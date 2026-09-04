Thuế - Hải quan

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Song Linh

Song Linh

11:06 | 04/09/2026
(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, vừa được Quốc hội thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, xác lập rõ hơn cơ chế quản lý theo mức độ tuân thủ. Theo đó, doanh nghiệp chấp hành tốt được xem xét ưu tiên thực hiện thủ tục, miễn, giảm mức độ kiểm tra.
aa

Tuân thủ tốt được hưởng lợi trực tiếp

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về những điểm mới có tác động trực tiếp tới cộng đồng doanh nghiệp tại Luật Hải quan (sửa đổi), ông Kim Long Biên - Trưởng ban Pháp chế Hải quan (Cục Hải quan, Bộ Tài chính) nhấn mạnh, tư duy quản lý đã được thể hiện rõ hơn trong Luật. Cụ thể là, cơ quan hải quan không quản lý tất cả doanh nghiệp và lô hàng theo cùng một mức độ kiểm soát, mà phân loại dựa trên rủi ro và mức độ tuân thủ.

Lần đầu tiên, quản lý tuân thủ được quy định một nội dung riêng trong Luật Hải quan. Cơ quan hải quan sẽ thu thập, xử lý dữ liệu, xây dựng hồ sơ tuân thủ, giám sát, đánh giá và áp dụng biện pháp quản lý phù hợp với mức độ tuân thủ của người khai hải quan.

Tuân thủ tốt -
Cán bộ hải quan thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Đáng chú ý nhất là quy định: người khai hải quan tuân thủ pháp luật được xem xét ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, miễn, giảm mức độ kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác.

Như vậy, lợi ích của việc tuân thủ được quy định cụ thể hơn, không chỉ dừng ở việc tránh bị xử lý khi có vi phạm. Lịch sử tuân thủ tốt trở thành lợi thế của doanh nghiệp, giúp giảm mức độ can thiệp của cơ quan quản lý vào quá trình làm thủ tục.

Theo đại diện Ban Pháp chế Hải quan, yếu tố để “nhận diện” doanh nghiệp tuân thủ tốt là toàn bộ quá trình thực hiện nghĩa vụ hải quan, chứ không phải từng tờ khai.

Bởi vậy, việc khai báo chính xác, chấp hành quy định về thuế, mã số, trị giá, xuất xứ, giấy phép, kiểm tra chuyên ngành, lưu giữ chứng từ và thực hiện đúng các quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ ngày càng có ý nghĩa trong đánh giá tuân thủ.

Ba điểm quan trọng doanh nghiệp cần lưu ý trước 1/3/2027

Theo cơ quan hải quan, có 3 điểm quan trọng doanh nghiệp cần lưu ý trước ngày 1/3/2027 - thời điểm Luật Hải quan (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực.

Đó là: rà soát, kiểm tra các sai sót về mã HS, trị giá, xuất xứ, thuế, giấy phép, kiểm tra chuyên ngành; chuẩn hóa dữ liệu giữa các bộ phận, bảo đảm thông tin trên tờ khai thống nhất với hợp đồng, hóa đơn, chứng từ kế toán, logistics và hệ thống quản trị nội bộ; rà soát nhà cung cấp, chứng từ nguồn gốc, quyền sử dụng nhãn hiệu và hồ sơ liên quan để giảm nguy cơ hàng hóa bị kiểm tra, tạm dừng khi có dấu hiệu vi phạm.

Đặc biệt, cơ quan hải quan sẽ ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ. Dữ liệu doanh nghiệp cung cấp không chỉ phục vụ xử lý một giao dịch, mà còn có thể được phân tích, đối soát để nhận diện rủi ro và đánh giá mức độ tuân thủ.

Do đó, từ nay đến trước ngày 1/3/2027, doanh nghiệp cần rà soát hệ thống dữ liệu, quy trình kiểm soát trước và sau khai báo, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong việc tạo lập, kiểm tra và lưu trữ dữ liệu.

