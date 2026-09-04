Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

Giá gas tháng 9 tiếp tục điều chỉnh tăng theo thị trường thế giới.

Giá gas bán lẻ bước vào tháng 9 với mặt bằng tiếp tục ở mức cao và có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu, khu vực. Giá hợp đồng LPG tham chiếu quốc tế tháng 9 tăng thêm 12,5 USD/tấn so với tháng 8, tạo thêm áp lực lên chi phí đầu vào của thị trường trong nước.

Giá hợp đồng LPG tham chiếu quốc tế, thường được thị trường gọi là giá CP, trong tháng 9/2026 được xác định ở mức bình quân 642,5 USD/tấn, tăng 12,5 USD/tấn so với mức 630 USD/tấn của tháng 8.

CP là viết tắt của Contract Price, mức giá hợp đồng tham chiếu đối với khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, chủ yếu gồm propane và butane. Đây là một trong những cơ sở để các đơn vị nhập khẩu, kinh doanh LPG tính toán chi phí đầu vào và xây dựng giá bán trong nước.

Tại miền Bắc, giá gas Hà Nội tăng 10.368 đồng/bình 12 kg, từ 518.400 đồng lên 528.768 đồng/bình; bình 48 kg cũng tăng 41.472 đồng, lên 2.115.072 đồng/bình. Hải Phòng ghi nhận mức tăng nhỉnh hơn ở bình 12 kg, thêm 11.016 đồng, lên 517.104 đồng/bình, trong khi bình 48 kg tăng 44.064 đồng, đạt 2.068.416 đồng/bình.

Ở miền Trung, Đà Nẵng là khu vực duy nhất trong bảng khảo sát không thay đổi giá khi bước sang tháng mới. Bình 12 kg vẫn ở mức 538.000 đồng/bình, bình 48 kg giữ nguyên 2.067.000 đồng/bình.

Tại miền Nam, giá gas cũng được điều chỉnh tăng nhưng biên độ nhẹ hơn miền Bắc. TP Hồ Chí Minh tăng 2.000 đồng/bình 12 kg, lên 554.000 đồng/bình, trong khi bình 48 kg tăng 8.000 đồng, đạt 2.212.000 đồng/bình. Cần Thơ tăng 2.500 đồng/bình 12 kg, lên 522.500 đồng/bình; bình 48 kg tăng 10.000 đồng, đạt 2.090.000 đồng/bình.

Như vậy, ngày đầu tháng 9 đã lập tức xuất hiện mặt bằng giá gas mới. Tại Hà Nội và Hải Phòng có mức tăng mạnh nhất, trong khi Đà Nẵng giữ nguyên giá; chênh lệch giữa mức tăng của các khu vực cho thấy đợt điều chỉnh đầu tháng không diễn ra đồng đều trên toàn thị trường.

Petrolimex tại Hà Nội tăng 10.368 đồng/bình 12 kg, đưa giá bán lên 528.768 đồng/bình; bình 48 kg gas công nghiệp cũng tăng 41.472 đồng, lên 2.115.072 đồng/bình. Đây là một trong những mức điều chỉnh đáng kể nhất trong bảng giá hôm nay.

Saigon Petro cũng bước vào tháng 9 với giá mới khi bình 12 kg tăng 2.500 đồng, lên 563.500 đồng/bình. Bình 45 kg tăng 9.500 đồng, đạt 2.114.000 đồng/bình.

Trái với xu hướng tăng của hai thương hiệu trên, Pacific Petro chưa thay đổi giá trong ngày đầu tháng. Bình 12 kg tiếp tục ở mức 647.000 đồng/bình, trong khi bình 45 kg giữ giá 2.396.500 đồng/bình.

PV GAS cũng chưa điều chỉnh trong đợt này. Giá tại Hà Nội vẫn là 568.204 đồng/bình 12 kg và 2.130.765 đồng/bình 45 kg; tại TP Hồ Chí Minh, bình 12 kg có giá 637.081 đồng/bình, bình 45 kg ở mức 2.389.054 đồng/bình.

Người tiêu dùng cũng cần phân biệt giá đổi gas với chi phí mua mới cả bình. Giá đổi gas thông thường được tính khi khách hàng đã có vỏ bình phù hợp; trường hợp mua thêm vỏ bình hoặc phát sinh phụ kiện, dịch vụ, tổng số tiền phải trả có thể cao hơn.

Ngoài ra, giá tại điểm bán thực tế có thể khác mức niêm yết do chương trình khuyến mại hoặc chính sách phân phối tại từng thời điểm. Khi đổi gas, người mua nên kiểm tra thương hiệu, niêm phong, khối lượng tịnh và lựa chọn điểm bán có nguồn gốc rõ ràng./.