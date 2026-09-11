Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Việt Nam – Lào: Thắt chặt hợp tác tài chính chuyên sâu và thực chất

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Cao Anh Tuấn nồng nhiệt đón chào Thứ trưởng Phouvong Kittavong cùng các thành viên Đoàn công tác thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (bên phải) tiếp Thứ trưởng Phouvong Kittavong. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng nhấn mạnh, hoạt động lần này không chỉ dừng lại ở quy mô trao đổi công tác định kỳ, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng và gắn kết bền chặt giữa hai Bộ.

Đánh giá cao chuỗi hoạt động từ ngày 10–11/9/2026, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn ghi nhận sự cởi mở, thực chất trong các phiên làm việc song phương giữa Đoàn công tác Lào với Kho bạc Nhà nước cùng các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức minh

Nhìn lại chương trình hợp tác giai đoạn 2021–2025, hai bên đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chiến lược: nâng cao năng lực thể chế, hoàn thiện hệ thống chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ trang thiết bị chuyên ngành và tăng cường giao lưu cán bộ.

Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức Lào vào cuối tháng 9/2026, Thứ trưởng khẳng định hợp tác tài chính không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật đơn thuần, mà còn là một trong những khung khổ quan trọng, góp phần vào sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia và hỗ trợ phát triển bền vững của mỗi nước.

Việt Nam coi việc đồng hành cùng Bộ Tài chính Lào là trách nhiệm quốc tế cao cả, đồng thời là cơ hội quý báu để hai bên cùng học hỏi và hoàn thiện lẫn nhau trên tiến trình hội nhập.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouvong Kittavong trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, đậm tình thân ái từ phía Bộ Tài chính Việt Nam. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo cấp cao, Đoàn đã thu hái được nhiều kết quả thực tiễn giá trị thông qua các chuyên đề trao đổi sâu rộng với Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, phía Lào đã tiếp cận và tham vấn nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực từ Việt Nam, bao gồm: Quản lý ngân quỹ và mô hình tập trung tài khoản ngân quỹ; Cơ cấu tổ chức bộ máy và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hệ thống Kho bạc Nhà nước; Kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý về mua sắm công/đấu thầu (phục vụ dự thảo Luật Mua sắm công mới của Lào, dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm 2027); Đánh giá, quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước và công tác cải cách tiền lương.

Thứ trưởng Phouvong Kittavong phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội nội địa, Thứ trưởng Phouvong Kittavong cho biết, Lào đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, dự kiến đạt 5% - 5,5% trong năm 2026. Nhờ áp dụng đồng bộ các chính sách tài khóa linh hoạt, như giảm thuế mặt hàng xăng dầu kết hợp với việc tập trung các tài khoản Kho bạc Nhà nước về một tài khoản duy nhất tại Ngân hàng Trung ương, tỷ lệ lạm phát tại Lào đã hạ nhiệt từ mức hai con số xuống còn một con số. Bên cạnh đó, thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2026 của Lào đã cán mốc 80% dự toán, tạo tiền đề vững chắc để vượt thu khoảng 10% vào cuối năm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ chi ngân sách.

Đáp lời, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Lào đã đạt được trong điều hành vĩ mô, kiểm soát lạm phát và quản lý ngân sách nhà nước. Thứ trưởng đánh giá cao việc phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ chặt chẽ của Lào, coi đây là những kinh nghiệm quản lý rất giá trị.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Phouvong Kittavong cùng thành viên tham dự buổi tiếp chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tái khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, hợp tác, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thiết thực, hiệu quả với Bộ Tài chính Lào trên mọi lĩnh vực, qua đó đưa quan hệ hợp tác tài chính giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và góp phần xây dựng nền tài chính vững mạnh, ổn định của mỗi quốc gia.