Ngoài ra, Luật mới còn sửa đổi quy định hồ sơ hải quan có thể được nộp, xuất trình dưới dạng thông điệp dữ liệu. Đối với thành phần hồ sơ do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp qua Cơ chế một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp, xuất trình lại cho cơ quan hải quan.

Quy định này giúp giảm hồ sơ trùng lặp, chi phí tuân thủ và thời gian xử lý, nhưng đổi lại, doanh nghiệp phải bảo đảm dữ liệu điện tử có tính toàn vẹn, chính xác và có khả năng truy xuất. Đây cũng là hướng quản lý đang được đặt ra khi cơ quan hải quan chuyển mạnh sang phương thức quản lý dựa trên dữ liệu.

Quy định mới với hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử

Một thay đổi quan trọng khác là Luật Hải quan (sửa đổi) dành riêng Điều 16a để quy định kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử.

Theo đó, hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử vẫn phải làm thủ tục và chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan. Tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua, bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện định danh, xác thực điện tử.

Đặc biệt, chủ quản nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm kết nối với hệ thống xử lý dữ liệu về thương mại điện tử của cơ quan hải quan; các chủ thể liên quan như doanh nghiệp kho ngoại quan, doanh nghiệp vận chuyển hoặc đại lý vận chuyển cũng phải cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa khi được yêu cầu.

Với nhóm doanh nghiệp này, năng lực kết nối, chia sẻ và quản trị dữ liệu sẽ trở thành một phần của năng lực tuân thủ. Doanh nghiệp cần rà soát khả năng định danh, xác thực điện tử; chuẩn hóa dữ liệu về hàng hóa, người bán, người mua, đơn hàng, vận chuyển và các thông tin liên quan; đồng thời chuẩn bị phương án kết nối với hệ thống xử lý dữ liệu của cơ quan hải quan theo quy định hướng dẫn.

Với doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông thường, một điểm cần đặc biệt lưu ý là khai bổ sung và kiểm soát sau thông quan (hậu kiểm).

Luật quy định, đối với hàng hóa đã thông quan, người khai hải quan được khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra; một số trường hợp liên quan đến giấy phép và kiểm tra chuyên ngành được loại trừ.

Quy định này tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp chủ động sửa sai, nhưng đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp phải có cơ chế rà soát tờ khai sau thông quan. Phát hiện sai và chủ động xử lý sớm sẽ quan trọng hơn việc chờ cơ quan hải quan phát hiện.

Tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ

Một nội dung đáng chú ý khác liên quan trực tiếp tới doanh nghiệp là kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp có dấu hiệu xâm phạm, cơ quan hải quan có thể thông báo cho chủ thể quyền để đề nghị tạm dừng; chậm nhất 2 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị, thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục phải quyết định tạm dừng hoặc từ chối và nêu rõ lý do.

Với doanh nghiệp, quy định này đặt yêu cầu cao hơn đối với việc kiểm soát nguồn gốc, chứng từ và quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa, nhất là các nhóm mặt hàng có nguy cơ cao.

Nhìn tổng thể, Luật Hải quan sửa đổi đang tạo ra một quan hệ quản lý rõ hơn giữa tuân thủ và mức độ thuận lợi. Doanh nghiệp tuân thủ tốt có cơ hội được giảm kiểm tra, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục; trong khi cơ quan hải quan có điều kiện tập trung nguồn lực vào những lô hàng, doanh nghiệp và hoạt động có nguy cơ cao.

Giảm kiểm tra tại cửa khẩu, tăng hậu kiểm theo rủi ro

Theo Cục Hải quan, Luật Hải quan định hướng kiểm tra sau thông quan theo nguyên tắc quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và ứng dụng công nghệ số. Thời gian từ ngày đăng ký tờ khai đến ngày ban hành quyết định kiểm tra tối đa 5 năm; thời hạn kiểm tra không quá 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định và trường hợp phạm vi lớn, nội dung phức tạp có thể gia hạn một lần nhưng không quá 20 ngày.

