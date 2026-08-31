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"Khoác áo mới" sau gần ba thập kỷ gắn với may mặc, TTG huy động trăm tỷ mở chuỗi spa ứng dụng AI

11:11 | 31/08/2026
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG đang đẩy mạnh tái cấu trúc, mở rộng hoạt động từ may mặc truyền thống sang chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. TTG dự kiến huy động 165 tỷ đồng, trong đó hơn 106 tỷ đồng đầu tư cho các địa điểm kinh doanh spa, trọng tâm là 8 dự án spa dưỡng sinh ứng dụng AI trong quý IV/2026.
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Tái cấu trúc để tìm động lực tăng trưởng mới

Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG (mã Ck: TTG) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 4/9 tại Hà Nội, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch huy động vốn, đầu tư cho lĩnh vực spa và kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây được xem là những bước đi tiếp theo trong quá trình tái định vị chiến lược, từng bước chuyển dịch khỏi mô hình kinh doanh truyền thống trong ngành may mặc, để mở rộng sang các lĩnh vực mới, sau khi định hướng này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 6/2026.

Sự thay đổi trước hết được thể hiện ở nhận diện và bộ máy quản trị doanh nghiệp. Công ty Cổ phần May Thanh Trì đổi tên thành Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG, đồng thời chuyển trụ sở chính. Công ty cũng kiện toàn Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Từ doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, Công ty Cổ phần May Thanh Trì đổi tên thành Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG.

Sau bước thay đổi nhận diện, trọng tâm tái cấu trúc của TTG chuyển sang mô hình kinh doanh và phân bổ lại nguồn lực. Tiền thân của Royal Healthtech TTG là Xí nghiệp May xuất khẩu Thanh Trì. Đến ngày 18/4/2008, Công ty Cổ phần May Thanh Trì được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa xí nghiệp này và niêm yết trên HNX từ đầu năm 2010. Trong nhiều năm, hoạt động của doanh nghiệp gắn với sản xuất hàng may mặc xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Nhật Bản, EU…

Năm nay, TTG đặt mục tiêu tổng doanh thu 40 tỷ đồng, tăng 40% và ở mức cao nhất trong nhiều năm, lợi nhuận sau thuế 6 tỷ đồng, hướng tới xóa lỗ lũy kế và đưa hoạt động trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của TTG cho thấy xu hướng phục hồi, với doanh thu duy trì quanh 30 tỷ đồng giai đoạn 2020 - 2025. Sau ba năm báo lỗ, Công ty có lãi trở lại. Đến năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 8,4 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm trước, dù mức tăng đáng kể đến từ doanh thu hoạt động tài chính.

Dù đánh giá thị trường dệt may Việt Nam đã xuất hiện những tín hiệu khởi sắc năm 2026, TTG vẫn nhìn nhận ngành còn đối mặt với nhiều sức ép từ nhu cầu thị trường, cạnh tranh và chi phí sản xuất. Trong khi đó, quy mô doanh thu của Công ty vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn cao điểm trước đây.

Bối cảnh này vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hiện hữu, vừa thúc đẩy TTG tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, thay vì chỉ phụ thuộc vào lĩnh vực may mặc truyền thống.

Cùng với hoạt động hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông thường niên TTG vừa qua thông qua việc bổ sung các ngành nghề liên quan đến dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, các hoạt động làm đẹp khác, spa và xông hơi…, từng bước mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Song hành với việc mở hướng kinh doanh mới, TTG cũng tiến hành sắp xếp lại danh mục tài sản và các khoản đầu tư. Trước quá trình tái cơ cấu, Công ty sở hữu 90% vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Trì, tương ứng giá trị góp vốn 18 tỷ đồng; đồng thời nắm 49% Công ty Cổ phần May Thanh Trì TTG với giá trị 4,851 tỷ đồng.

Trong kế hoạch tái cơ cấu, khoản đầu tư tại Đầu tư Thanh Trì và May Thanh Trì TTG kể trên đều được đưa vào diện thanh lý, nhằm thu hồi, tái phân bổ nguồn lực cho định hướng mới. Trước đó, TTG đã hoàn tất thoái toàn bộ 25% vốn tại Công ty Cổ phần Canvas Hà Nam vào ngày 29/10/2025.

Huy động 165 tỷ đồng mở rộng lĩnh vực spa

Tại Đại hội bất thường dự kiến tổ chức ngày 4/9, TTG sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 5,5 triệu cổ phiếu, với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến huy động 165 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu đăng ký chào bán tương đương 161,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Nguồn: Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG.

Danh sách dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 12 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu phát hành thành công 5,5 triệu cổ phiếu theo phương án, vốn điều lệ của TTG sẽ nâng lên 89 tỷ đồng.

Theo phương án, 165 tỷ đồng huy động được dự kiến dùng để nhận chuyển nhượng bất động sản và đầu tư cho các địa điểm kinh doanh spa. Trong đó, TTG dành 58,8 tỷ đồng nhận chuyển nhượng hai quyền sử dụng đất tại Mộc Châu (Sơn La) với giá dự kiến 10,1 tỷ đồng và 8,7 tỷ đồng, cùng sàn thương mại dịch vụ tại 93 Láng Hạ (Hà Nội) với giá 40 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG dự kiến huy động 165 tỷ đồng mở rộng lĩnh vực spa.

Bên cạnh đó, 106,2 tỷ đồng còn lại dự kiến được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết phục vụ hoạt động tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa. Việc giải ngân các khoản vốn trên dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Theo báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường dịch vụ spa toàn cầu đạt 102,3 tỷ USD năm 2025, dự kiến tăng lên 108,9 tỷ USD năm 2026 và 194 tỷ USD vào năm 2033, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 8,6% trong giai đoạn 2026 - 2033.

Động lực tăng trưởng đến từ nhận thức ngày càng cao về sức khỏe và nhu cầu tự chăm sóc bản thân, cùng với quá trình đô thị hóa, thu nhập khả dụng cải thiện và xu hướng cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Tại Việt Nam, thị trường spa cũng đang phát triển mạnh cùng nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng. Thị trường chuyển dịch từ các cơ sở nhỏ lẻ sang sự xuất hiện của nhiều mô hình, chuỗi dịch vụ chuyên nghiệp và cao cấp hơn, tập trung đáng kể tại các đô thị và trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng..., tạo dư địa cho các doanh nghiệp mở rộng hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp./.

Dự kiến đầu tư 100 tỷ đồng cho 8 dự án spa dưỡng sinh ứng dụng AI

Với định hướng kinh doanh mới, Công ty quyết tâm sớm hoàn tất tái cấu trúc và định hình chuỗi thương hiệu Plumeria. Theo đó, tháng 6/2026, Công ty cổ phần Royal Healthtech TTG đã đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại 3 cơ sở, tọa lạc tại Hà Nội, Phú Thọ và TP. Hồ Chí Minh, với giá trị đầu tư 34 tỷ đồng, ghi nhận doanh thu khả quan khoảng 5 tỷ đồng trong tháng 7/2026.

Trong quý IV/2026, TTG dự kiến tiếp tục đầu tư 8 dự án spa dưỡng sinh kết hợp công nghệ cao AI tại nhiều tỉnh, thành với tổng vốn khoảng 100 tỷ đồng, kỳ vọng thời gian thu hồi vốn bình quân mỗi cơ sở từ 12 - 18 tháng và tạo động lực tăng doanh thu năm 2027./.
Tú Anh
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