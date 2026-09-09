3 cây cầu trọng điểm của Hà Nội chạy đua tiến độ APEC 2027

Cầu Tứ Liên: Mặt bằng đã thông, nhưng còn những “điểm nghẽn”

Sáng 9/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường trực tiếp kiểm tra hiện trường ba dự án cầu trọng điểm gồm cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Trần Hưng Đạo; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Qua báo cáo của Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội (Ban QLDA) và kiểm tra thực tế cho thấy các dự án đang được triển khai với khối lượng lớn, nhiều hạng mục cơ bản bám kế hoạch. Tuy nhiên, áp lực tiến độ đang ngày càng rõ khi mốc hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027 được xác định là mục tiêu xuyên suốt.

Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 32,6ha trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Phạm Linh

Cụ thể, Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội, với 62,51ha được bàn giao. Liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến. Cầu chính đã hoàn thành 4/37 đốt thân tháp; nút giao Nghi Tàm hoàn thành 156/167 cọc và 11/23 bệ trụ; nút giao Trường Sa đạt 121/346 cọc và 6/27 đốt hầm hở. Cầu dẫn phía Nghi Tàm hoàn thành 362/642 cọc khoan nhồi, cầu dẫn phía Đông Anh đạt 144/208 cọc.

Giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 1.843 tỷ đồng, tương đương 19,57% giá trị hợp đồng; mục tiêu đến cuối năm 2026 đạt khoảng 40%. Cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng tiến độ, trong khi nút giao Nghi Tàm, cầu dẫn phía Nghi Tàm và cầu đúc hẫng vượt sông Đuống cần tiếp tục tăng tốc.

Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 32,6ha trên địa bàn Hà Nội; phía Hưng Yên đạt 97,6%, phần còn lại dự kiến bàn giao trong tháng 9/2026. Dự án thành phần 2 đã mở thầu, phấn đấu khởi công trong tháng 9; dự án thành phần 3 đang triển khai 20 mũi thi công.

Đến nay, cầu dẫn hoàn thành 1.967/2.315 cọc khoan nhồi, đúc 315/2.179 phiến dầm Super T, hoàn thành 157/328 bệ trụ và 86/328 thân trụ. Sản lượng đạt 1.647,89 tỷ đồng, tương đương 22,36% giá trị hợp đồng; mục tiêu cuối năm đạt khoảng 35%.

Cầu Trần Hưng Đạo đang có sản lượng cao nhất trong 3 dự án, đạt 2.455 tỷ đồng, tương đương 33,72% giá trị hợp đồng, tăng 64 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. Toàn bộ 31,05ha mặt bằng đã được bàn giao, 28 mũi thi công được huy động trên toàn tuyến.

Cầu chính đã hoàn thành 128/128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ. Cầu dẫn phía Long Biên đạt 229/244 cọc, 23/30 bệ mố, trụ và 23/30 thân mố, trụ. Cầu nhánh nút giao Cổ Linh hoàn thành 260/284 cọc khoan nhồi và 405/445 cọc D800. Dầm thép đang được gia công cho 5/6 nhịp; cầu dẫn Long Biên đã đúc 5/52 khối dầm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Phạm Linh

Không để nhà thầu yếu thành điểm nghẽn tiến độ

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tập trung cao nhất cho công trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu, trọng tâm phải chuyển mạnh sang tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ từng hạng mục và tiến độ chung, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các vướng mắc phát sinh phải được báo cáo, xử lý kịp thời, không để kéo dài ảnh hưởng tiến độ. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát phải bám sát hiện trường, kiểm soát chặt năng lực thực tế của từng nhà thầu và chủ động điều chỉnh phương án thi công khi cần thiết.

Đối với dự án có nhiều nhà thầu, cần tổ chức thi công linh hoạt, phát huy tối đa năng lực từng đơn vị; trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu phải sẵn sàng điều chuyển khối lượng cho nhà thầu đủ năng lực, không để một đơn vị trở thành điểm nghẽn của cả dự án.

Riêng cầu Trần Hưng Đạo, phải thi công đồng bộ phần cầu và đường dẫn, bảo đảm công trình hoàn thành có thể khai thác hiệu quả. Thành phố cũng yêu cầu rà soát kỹ mọi đề xuất phát sinh, nhất là các nội dung làm thay đổi phương án hoặc tăng chi phí; việc rút ngắn thời gian thi công phải được lượng hóa về hiệu quả và khả năng tiết giảm ngân sách.

Đồng thời, ưu tiên sử dụng nguồn vật tư, vật liệu trong nước, chủ động bảo đảm nguồn cung, không để thiếu vật tư, thiết bị làm gián đoạn thi công. Tinh thần chung là chuyển từ “đôn đốc tiến độ” sang tổ chức thi công chủ động, linh hoạt, xử lý ngay điểm nghẽn và phát huy nhà thầu có năng lực.