Như vậy, doanh nghiệp chấp hành tốt có thêm cơ hội được giảm kiểm tra trực tiếp tại khâu thông quan, rút ngắn thời gian và chi phí làm thủ tục, trong khi cơ quan Hải quan tập trung nguồn lực kiểm soát những lô hàng, doanh nghiệp có rủi ro cao. Tuy nhiên, thuận lợi tại cửa khẩu đi cùng yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và khả năng giải trình. Doanh nghiệp cần quản lý chặt hồ sơ, chứng từ và dữ liệu xuất nhập khẩu trong thời gian tối đa 5 năm, sẵn sàng cung cấp khi được kiểm tra sau thông quan.
Song Linh
Từ khóa:
luật hải quan quốc hội cơ chế quản lý doanh nghiệp giấy thông hành

Bài liên quan

Hơn 206 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

Hơn 206 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

Tạo “đường băng” mới cho dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Tạo “đường băng” mới cho dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Đổi mới tuyên truyền, Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Đổi mới tuyên truyền, Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Dành cho bạn

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Đọc thêm

Ban hành Thông tư về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan trong khu vực cửa khẩu thông minh

Ban hành Thông tư về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan trong khu vực cửa khẩu thông minh

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2026/TT-BTC hướng dẫn về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

(TBTCO) - Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chủ động hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định về khai, tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tránh tâm lý lo ngại trong thời gian chờ sửa đổi quy định về mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Người nộp thuế chủ động thực hiện đúng quy định về khai, tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Chi cục Hải quan khu vực XIII: Siết chặt kiểm soát rủi ro, tờ khai luồng Đỏ tăng mạnh

Chi cục Hải quan khu vực XIII: Siết chặt kiểm soát rủi ro, tờ khai luồng Đỏ tăng mạnh

(TBTCO) - Bằng việc chủ động áp dụng các tiêu chí phân luồng trọng điểm và chấn chỉnh triệt để công tác kiểm tra thực tế, Chi cục Hải quan khu vực XIII đang có bước chuyển mạnh mẽ trong việc siết chặt quản lý rủi ro, với số lượng tờ khai luồng Đỏ trong kỳ tăng vọt gần 93,5%.
Chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi

Chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi

(TBTCO) - Với dòng hàng hóa xuất nhập khẩu vượt mốc 900 tỷ USD, hiệu quả quản lý tại biên giới tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Từ cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục đến số hóa và đổi mới thông quan, Hải quan đang chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp và tăng trưởng.
Ngành Thuế trên hành trình đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước

Ngành Thuế trên hành trình đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước

(TBTCO) - Trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, từng bước hoàn thiện, khẳng định vai trò trụ cột trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của đất nước.
Giảm thuế, thêm “trợ lực” để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp

Giảm thuế, thêm “trợ lực” để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp

(TBTCO) - Đại diện các hộ kinh doanh cho rằng, trước bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng và áp lực cạnh tranh còn cao, việc được giảm thuế thu nhập cá nhân giúp hộ kinh doanh có thêm nguồn trợ lực để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động.
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải cập nhật phần mềm kết nối Hải quan từ 15/10

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải cập nhật phần mềm kết nối Hải quan từ 15/10

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành quy định mới về định dạng dữ liệu chứng từ điện tử, áp dụng từ ngày 15/10/2026. Doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp phần mềm khai báo hải quan cần chủ động cập nhật hệ thống để bảo đảm việc truyền, nhận chứng từ không bị gián đoạn.
Hải quan khu vực VIII: Số hóa để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

Hải quan khu vực VIII: Số hóa để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

(TBTCO) - Đẩy mạnh số hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cán bộ, Hải quan khu vực VIII nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi thương mại rõ nét.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang