Chứng khoán

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát

Tùng Linh

Tùng Linh

19:23 | 09/09/2026
(TBTCO) - Hầu hết các cổ phiếu trong top mua ròng phiên hôm nay (9/9) đều đóng cửa trong sắc xanh. Bốn cổ phiếu gồm HPG, HDB, TCB và FPT đều được giải ngân hơn trăm tỷ đồng, trong đó nổi bật nhất là HPG với 234,72 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại.
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Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên 9/9 với giá trị khoảng 268 tỷ đồng trên 3 sàn. Tuy nhiên, giao dịch ở từng cổ phiếu tiếp tục phân hóa rõ nét. Trong đó, dòng tiền ngoại tập trung khá mạnh vào một số mã vốn hóa lớn.

Nổi bật nhất là HPG được mua ròng 234,72 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại trong danh sách. Cổ phiếu Hòa Phát đóng cửa tăng 0,92%, lên mức 22.050 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng tập trung vào nhóm ngân hàng. HDB được mua ròng 109,13 tỷ đồng, TCB được mua ròng 107,19 tỷ đồng, hai cổ phiếu này lần lượt tăng 0,55% và 1,41%. FPT đứng kế tiếp với giá trị mua ròng 104,83 tỷ đồng, thị giá tăng 0,28%, lên 72.400 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, cả 4 cổ phiếu dẫn đầu chiều mua ròng của khối ngoại đều đóng cửa trong sắc xanh. Đây cũng là nhóm hút lượng vốn đáng kể khi tổng giá trị mua ròng tại HPG, HDB, TCB và FPT đạt hơn 555 tỷ đồng.

Ngoài ra, VPL được mua ròng 62,44 tỷ đồng và tăng 4,12%; GAS, BSR và VNM được mua ròng lần lượt 37,58 tỷ đồng, 37,01 tỷ đồng và 36 tỷ đồng. VIB là trường hợp hiếm hoi trong top 10 mua ròng giảm giá, mất 0,33% dù được khối ngoại mua ròng hơn 29 tỷ đồng. VRE tăng nhẹ 0,38% và được mua ròng gần 20 tỷ đồng.

Hầu hết các cổ phiếu trong top mua ròng phiên hôm nay đều đóng cửa trong sắc xanh.

Cổ phiếu HPG đứng đầu danh sách cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trong phiên 9/9.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung mạnh nhất tại VHM với 292,37 tỷ đồng, lớn hơn đáng kể các mã còn lại. Cổ phiếu này giảm 2,04% xuống 72.100 đồng. VIC cũng bị bán ròng 118,35 tỷ đồng và giảm 0,76%.

VCB đứng thứ ba về giá trị bán ròng với 107,11 tỷ đồng, dù cổ phiếu tăng 1,03%. Một loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng nằm ở chiều bán gồm SHB (64,84 tỷ đồng), STB (58,16 tỷ đồng), VPB (50,11 tỷ đồng) và CTG (29,22 tỷ đồng).

Đáng chú ý, giao dịch khối ngoại đang phân hóa ngay trong nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi HDB và TCB được mua ròng trên 100 tỷ đồng, VCB, SHB, STB, VPB và CTG lại chịu áp lực bán. Tương tự, VHM và VIC bị bán mạnh, trong khi VRE, VPL vẫn thuộc top mua ròng.

Trạng thái bán ròng của khối ngoại dù chiếm ưu thế, nhưng dòng vốn ngoại vẫn có sự chọn lọc cổ phiếu khá rõ. HPG, HDB, TCB và FPT trở thành những điểm hút vốn nổi bật đi cùng diễn biến giá tích cực ở cả 4 mã chứng khoán./.

Tùng Linh
Từ khóa:
hòa phát khối ngoại chứng khoán

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