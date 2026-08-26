Chứng khoán ngày 26/8: VN-Index tăng điểm mạnh, chinh phục mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng gần 30 điểm

Sau 3 phiên liên tiếp thanh khoản cải thiện và duy trì trên mức trung bình, thị trường chứng khoán tiếp tục có phiên giao dịch tích cực. VN-Index sau thời gian điều chỉnh, tích lũy đã bứt phá qua ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Đầu phiên, chỉ số chịu áp lực điều chỉnh nhẹ, song diễn biến phân hóa khá tích cực khi lực cầu tiếp tục được duy trì. Sang phiên chiều, dòng tiền nhập cuộc mạnh hơn, giúp đà tăng được mở rộng và thanh khoản tiếp tục cải thiện. Kết phiên, VN-Index tăng 29,91 điểm (+1,66%), lên 1.821,32 điểm, chính thức vượt ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26/8.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 182 mã tăng giá, 68 mã giữ giá tham chiếu và 125 mã giảm giá.

Phiên giao dịch bùng nổ của một số cái tên tiêu biểu và độ mở nghiêng về sắc xanh khi có 21/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, cao su và bất động sản khu công nghiệp là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, đường, dịch vụ ăn uống - lưu trú và hóa chất cơ bản là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực khi tăng +33,86 điểm, lên mức 1.970,01 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 25 mã tăng giá, 2 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch tích cực khi thanh khoản khớp lệnh nhỉnh hơn (5,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 731 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 19,931 tỷ đồng giảm -6,87% so với phiên trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,69 điểm, về mức 281,96 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,11 điểm, lên mức 126,89 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -36 tỷ đồng. Trong đó, CTG (-78 tỷ đồng), ACB (-78 tỷ đồng), VHM (-61 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (+203 tỷ đồng), TCB (+136 tỷ đồng) và PNJ (+100 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 46 tỷ đồng.

Sắc xanh lan tỏa, nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt

Nếu trong phiên sáng, thị trường vẫn thể hiện sự thận trọng khi VN-Index gặp áp lực tại vùng kháng cự, thì sang phiên chiều, lực cầu gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp chỉ số bứt phá và đóng cửa ở mức cao nhất phiên.

Nổi bật nhất là VIC khi tăng 4,31%, đóng góp khoảng một nửa mức tăng của VN-Index. Tuy nhiên, tâm điểm của thị trường thuộc về TCB khi cổ phiếu này tăng kịch trần, với hơn 5,5 triệu đơn vị dư mua giá trần, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin tích cực liên quan đến sự quan tâm của dòng vốn quốc tế. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như TCX, MWG, GVR, MBB cũng thu hút dòng tiền, tăng khoảng 2 - 3%.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ chủ yếu xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa vừa, với mức điều chỉnh không lớn, nên không tác động nhiều lên VN-Index. Đáng chú ý, sắc xanh trong phiên đã lan tỏa sang nhiều nhóm ngành thay vì tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu Vingroup như một số phiên trước.

Phiên tăng mạnh hôm nay tiếp tục củng cố xu hướng đi lên của VN-Index. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, bất động sản khu công nghiệp và cao su ghi nhận diễn biến tích cực. BCM tăng trần sau thông tin doanh nghiệp thành lập pháp nhân mới với vốn hơn 1.455 tỷ đồng để mở rộng khu công nghiệp; GVR, PHR cũng tăng hơn 1%.

Nhóm dầu khí đồng loạt khởi sắc, dù mức tăng phần lớn dưới 4%. Trong đó, hai cổ phiếu vốn hóa lớn là GAS và BSR lần lượt tăng 0,7% và 0,6%.

Nhóm ngân hàng cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng của thị trường. Hầu hết cổ phiếu vốn hóa lớn như HDB, MBB, VCB, VPB và CTG đều tăng, với biên độ phổ biến 1 - 3%. Trái lại, một số mã vốn hóa vừa và nhỏ như VBB, MSB, VAB đóng cửa dưới tham chiếu.

Việc VN-Index chinh phục mốc 1.820 điểm với sắc xanh lan tỏa sang nhiều nhóm ngành được đánh giá là tín hiệu tích cực. Thanh khoản dù giảm nhẹ so với phiên trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, với khối lượng khớp lệnh cao hơn 5,1% so với bình quân 20 phiên.

Phiên tăng mạnh hôm nay tiếp tục củng cố xu hướng đi lên của VN-Index sau chuỗi phiên tăng liên tiếp. Theo đó, chỉ số được kỳ vọng có thể hướng tới vùng kháng cự 1.843 - 1.850 điểm trong các phiên tới./.