Chứng khoán ngày 19/8: VN-Index giằng co, dòng tiền chờ động lực mới

VN-Index giảm hơn 5 điểm

Sau phiên phục hồi, VN-Index chịu áp lực bán trở lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Thị trường tiếp tục giao dịch thận trọng trong phiên hôm nay, với thanh khoản duy trì ở mức thấp.

VN-Index chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.720 điểm. Cả lực mua và lực bán đều suy giảm, khối lượng giao dịch chỉ đạt khoảng 60% mức trung bình, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng. Về cuối phiên, áp lực điều chỉnh gia tăng khiến chỉ số không giữ được sắc xanh. Kết phiên, VN-Index giảm 5,33 điểm (-0,31%), xuống 1.726,69 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 19/8.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng hẳn về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số mã tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, phiên hôm nay ghi nhận 97 mã tăng, 52 mã đứng giá tham chiếu và 202 mã giảm.

VN-Index đóng cửa trong sự áp đảo của sắc đỏ khi có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thép, ngân hàng và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, nhựa, bất động sản Khu công nghiệp và hóa chất là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm điểm nhẹ -0,41 điểm, về mức 1.875,73 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 20 mã giảm giá, 7 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Thanh khoản tiếp tục là điểm hạn chế của thị trường ở thời điểm hiện tại khi thấp hơn tới (-31.8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 582 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.928 tỷ đồng giảm -0,49% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -2,34 điểm, về mức 279,98 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,58 điểm, về mức 126,88 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -711 tỷ đồng. Trong đó, VIC (-136 tỷ đồng), STB (-123 tỷ đồng), VPB (-99 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VNM (+61 tỷ đồng), DGW (+48 tỷ đồng) và FRT (+33 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 5 tỷ đồng.

Dòng tiền chưa sẵn sàng trở lại

Sau phiên phục hồi, VN-Index chịu áp lực bán trở lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Thị trường bước vào phiên giao dịch hôm nay với trạng thái thận trọng, thanh khoản duy trì ở mức thấp. Trong phiên sáng, sắc đỏ chiếm ưu thế khi lực bán tập trung tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.720 điểm.

Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp. Có thời điểm áp lực bán gia tăng khiến chỉ số kiểm định lại vùng 1.720 điểm, song lực cầu xuất hiện tại vùng giá thấp giúp thị trường thu hẹp một phần mức giảm về cuối phiên. Cả lực mua và lực bán đều suy giảm, khối lượng giao dịch chỉ đạt khoảng 60% mức trung bình. Kết phiên, VN-Index giảm 5,33 điểm (-0,31%), xuống 1.726,69 điểm.

Xét theo nhóm ngành, diễn biến thị trường nghiêng về phía điều chỉnh khi nhiều nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt chịu áp lực bán.

Ở nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu trụ cột như VCB, CTG, BID, STB giảm trên 0,5%. Ngược lại, LPB, TPB và ACB là những mã hiếm hoi giữ được sắc xanh, với mức tăng quanh 1%. TCB cũng tăng 0,49%, qua đó hỗ trợ chỉ số chung.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh khi SSI, VND, HCM, TCX, VCI và VIX đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Tại nhóm bất động sản, phần lớn cổ phiếu như NLG, KDH, PDR, QCG giảm trên 1%, trong khi CII là điểm sáng hiếm hoi giữ được đà tăng.

Dù VN-Index đóng cửa giảm điểm, động lượng điều chỉnh chưa lớn khi biên độ giảm tương đối hẹp và thanh khoản ở mức thấp. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều tích cực, một số cổ phiếu vốn hóa lớn nỗ lực nâng đỡ thị trường. VNM tăng 1,61%, HPG tăng 0,95% và TCB tăng 0,49%, góp phần thu hẹp mức giảm của VN-Index.

Đáng chú ý, thanh khoản tiếp tục suy giảm, với khối lượng khớp lệnh thấp hơn 31,8% so với mức bình quân 20 phiên. VN-Index một lần nữa kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.720 điểm trước khi hồi phục một phần về cuối phiên. Đây là lần thứ ba trong 4 phiên gần đây chỉ số kiểm định vùng điểm này, cho thấy khu vực 1.720 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn.

Theo nhận định của công ty chứng khoán, dù VN-Index đóng cửa giảm điểm, động lượng điều chỉnh chưa lớn khi biên độ giảm tương đối hẹp và thanh khoản ở mức thấp. Tuy nhiên, tín hiệu xác nhận đảo chiều vẫn chưa xuất hiện, trong khi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư có thể khiến thị trường tiếp tục trạng thái tích lũy, giằng co trong một số phiên tới trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh cung - cầu đều suy giảm, thị trường cần thêm động lực để cải thiện dòng tiền. Một trong những thông tin được nhà đầu tư quan tâm là FTSE Russell công bố danh mục FTSE GEIS ngày 21/8, trước thời điểm quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Bên cạnh yếu tố nâng hạng, khả năng hình thành một nhịp tăng mới còn phụ thuộc vào sự kết hợp của nhiều yếu tố hỗ trợ như diễn biến lạm phát, mặt bằng lãi suất, tăng trưởng kinh tế và cán cân xuất nhập khẩu. Trong ngắn hạn, khi các tín hiệu mới chưa đủ rõ nét, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục vận động tích lũy quanh vùng hỗ trợ hiện tại./.