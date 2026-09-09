Đầu tư

3 cây cầu trọng điểm của Hà Nội chạy đua tiến độ APEC 2027

Khánh Linh

Khánh Linh

hanh.tbtc@gmail.com
17:06 | 09/09/2026
(TBTCO) - Hà Nội đang tăng tốc thi công ba dự án cầu lớn Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi, với mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027. Mặt bằng cơ bản được tháo gỡ, song một số hạng mục vẫn chậm tiến độ, đòi hỏi thành phố chuyển mạnh từ “đôn đốc” sang tổ chức thi công chủ động, linh hoạt.
aa

Cầu Tứ Liên: Mặt bằng đã thông, nhưng còn những “điểm nghẽn”

Sáng 9/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường trực tiếp kiểm tra hiện trường ba dự án cầu trọng điểm gồm cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Trần Hưng Đạo; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Qua báo cáo của Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội (Ban QLDA) và kiểm tra thực tế cho thấy các dự án đang được triển khai với khối lượng lớn, nhiều hạng mục cơ bản bám kế hoạch. Tuy nhiên, áp lực tiến độ đang ngày càng rõ khi mốc hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027 được xác định là mục tiêu xuyên suốt.

3 cây cầu trọng điểm Hà Nội chạy đua tiến độ APEC 2027
Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 32,6ha trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Phạm Linh

Cụ thể, Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội, với 62,51ha được bàn giao. Liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến. Cầu chính đã hoàn thành 4/37 đốt thân tháp; nút giao Nghi Tàm hoàn thành 156/167 cọc và 11/23 bệ trụ; nút giao Trường Sa đạt 121/346 cọc và 6/27 đốt hầm hở. Cầu dẫn phía Nghi Tàm hoàn thành 362/642 cọc khoan nhồi, cầu dẫn phía Đông Anh đạt 144/208 cọc.

Giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 1.843 tỷ đồng, tương đương 19,57% giá trị hợp đồng; mục tiêu đến cuối năm 2026 đạt khoảng 40%. Cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng tiến độ, trong khi nút giao Nghi Tàm, cầu dẫn phía Nghi Tàm và cầu đúc hẫng vượt sông Đuống cần tiếp tục tăng tốc.

Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 32,6ha trên địa bàn Hà Nội; phía Hưng Yên đạt 97,6%, phần còn lại dự kiến bàn giao trong tháng 9/2026. Dự án thành phần 2 đã mở thầu, phấn đấu khởi công trong tháng 9; dự án thành phần 3 đang triển khai 20 mũi thi công.

Đến nay, cầu dẫn hoàn thành 1.967/2.315 cọc khoan nhồi, đúc 315/2.179 phiến dầm Super T, hoàn thành 157/328 bệ trụ và 86/328 thân trụ. Sản lượng đạt 1.647,89 tỷ đồng, tương đương 22,36% giá trị hợp đồng; mục tiêu cuối năm đạt khoảng 35%.

Cầu Trần Hưng Đạo đang có sản lượng cao nhất trong 3 dự án, đạt 2.455 tỷ đồng, tương đương 33,72% giá trị hợp đồng, tăng 64 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. Toàn bộ 31,05ha mặt bằng đã được bàn giao, 28 mũi thi công được huy động trên toàn tuyến.

Cầu chính đã hoàn thành 128/128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ. Cầu dẫn phía Long Biên đạt 229/244 cọc, 23/30 bệ mố, trụ và 23/30 thân mố, trụ. Cầu nhánh nút giao Cổ Linh hoàn thành 260/284 cọc khoan nhồi và 405/445 cọc D800. Dầm thép đang được gia công cho 5/6 nhịp; cầu dẫn Long Biên đã đúc 5/52 khối dầm.

3 cây cầu trọng điểm Hà Nội chạy đua tiến độ APEC 2027
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Phạm Linh

Không để nhà thầu yếu thành điểm nghẽn tiến độ

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tập trung cao nhất cho công trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu, trọng tâm phải chuyển mạnh sang tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ từng hạng mục và tiến độ chung, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các vướng mắc phát sinh phải được báo cáo, xử lý kịp thời, không để kéo dài ảnh hưởng tiến độ. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát phải bám sát hiện trường, kiểm soát chặt năng lực thực tế của từng nhà thầu và chủ động điều chỉnh phương án thi công khi cần thiết.

Đối với dự án có nhiều nhà thầu, cần tổ chức thi công linh hoạt, phát huy tối đa năng lực từng đơn vị; trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu phải sẵn sàng điều chuyển khối lượng cho nhà thầu đủ năng lực, không để một đơn vị trở thành điểm nghẽn của cả dự án.

