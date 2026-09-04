Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 210/NQ-CP của Chính phủ được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 2417/QĐ-BTC, có hiệu lực từ ngày 27/8/2026.

Theo đó, các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì bao gồm: tham mưu cơ chế tài chính phù hợp, ưu tiên cho phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai và phục hồi sinh kế, sản xuất; tham mưu bảo đảm nguồn lực, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm và hằng năm, kinh phí chi thường xuyên hằng năm để thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì phát triển các công cụ tài chính xử lý rủi ro thiên tai, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tài sản công, trái phiếu xanh, hợp tác công tư, tài chính khí hậu quốc tế; hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch, đầu tư công, ngân sách, bảo hiểm.

Cùng với đó, ưu tiên đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho công tác phòng ngừa, giảm rủi ro thiên tai, nhất là các công trình phòng, chống thiên tai quy mô lớn, liên vùng; hồ đập, đê điều, thoát lũ, sạt lở, bố trí dân cư an toàn, cảnh báo sớm, dữ liệu số, hạ tầng chống chịu, trường học, bệnh viện, nước sạch, sinh kế bền vững; tích hợp yêu cầu phòng, chống thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu gắn với hệ thống quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 210/NQ-CP, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và nhiệm vụ, kế hoạch của Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, bảo đảm chất lượng và hoàn thành tiến độ theo yêu cầu.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện và gửi Vụ Ngân sách nhà nước trước ngày 10/12 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tổng hợp gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Đối với các nội dung phân công cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chủ trì thực hiện trong Nghị quyết số 210/NQ-CP, trong trường hợp đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến tham gia, giao Văn phòng Bộ chủ động tham mưu phân công cho các đơn vị chủ trì, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.