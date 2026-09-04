Thị trường

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

11:48 | 04/09/2026
Sau nhịp tăng "chóng mặt" trong tháng 8, giá gas bán lẻ trong nước từ đầu tháng 9 tiếp tục được điều chỉnh tăng tùy từng thương hiệu và khu vực do giá gas thế giới duy trì xu hướng đi lên.
aa
Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

Giá gas tháng 9 tiếp tục điều chỉnh tăng theo thị trường thế giới.

Giá gas bán lẻ bước vào tháng 9 với mặt bằng tiếp tục ở mức cao và có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu, khu vực. Giá hợp đồng LPG tham chiếu quốc tế tháng 9 tăng thêm 12,5 USD/tấn so với tháng 8, tạo thêm áp lực lên chi phí đầu vào của thị trường trong nước.

Giá hợp đồng LPG tham chiếu quốc tế, thường được thị trường gọi là giá CP, trong tháng 9/2026 được xác định ở mức bình quân 642,5 USD/tấn, tăng 12,5 USD/tấn so với mức 630 USD/tấn của tháng 8.

CP là viết tắt của Contract Price, mức giá hợp đồng tham chiếu đối với khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, chủ yếu gồm propane và butane. Đây là một trong những cơ sở để các đơn vị nhập khẩu, kinh doanh LPG tính toán chi phí đầu vào và xây dựng giá bán trong nước.

Tại miền Bắc, giá gas Hà Nội tăng 10.368 đồng/bình 12 kg, từ 518.400 đồng lên 528.768 đồng/bình; bình 48 kg cũng tăng 41.472 đồng, lên 2.115.072 đồng/bình. Hải Phòng ghi nhận mức tăng nhỉnh hơn ở bình 12 kg, thêm 11.016 đồng, lên 517.104 đồng/bình, trong khi bình 48 kg tăng 44.064 đồng, đạt 2.068.416 đồng/bình.

Ở miền Trung, Đà Nẵng là khu vực duy nhất trong bảng khảo sát không thay đổi giá khi bước sang tháng mới. Bình 12 kg vẫn ở mức 538.000 đồng/bình, bình 48 kg giữ nguyên 2.067.000 đồng/bình.

Tại miền Nam, giá gas cũng được điều chỉnh tăng nhưng biên độ nhẹ hơn miền Bắc. TP Hồ Chí Minh tăng 2.000 đồng/bình 12 kg, lên 554.000 đồng/bình, trong khi bình 48 kg tăng 8.000 đồng, đạt 2.212.000 đồng/bình. Cần Thơ tăng 2.500 đồng/bình 12 kg, lên 522.500 đồng/bình; bình 48 kg tăng 10.000 đồng, đạt 2.090.000 đồng/bình.

Như vậy, ngày đầu tháng 9 đã lập tức xuất hiện mặt bằng giá gas mới. Tại Hà Nội và Hải Phòng có mức tăng mạnh nhất, trong khi Đà Nẵng giữ nguyên giá; chênh lệch giữa mức tăng của các khu vực cho thấy đợt điều chỉnh đầu tháng không diễn ra đồng đều trên toàn thị trường.

Petrolimex tại Hà Nội tăng 10.368 đồng/bình 12 kg, đưa giá bán lên 528.768 đồng/bình; bình 48 kg gas công nghiệp cũng tăng 41.472 đồng, lên 2.115.072 đồng/bình. Đây là một trong những mức điều chỉnh đáng kể nhất trong bảng giá hôm nay.

Saigon Petro cũng bước vào tháng 9 với giá mới khi bình 12 kg tăng 2.500 đồng, lên 563.500 đồng/bình. Bình 45 kg tăng 9.500 đồng, đạt 2.114.000 đồng/bình.

Trái với xu hướng tăng của hai thương hiệu trên, Pacific Petro chưa thay đổi giá trong ngày đầu tháng. Bình 12 kg tiếp tục ở mức 647.000 đồng/bình, trong khi bình 45 kg giữ giá 2.396.500 đồng/bình.

PV GAS cũng chưa điều chỉnh trong đợt này. Giá tại Hà Nội vẫn là 568.204 đồng/bình 12 kg và 2.130.765 đồng/bình 45 kg; tại TP Hồ Chí Minh, bình 12 kg có giá 637.081 đồng/bình, bình 45 kg ở mức 2.389.054 đồng/bình.

Người tiêu dùng cũng cần phân biệt giá đổi gas với chi phí mua mới cả bình. Giá đổi gas thông thường được tính khi khách hàng đã có vỏ bình phù hợp; trường hợp mua thêm vỏ bình hoặc phát sinh phụ kiện, dịch vụ, tổng số tiền phải trả có thể cao hơn.

Ngoài ra, giá tại điểm bán thực tế có thể khác mức niêm yết do chương trình khuyến mại hoặc chính sách phân phối tại từng thời điểm. Khi đổi gas, người mua nên kiểm tra thương hiệu, niêm phong, khối lượng tịnh và lựa chọn điểm bán có nguồn gốc rõ ràng./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá gas giá gas bán lẻ giá gas bán lẻ tháng 9/2026

Bài liên quan

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Dành cho bạn

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Đọc thêm

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 13,3%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 13,3%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 4/9: Giá cao su thế giới tiếp đà giảm do áp lực chốt lời

Ngày 4/9: Giá cao su thế giới tiếp đà giảm do áp lực chốt lời

Giá cao su thế giới hôm nay (4/9) đồng loạt chịu sức ép trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á khi giới đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh. Tại các doanh nghiệp trong nước, giá tiếp tục ổn định, với mủ nước Phú Riềng ở mức 420 đồng/TSC.
Ngày 4/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Ngày 4/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Giá lúa gạo hôm nay (4/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá lúa tươi OM 34, OM 18, Đài Thơm 8, OM 5451 và IR 50404 đồng loạt giảm 100 đồng/kg. Trong khi đó, gạo xuất khẩu trong nước duy trì ổn định.
Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

(TBTCO) - Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có thêm cơ hội tiếp cận thị trường trong nước, song để biến tiềm năng thành doanh số ổn định, các chủ thể cần chuẩn hóa sản phẩm, nâng năng lực sản xuất và lựa chọn đúng kênh phân phối.
Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

(TBTCO) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu 20,46 tỷ USD khi nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.
Sức mua 8 tháng tăng 13,3%

Sức mua 8 tháng tăng 13,3%

(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2026 đạt hơn 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,6%.
TP. Hồ Chí Minh mở rộng thị trường ngách để hướng tới quy mô kinh tế 200 tỷ USD

TP. Hồ Chí Minh mở rộng thị trường ngách để hướng tới quy mô kinh tế 200 tỷ USD

(TBTCO) - Đóng góp 1/4 GDP cả nước, TP. Hồ Chí Minh đang đổi mới phương thức xúc tiến thương mại bằng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và thâm nhập các thị trường giàu tiềm năng như sản phẩm xanh, Halal. Tại Diễn đàn xuất khẩu 2026 diễn ra ngày 3/9, lãnh đạo thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp tận dụng tối đa 17 hiệp định FTA để bứt phá tăng trưởng GRDP trên 10%/năm.
Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%

Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%

(TBTCO) - 8 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang