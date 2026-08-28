Chứng khoán

Tập đoàn Bất động sản Quốc gia bị phạt 210 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
15:46 | 28/08/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (mã CK: NRC) tổng số tiền 210 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin, trong đó có hành vi công bố sai lệch lợi nhuận sau thuế năm 2025.
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Theo Quyết định số 480/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (địa chỉ trụ sở chính tại số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh) bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Công ty đã chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với một số tài liệu, gồm: tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bán niên 2025; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bán niên 2025; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã NRCH2123001 trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.

Tập đoàn Bất động sản Quốc gia bị phạt 210 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin
Một dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Quốc gia. Ảnh: Gia Huy

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt thêm 125 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch liên quan đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Theo quyết định xử phạt, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Tập đoàn Bất động sản Quốc gia công bố lợi nhuận sau thuế năm 2025 ở mức hơn 35,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, chỉ tiêu này chỉ còn gần 6,7 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 28,8 tỷ đồng so với số liệu doanh nghiệp công bố trước đó.

Đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đồng thời buộc doanh nghiệp cải chính thông tin theo quy định.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Quốc gia tiền thân là Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi. Năm 2025, doanh nghiệp đổi tên thành Tập đoàn NRC và định hướng hoạt động đa ngành. Đến năm 2026, NRC tiếp tục đổi tên thành Tập đoàn Bất động sản Quốc gia, nhấn mạnh trở lại lĩnh vực bất động sản trong giai đoạn 2026 - 2030./.

Mai Tấn
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Tập đoàn Bất động sản Quốc gia vi phạm công bố thông tin cải chính thông tin theo quy định xử phạt vi phạm công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 quyết định xử phạt 480/QĐ XPHC đổi tên Tập đoàn NRC

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