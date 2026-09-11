Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Văn bản số 6128/BGDĐT-GDPT gửi các sở GDĐT và Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT tiếp tục chỉ đạo từng cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, đối chiếu số lượng sách giáo khoa đã đăng ký, số sách đơn vị phát hành đã giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và số lượng còn thiếu theo từng lớp, môn học, hoạt động giáo dục và tên sách.

Việc rà soát phải bao quát cả nhu cầu phát sinh, đặc biệt tại các trường mới thành lập, tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô; trường nội trú tại địa bàn biên giới; trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa.

Trên cơ sở đó, các địa phương phải xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa đến từng cơ sở giáo dục, đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời thống kê số bản còn thiếu theo từng đầu sách, từng tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9. Ảnh: Tấn Minh

Bộ GDĐT đề nghị các sở phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số sách giáo khoa còn thiếu và điều chuyển sách từ nơi dư sang nơi thiếu.

Bên cạnh nguồn sách mới, các cơ sở giáo dục được yêu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp sách giáo khoa; khai thác sách tại thư viện và sách giáo khoa cũ còn sử dụng được. Phụ huynh, học sinh cũng cần được hướng dẫn tiếp cận sách giáo khoa điện tử miễn phí trong thời gian chờ sách bản in.

Các sở GDĐT phải công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có sách giáo khoa, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng và phương án cung ứng; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa mà chưa có phương án xử lý.

Giám đốc sở GDĐT chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và thống nhất của số liệu; đồng thời phải xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu sách giáo khoa.

Đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ GDĐT yêu cầu rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành tại từng tỉnh, thành phố; đối chiếu với nhu cầu do các sở GDĐT xác nhận để xác định cụ thể từng đầu sách và số lượng chưa được cung ứng.

Nhà xuất bản cũng phải xác định chính xác lượng sách giáo khoa tồn kho tại từng kho, đơn vị phát hành và địa bàn; làm rõ lượng sách còn dư có thể điều chuyển để thực hiện ngay phương án cung ứng cho những nơi đang thiếu.

Cùng với đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải công khai, cập nhật danh sách đơn vị phân phối, cửa hàng còn sách giáo khoa tại từng địa phương; thiết lập đường dây nóng và thành lập tổ phản ứng nhanh tại Nhà xuất bản cũng như các đầu mối phát hành ở địa phương để tiếp nhận, xác minh, xử lý phản ánh về tình trạng thiếu sách.

Trong thời gian chờ cung ứng bản in, sách giáo khoa điện tử được cung cấp miễn phí để giáo viên, học sinh và phụ huynh có thể tiếp cận, sử dụng.

Đáng chú ý, Bộ GDĐT yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các sở GDĐT ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho những trường còn học sinh thiếu sách giáo khoa và hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tiến độ điều chuyển, cung ứng sách và việc công khai các đầu mối phục vụ. Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước 15 giờ ngày 12/9/2026./.