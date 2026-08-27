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Chứng khoán phái sinh ngày 27/8: VN30 nối dài đà tăng, dòng tiền thận trọng hơn

Tùng Linh

Tùng Linh

19:40 | 27/08/2026
(TBTCO) - Dòng tiền trên thị trường phái sinh đang thận trọng hơn khi VN30-Index liên tục tăng và tiến gần vùng điểm quanh 1.980 - 2.000 điểm.
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Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục duy trì sắc xanh, nhưng diễn biến trong rổ VN30 cho thấy sự phân hóa khá rõ. VN30-Index đóng cửa tại 1.979,23 điểm, tăng 9,22 điểm (+0,47%), nối tiếp phiên bứt phá vượt đường giá trung bình 200 phiên trước đó.

Số mã tăng và giảm khá cân bằng, với 16 mã tăng, 12 mã giảm và 2 mã đứng giá. Động lực lớn nhất tiếp tục đến từ cổ phiếu Vingroup (VIC), đóng góp khoảng 7,5 điểm tăng, theo sau là VPL, VPB, TCB, ACB và HPG. Ở chiều ngược lại, TCX gây sức ép lớn nhất, bên cạnh BSR, STB, FPT, VNM và LPB. Nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, tổng mức đóng góp tăng đạt hơn 16 điểm, đủ bù lại khoảng 6,5 điểm ở chiều giảm.

Trong khi VN30-Index tiếp tục đi lên, thị trường chứng khoán phái sinh phân hoá hơn khi chỉ có 4/8 hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc xanh. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 9/2026 (41I1G9000) đóng cửa tại 1.980,8 điểm, chỉ tăng 0,22%, thấp hơn mức tăng 0,47% của VN30-Index. Vì vậy, chênh lệch vẫn dương nhưng thu hẹp mạnh từ +6,49 điểm phiên trước xuống còn +1,57 điểm.

Sự thận trọng thể hiện rõ hơn ở các kỳ hạn xa khi cả ba hợp đồng 41I1GA000, 41I1GC000 và 41I1H3000 đã chuyển sang basis âm từ -0,23 đến -3,13 điểm.

Thanh khoản cũng giảm đáng kể trong bối cảnh VN30-Index liên tục đi lên. Khối lượng giao dịch của 41I1G9000 đạt 197.847 hợp đồng, giảm 21,8% so với 252.857 hợp đồng phiên trước. Khối lượng mở (OI) cũng giảm 13,55% xuống 29.092 hợp đồng, cho thấy các vị thế nắm giữ qua đêm tiếp tục được thu hẹp.

Dòng tiền phái sinh đang thận trọng hơn khi VN30 tiến gần vùng cản tiếp theo quanh 1.980 - 2.000 điểm. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đang giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, chuyển sang giai đoạn lạc quan với thị trường cơ sở khi VN30-Index vượt kháng cự mạnh.

Tùng Linh
Từ khóa:
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