachem thúc đẩy hợp tác thực chất với doanh nghiệp Pháp trong chuyển đổi xanh và công nghệ

Vinachem thúc đẩy hợp tác thực chất với doanh nghiệp Pháp trong chuyển đổi xanh và công nghệ

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt

Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt