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Chứng khoán tháng 7/2026: Sắc đỏ áp đảo, giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ ETF vẫn tăng

Tùng Linh

Tùng Linh

18:10 | 18/08/2026
(TBTCO) - Khối lượng giao dịch cổ phiếu và chứng quyền có bảo đảm đều tăng nhưng giá trị giao dịch tương ứng lại giảm. Trong khi đó, giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ ETF vẫn nhích tăng so với tháng trước.
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Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/7/2026, VN-Index đạt 1.735,78 điểm, VNAllshare đạt 1.762,69 điểm và VN30 đạt 1.872,07 điểm. Trong tháng 7/2026, cả ba chỉ số chính đều giảm so với tháng trước, với mức giảm lần lượt 6,68%, 7,5% và 6,2%.

Trong tháng 7/2026, toàn bộ 10 chỉ số ngành trên HOSE đều giảm so với tháng 6/2026. Trong đó, giảm mạnh nhất là chỉ số ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND), ngành công nghiệp (VNIND) và ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI), với mức giảm lần lượt 16,67%, 13,10% và 8,47%.

Thanh khoản thị trường cũng không ghi nhận tín hiệu khởi sắc. Đối với cổ phiếu, trong tháng 7/2026, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 15,89 tỷ cổ phiếu, với tổng giá trị giao dịch đạt 407.830 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 691 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 17.731 tỷ đồng/phiên, tăng 9,21% về khối lượng nhưng giảm 3,73% về giá trị so với tháng trước.

Chứng khoán tháng 7/2026: Sắc đỏ áp đảo, giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ ETF vẫn tăng
Giao dịch của NĐTNN trong tháng 7/2026 - Nguồn: HOSE

Tổng khối lượng giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW) đạt trên 1,2 tỷ CW, với tổng giá trị giao dịch đạt 966 tỷ đồng. Bình quân mỗi phiên, khối lượng giao dịch đạt hơn 52,9 triệu CW và giá trị giao dịch đạt 42 tỷ đồng. Dù tăng 8,43% về khối lượng, giá trị giao dịch cũng giảm 14,58% so với tháng 6/2026.

Trong khi đó, giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tăng cả về khối lượng và giá trị. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 39,6 triệu chứng chỉ quỹ, với tổng giá trị giao dịch trên 1.150 tỷ đồng. Bình quân mỗi phiên, khối lượng giao dịch đạt hơn 1,72 triệu chứng chỉ quỹ và giá trị giao dịch đạt hơn 49,87 tỷ đồng, tăng lần lượt 5,91% và 2,78% so với tháng trước.

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2026 đạt trên 100.111 tỷ đồng, chiếm 12,27% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Khối ngoại bán ròng hơn 11.693 tỷ đồng trong tháng.

Gần 50 doanh nghiệp niêm yết đạt mức vốn hóa tỷ đô

Tính đến hết ngày 31/7/2026, HOSE có 738 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 403 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 20 mã chứng chỉ quỹ ETF và 311 mã chứng quyền có bảo đảm.

Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 224,43 tỷ chứng khoán, với tổng giá trị chứng khoán niêm yết hơn 2,22 triệu tỷ đồng. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt trên 8,22 triệu tỷ đồng, giảm 6,18% so với tháng trước, tương đương 64,01% GDP năm 2025 và chiếm hơn 94,84% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Tính đến ngày 31/7/2026, HOSE có 48 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD. Trong đó, 4 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

Tùng Linh
Từ khóa:
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