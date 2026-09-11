Chứng khoán

Khối ngoại trở lại bán ròng, cổ phiếu BSR ngược dòng thị trường

Tùng Linh

Tùng Linh

16:35 | 11/09/2026
(TBTCO) - Khối ngoại trở lại trạng thái bán ròng trong phiên 11/9, trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh ở nửa cuối phiên chiều.
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VN-Index đóng cửa tại 1.795,21 điểm, giảm 34,02 điểm, tương ứng 1,86%, qua đó đánh mất mốc 1.800 điểm vừa lấy lại trước đó. Diễn biến tiêu cực tập trung rõ nét trong nửa cuối phiên chiều. Áp lực bán gia tăng nhanh sau 14h khiến chỉ số lùi sâu, có thời điểm tiến sát vùng thấp nhất ngày. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 284 mã giảm, chỉ 51 mã tăng và 40 mã đứng giá trên sàn HOSE.

Sắc đỏ áp đảo, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng nghiêng về chiều bán. Đáng chú ý, áp lực rút vốn tập trung khá mạnh tại nhóm ngân hàng. STB dẫn đầu danh sách bán ròng với 229,41 tỷ đồng, cổ phiếu giảm 0,9% xuống 77.300 đồng. MBB và VPB lần lượt bị bán ròng 140,4 tỷ đồng và 134,3 tỷ đồng, đồng thời giảm tương ứng 1,74% và 2%.

Tiếp theo là VHM với giá trị bán ròng 93,85 tỷ đồng và giảm 1,5%. VNM bị bán ròng 71,21 tỷ đồng; VCI 53,87 tỷ đồng; HDB 49,41 tỷ đồng. HPG và MSN cũng chịu áp lực bán ròng lần lượt 42,05 tỷ đồng và 39,93 tỷ đồng. Phần lớn các cổ phiếu nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Khối ngoại trở lại bán ròng, cổ phiếu BSR ngược dòng thị trường
Sắc đỏ chiếm ưu thế trong phiên giao dịch ngày 11/9. Nguồn: DStock

Ở chiều ngược lại, BSR trở thành điểm sáng đáng chú ý khi được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 109,73 tỷ đồng. Cổ phiếu này cũng nằm trong số ít mã giữ được sắc xanh giữa phiên giảm sâu của thị trường, tăng 1,66% lên 27.550 đồng.

VIC đứng thứ hai chiều mua ròng với 64,34 tỷ đồng, song giảm 1,78%. DGW được mua ròng 42,66 tỷ đồng; PVT 39,75 tỷ đồng và PNJ 39,16 tỷ đồng. Trong nhóm ngân hàng, dù khối ngoại bán mạnh STB, MBB, VPB và HDB, dòng tiền vẫn mua ròng TCB 33,87 tỷ đồng và VCB 26,16 tỷ đồng.

Phiên 11/9 tiếp tục cho thấy sự phân hóa trong lựa chọn cổ phiếu của dòng vốn ngoại, ngay cả khi áp lực bán trên thị trường chung tăng mạnh. Cổ phiếu BSR ngược dòng và là trường hợp hiếm hoi được mua ròng trên 100 tỷ đồng và giữ sắc xanh trong phiên VN-Index mất hơn 34 điểm hôm nay./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index bsr Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

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