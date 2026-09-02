Khai mở đặc quyền sống thư thái trong căn hộ chuẩn Diamond - The Sunrise Bay

Hai tầm view xanh, một chuẩn sống Diamond

Với căn hộ cao tầng, tầm nhìn chính là yếu tố đắt giá định hình trải nghiệm sống. Ánh sáng buổi sớm chan hòa, khoảng thoáng rộng mở trước ô cửa và sự biến chuyển của cảnh sắc theo từng thời điểm mang đến nguồn năng lượng tái tạo sau một ngày làm việc bận rộn. Giá trị ấy càng gia tăng khi không gian bên ngoài được bao bọc bởi sắc xanh của sân golf, công viên và mặt nước khoáng đạt.

Tại The Sunrise Bay (Vinhomes Global Gate Hạ Long), 5 tòa tháp căn hộ được quy hoạch tinh tế thành hai miền sống riêng biệt. Khu Golf Bay (gồm tòa G1 và G2) sở hữu tầm nhìn trực diện về các đường fairway xanh mướt của cụm 3 sân golf tiêu chuẩn quốc tế nằm trong quần thể 12 sân golf 950 ha.

Trong khi đó, khu Forest Bay (gồm tòa F1, F2 và F3) hướng trọn tầm mắt về không gian sinh thái ngút ngàn của Công viên Tri thức Toàn cầu rộng 692 ha.

Cách tổ chức này mang đến cho các cư dân hai đặc quyền thụ hưởng cảnh quan: nét phóng khoáng thượng lưu của thảm cỏ sân golf hoặc cảm giác thư thái, an yên giữa mảng xanh đại ngàn.

The Sunrise Bay là quần thể căn hộ tiêu chuẩn Diamond đầu tiên và cao cấp nhất tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Cơ cấu căn hộ đa dạng từ Studio, 1PN+1 đến 2PN, được tính toán kỹ lưỡng nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người trẻ thành đạt, giới chuyên gia quốc tế cho đến các gia đình an cư lâu dài.

Không gian “+1” linh hoạt dễ dàng chuyển đổi công năng thành góc làm việc sáng tạo hay phòng học cho con trẻ; trong khi căn 2 phòng ngủ tối ưu hóa sự riêng tư ấm cúng cho tổ ấm. Căn hộ vì thế có thể đồng hành cùng chủ nhân qua từng cột mốc cuộc đời: từ ngôi nhà đầu tiên, tổ ấm gia đình đến tài sản tích lũy truyền đời.

Chất lượng sống bên trong từng căn hộ được bảo chứng bởi danh mục bàn giao tiêu chuẩn Diamond liền tường cao cấp bậc nhất của Vinhomes. Không gian chính hoàn thiện với sàn gỗ, trần thạch cao và sơn nước cao cấp; cửa chính dùng gỗ công nghiệp chống cháy trang bị khóa vân tay thông minh. Hệ cửa kính Low-E 3 lớp cách âm, cách nhiệt vượt trội kết hợp cùng điều hòa âm trần hai chiều Daikin/Mitsubishi (hoặc tương đương) mang đến không gian thoáng đãng và êm dịu.

Khu vực bếp được trang bị đầy đủ tủ liền tường, bếp từ, hút mùi Bosch hiện đại; phòng tắm sử dụng thiết bị vệ sinh Grohe tinh tế (hoặc tương đương). Từng chi tiết hoàn thiện chỉn chu âm thầm nâng niu chuẩn sống tiện nghi và chăm sóc sức khỏe gia chủ mỗi ngày.

Hệ tiện ích đa tầng cùng chuẩn vận hành 5 sao nối dài trải nghiệm sống

Bên cạnh không gian căn hộ tinh tuyển, The Sunrise Bay mang đến hệ sinh thái tiện ích đa tầng, mở rộng trải nghiệm từ nội khu đến toàn siêu đô thị.

Lớp tiện ích đầu tiên hiện diện ngay dưới thềm nhà. Phía ngoài trời là bể bơi phong cách resort rộng hơn 1.000 m², khu vui chơi trẻ em, vườn nướng BBQ và cụm sân thể thao đa năng.

Bên trong các tòa tháp, Golf Bay bố trí không gian Golf Club, phòng tập Gym & Pilates, Dance Studio; trong khi Forest Bay mang đến Kids’ Corner, Yoga, Social Hub và Game Lounge thời thượng. Mọi nhu cầu rèn luyện sức khỏe, thư giãn và gắn kết gia đình đều được đáp ứng mà không cần phải đi xa hay chuẩn bị kế hoạch phức tạp.

Lớp tiện ích thứ hai mở rộng tới hàng trăm tiện ích quy mô quốc tế của siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, từ y tế Vinmec, giáo dục liên cấp Vinschool, công viên chủ đề VinWonders đến các trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sầm uất.

Lớp tiện ích thứ ba kết nối trực tiếp với mạng lưới hành chính, văn hóa, kinh tế và du lịch sôi động của thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương trong tương lai gần.

Vị trí cửa ngõ siêu đô thị giúp The Sunrise Bay kết nối với hạ tầng và dịch vụ, trong khi các tiện ích nội khu tạo khoảng nghỉ cần thiết cho đời sống gia đình. Nhờ đó, cư dân dễ dàng hòa vào nhịp sống sôi động bên ngoài, nhưng vẫn có thể nhanh chóng trở về một quần thể riêng tư.

Giá trị được tiếp nối bởi chuẩn vận hành 5 sao của Vinhomes. Cảnh quan, khu vực chung và hệ thống kỹ thuật được quản lý chuyên nghiệp. An ninh đa lớp cùng dịch vụ cư dân tận tâm góp phần duy trì sự chỉn chu của quần thể. Khi chất lượng không dừng ở thời điểm bàn giao mà được gìn giữ trong quá trình sử dụng, căn hộ có thêm điều kiện đồng hành lâu dài cùng chủ nhân.

The Sunrise Bay vì thế hướng tới một nhịp sống cân bằng hiếm có. Cư dân có cảnh quan để thư giãn, có tiện ích gần nhà giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và gia tăng trải nghiệm, và sở hữu một không gian riêng tư, sang trọng để trở về. Từ căn hộ đến thành phố, mỗi lớp trải nghiệm bổ sung cho nhau, tạo nên chất sống Diamond tại siêu đô thị bên vịnh di sản.