Riêng cầu Trần Hưng Đạo, phải thi công đồng bộ phần cầu và đường dẫn, bảo đảm công trình hoàn thành có thể khai thác hiệu quả. Thành phố cũng yêu cầu rà soát kỹ mọi đề xuất phát sinh, nhất là các nội dung làm thay đổi phương án hoặc tăng chi phí; việc rút ngắn thời gian thi công phải được lượng hóa về hiệu quả và khả năng tiết giảm ngân sách.

Đồng thời, ưu tiên sử dụng nguồn vật tư, vật liệu trong nước, chủ động bảo đảm nguồn cung, không để thiếu vật tư, thiết bị làm gián đoạn thi công. Tinh thần chung là chuyển từ “đôn đốc tiến độ” sang tổ chức thi công chủ động, linh hoạt, xử lý ngay điểm nghẽn và phát huy nhà thầu có năng lực.

Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội cầu trọng điểm kiểm tra

Bài liên quan

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

Hà Nội mở rộng lấy ý kiến về quy hoạch sông Hồng

Hà Nội mở rộng lấy ý kiến về quy hoạch sông Hồng

Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu

Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu

Dành cho bạn

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 3.400 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 3.400 tỷ đồng từ hậu kiểm

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện các cam kết về minh bạch thuế

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện các cam kết về minh bạch thuế

Sống lâu, đầu tư vào đâu?

Sống lâu, đầu tư vào đâu?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Phú Thọ: Người nộp thuế chuyển biến tích cực trong làm sạch mã số thuế

Phú Thọ: Người nộp thuế chuyển biến tích cực trong làm sạch mã số thuế

Dầu Brent chạm mức 98 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 6 tuần

Dầu Brent chạm mức 98 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 6 tuần

Đọc thêm

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

(TBTCO) - Cộng đồng doanh nghiệp FDI đề xuất Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế minh bạch, nhất quán; tăng cường đối thoại, hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu và thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong nước để Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhanh chóng đi vào thực tiễn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 8/9 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.
Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

(TBTCO) - Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của FDI, đồng thời tạo dư địa để doanh nghiệp châu Âu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế Việt Nam.
Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

(TBTCO) - Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về đầu tư, tài chính, thuế và hải quan..., cầu thị lắng nghe và đối thoại thực chất với doanh nghiệp; xử lý kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền.
Khánh Hòa siết kỷ luật tiến độ, phát "mệnh lệnh tháng 9" tháo gỡ điểm nghẽn dự án trọng điểm

Khánh Hòa siết kỷ luật tiến độ, phát "mệnh lệnh tháng 9" tháo gỡ điểm nghẽn dự án trọng điểm

(TBTCO) - Trước tình trạng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tiếp tục trễ hẹn do nhiều vướng mắc, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất UBND tỉnh áp đặt cơ chế kiểm soát đặc biệt trong tháng 9/2026. Kết quả giải ngân, bàn giao mặt bằng thực tế sẽ là căn cứ duy nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

(TBTCO) - Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ toàn cầu cùng hệ thống khu công nghiệp và hạ tầng kết nối đang tạo thêm nền tảng để Quảng Ninh mở rộng công nghiệp chế biến, chế tạo, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.
Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

(TBTCO) - Bộ Xây dựng lấy ý kiến phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn, trong đó đề xuất nhập 22,97 km vào Dự án BOT hiện hữu.
Thủ tướng: Chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sang đối tác cùng phát triển và kiến tạo

Thủ tướng: Chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sang đối tác cùng phát triển và kiến tạo

(TBTCO) - Chủ trì cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản sáng 6/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả, khẳng định vị trí, vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 9/9: Thanh khoản tiếp tục tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 9/9: Thanh khoản tiếp tục tăng

Hải quan khu vực II: Động lực xuất khẩu bứt phá, tháng 8 xuất siêu gần 900 triệu USD

Hải quan khu vực II: Động lực xuất khẩu bứt phá, tháng 8 xuất siêu gần 900 triệu USD

Chứng khoán ngày 9/9: Dòng tiền thận trọng, VN-Index chưa vượt vùng 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 9/9: Dòng tiền thận trọng, VN-Index chưa vượt vùng 1.850 điểm

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ

Nhà đầu tư cá nhân mở mới gần 230.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 8

Nhà đầu tư cá nhân mở mới gần 230.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 8

4 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm công bố thông tin chứng khoán

4 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm công bố thông tin chứng khoán

3 cây cầu trọng điểm của Hà Nội chạy đua tiến độ APEC 2027

3 cây cầu trọng điểm của Hà Nội chạy đua tiến độ APEC 2027

Thúc đẩy hợp tác tài chính toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác tài chính toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03) vốn 63.120 tỷ đồng

Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03) vốn 63.120 tỷ đồng

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng