Thị trường

Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu

06:32 | 05/09/2026
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố đang tập trung kiểm soát giá vật liệu xây dựng, giao thông, bất động sản, đồng thời tăng liên kết với các địa phương để bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu và ổn định thị trường những tháng cuối năm 2026.
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Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá đánh giá công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm và định hướng điều hành giá 4 tháng cuối năm 2026 do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì chiều 4/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, về công tác quản lý, điều hành giá. Thành phố tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, đối với giá vật liệu xây dựng, phương tiện công cộng và bất động sản, Hà Nội xác định đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế. Thành phố duy trì việc công bố giá vật liệu xây dựng hằng tháng, thay vì theo quý theo quy định, nhằm bám sát diễn biến thị trường, phục vụ công tác quản lý và điều chỉnh giá.

Đối với phương tiện công cộng, Hà Nội giữ quan điểm duy trì chi phí đi lại ở mức thấp, tạo điều kiện cho người dân sử dụng phương tiện công cộng. Với lĩnh vực bất động sản, Thành phố tập trung triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài.

Thứ hai, về giá tiêu dùng, lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu, Hà Nội xác định đây là nhóm hàng tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Thành phố tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố xung quanh để bảo đảm luân chuyển hàng hóa, chủ động nguồn cung lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu, qua đó góp phần ổn định giá cả.

Thứ ba, về giá nguyên liệu sản xuất và hỗ trợ doanh nghiệp, Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn về đầu vào, logistics và xuất khẩu. Thành phố tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất và sản xuất hàng tiêu dùng, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại cuộc họp trực tuyến - điểm đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Đức Minh

Về kết quả điều hành giá, Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết Hà Nội nghiêm túc, kịp thời thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo điều hành giá. Trong 8 tháng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, dù Hà Nội là địa bàn có quy mô tiêu dùng lớn. CPI bình quân 8 tháng tăng 4,85%; riêng tháng 8 tăng nhẹ, cho thấy mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát.

Trong những tháng cuối năm, Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Thành phố đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến vật liệu xây dựng và các vấn đề khác, tạo điều kiện hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Theo số liệu từ Thống kê thành phố Hà Nội, CPI tháng 8/2026 trên địa bàn tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 3,62% so với tháng 12/2025 và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, CPI tăng 4,85%. Tháng 8, thị trường Hà Nội cơ bản ổn định, nguồn cung hàng thiết yếu được bảo đảm. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất lợi, nhu cầu mua sắm cuối hè, chuẩn bị năm học mới và dịp Quốc khánh 2/9 tác động đến giá một số mặt hàng. Có 9/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ trong rổ tính CPI tăng giá. Thống kê Hà Nội đánh giá, hoạt động lưu thông hàng hóa trên địa bàn vẫn diễn ra thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội kiểm soát giá nguồn cung hàng thiết yếu

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