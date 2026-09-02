Đổi mới tuyên truyền, Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Đa kênh, đa phương tiện - đưa chính sách đến gần người dân, doanh nghiệp

Bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển nhanh, phương thức sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng, chính sách pháp luật thuế được sửa đổi, bổ sung, đổi mới liên tục theo hướng hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Thay đổi tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo, phát triển”, từ đầu năm đến nay, Thuế TP. Hải Phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, sử dụng đa kênh, đa phương tiện, tương tác qua các nền tảng số (cổng thông tin điện tử, fanpage, email...) với mức độ lan tỏa, phủ sóng cao nhất; thiết lập kênh thông tin kết nối trực tiếp đến từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn qua mạng lưới Zalo, đảm bảo truyền tải 100% thông tin, tiếp cận đến từng người nộp thuế, giải đáp, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Thuế TP. Hải Phòng đã tổ chức 178 hội nghị đối thoại, tập huấn với hơn 57.000 lượt người nộp thuế tham dự trực tiếp và trực tuyến; các video hướng dẫn, infographic, bộ tài liệu hỏi - đáp được chuẩn hóa, giúp doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh dễ dàng tra cứu, tiếp cận và tự thực hiện.

Đặc biệt, mỗi công chức là một tuyên truyền viên của Thuế TP. Hải Phòng, chủ động lập các nhóm zalo hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh với sự tham gia của lãnh đạo, công chức Thuế, kết nối tới 100% số doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Nền tảng fanpage Facebook Thuế TP. Hải Phòng từ đầu năm 2026 đạt gần 2 triệu lượt xem các nội dung về chính sách, hoạt động của cơ quan thuế, tăng 181% so với thời gian đầu đi vào hoạt động; tiếp cận tới người theo dõi ở đa dạng độ tuổi, trên phạm vi cả nước, vượt ra ngoài địa bàn TP. Hải Phòng.

Đối thoại chuyên sâu, giải đáp trực tiếp các vướng mắc phát sinh

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường.

Một điểm nhấn trong công tác tuyên truyền của Thuế TP. Hải Phòng là ngày càng chú trọng phân nhóm đối tượng để truyền thông phù hợp với nhu cầu thực tế; tập trung theo hướng lấy môi trường số làm nền tảng trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách thuế mới sau khi ban hành, Thuế TP. Hải Phòng đã chủ động xây dựng chuyên đề truyền thông theo từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực rủi ro cao và từng vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm. Các nội dung được tuyên truyền bao gồm: những điểm mới trong chính sách thuế, chuyển đổi từ phương thức quản lý, kê khai thuế với hộ kinh doanh, hóa đơn điện tử, hoàn thuế giá trị gia tăng…

Đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành trên địa bàn để tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp và livestream trực tuyến trên fanpage Thuế TP. Hải Phòng nhằm tăng cường tương tác hai chiều, đối thoại chuyên sâu, giải đáp trực tiếp các vướng mắc phát sinh ngay trong quá trình thực hiện.

Ngày 14/8/2026, Thuế TP. Hải Phòng phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp livestream “Phổ biến kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người làm công tác hỗ trợ pháp lý trên địa bàn thành phố”. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham dự trực tiếp tại 2 điểm cầu và trên các nền tảng số.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham dự Hội nghị tuyên truyền pháp luật thuế năm 2026. Ảnh: CTV

Đánh giá kết quả hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho rằng, việc mở rộng hình thức tham dự và truyền tải nội dung hội nghị trên nền tảng số đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế tiếp cận thông tin chính sách mà không bị giới hạn bởi không gian, địa điểm. Phiên phát trực tuyến ghi nhận tổng cộng 34.393 lượt xem, tiếp cận tới 13.277 người xem và 218 lượt chia sẻ.

Những con số trên cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với chính sách pháp luật thuế, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đưa thông tin chính sách đến gần hơn với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Song song với đó, Thuế TP. Hải Phòng chủ động cung cấp thông tin hoạt động, thông tin về pháp luật thuế với các đơn vị báo chí chính thống ở Trung ương và địa phương như: Đài Truyền hình Việt Nam (Chuyên mục Thuế và đời sống); Thông tấn xã Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng… để truyền tải kịp thời tới người dân, doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, trong 8 tháng năm 2026, phương thức truyền thông của Thuế TP. Hải Phòng có sự thay đổi rõ nét, mang đậm dấu ấn “đồng hành”. Hiệu quả của công tác tuyên truyền không chỉ được đo bằng số hội nghị, số lượt người tham dự hay số câu hỏi được giải đáp. Giá trị lớn hơn là sự thay đổi trong nhận thức và hành vi tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế, giảm thiểu sai sót, rủi ro, chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và tăng trưởng của thành phố.