Chứng khoán

Cổ phiếu V68 của hãng chăn ga gối đệm 35 năm tuổi chào sàn UPCoM

Tùng Linh

Tùng Linh

11:36 | 18/08/2026
(TBTCO) - "Ông chủ" thương hiệu chăn ga gối đệm Tuấn Anh vừa hoàn tất đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Cùng với nền tảng mảng kinh doanh truyền thống, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu mở rộng sang vật liệu công nghiệp, xơ sợi PET tái chế cũng như mở thêm thị trường trong giai đoạn tới.
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Sáng 18/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (Tuấn Anh Group), chính thức đưa cổ phiếu V68 lên giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo quyết định của HNX, 33 triệu cổ phiếu V68 được đưa vào giao dịch với giá tham chiếu 12.800 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động trong phiên giao dịch đầu tiên là 40%. Hiện giá cổ phiếu V68 đang giao dịch ở mức 17.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô vốn hóa thị trường đạt hơn 590 tỷ đồng.

Chào sàn UPCoM, đặt yêu cầu cao hơn về minh bạch và quản trị

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tuấn Anh Group cho biết, việc cổ phiếu V68 chính thức giao dịch trên UPCoM là một dấu mốc quan trọng đối với doanh nghiệp sau chặng đường dài của sự cố gắng, của niềm tin và của rất nhiều con người đã cùng nhau xây dựng Tuấn Anh đến ngày hôm nay.

“Chúng tôi hiểu rất rõ rằng, bước lên thị trường chứng khoán không có nghĩa là chúng tôi đã đi đến đích. Ngược lại, đây mới là lúc trách nhiệm của chúng tôi lớn hơn. Từ hôm nay, doanh nghiệp phải minh bạch hơn, quản trị tốt hơn, sử dụng đồng vốn hiệu quả hơn và quan trọng nhất là phải xứng đáng với niềm tin của cổ đông” - ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Tuấn Anh Group, trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục kiên định với các yêu cầu về minh bạch, tuân thủ và phát triển dài hạn. Doanh nghiệp xác định các hoạt động phải được thực hiện rõ ràng, những thông tin cổ đông cần biết phải được công bố đầy đủ theo đúng quy định. Tuấn Anh Group sẽ tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và chất lượng quản trị. Cùng với đó, lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh định hướng phát triển dài hạn, không lựa chọn những kết quả tích cực trong ngắn hạn để đánh đổi nền tảng phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn.

Cổ phiếu V68 của hãng chăn ga gối đệm 35 năm tuổi chào sàn UPCoM
Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Tuấn Anh Group thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương

Về phía HNX, đại diện lãnh đạo Sở chúc mừng cổ phiếu V68 chính thức được đăng ký giao dịch, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công ty đại chúng, đặc biệt trong công bố thông tin và cập nhật các quy định liên quan.

Mở rộng sang vật liệu công nghiệp, B2B và thị trường quốc tế

Tuấn Anh Group hiện hoạt động trong lĩnh vực chăn - ga - gối - đệm, foam công nghiệp, sợi polyester và một số sản phẩm phục vụ khách hàng dự án, khách sạn và OEM. Cùng với việc đưa cổ phiếu lên giao dịch, Tuấn Anh Group cũng xác định các hướng ưu tiên cho giai đoạn 2026 - 2030.

Theo ông Lưu Quốc Trị - Tổng Giám đốc Tuấn Anh Group, doanh nghiệp sẽ tiếp tục củng cố hoạt động trong lĩnh vực chăn - ga - gối - đệm, coi đây là nền tảng cho định hướng phát triển dài hạn.

Bên cạnh lĩnh vực truyền thống, Công ty dự kiến đẩy mạnh mảng foam và vật liệu công nghiệp nhằm đa dạng hóa cơ cấu doanh thu. Mảng khách hàng dự án và khách hàng doanh nghiệp (B2B) cũng được xác định là một hướng mở rộng trong giai đoạn tới.

Một kế hoạch khác cũng được lãnh đạo công ty nêu rõ là hoàn thiện chuỗi giá trị thông qua dự án Nhà máy Xơ Sợi PET tái chế. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, dự án này hướng tới đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn ESG trong chuỗi cung ứng.

Tuấn Anh Group đồng thời đặt mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế và tiếp tục chuẩn hóa quản trị theo các tiêu chuẩn của doanh nghiệp niêm yết.

Nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 272,4 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,86 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần nửa đầu năm 2025. Năm 2026, Tuấn Anh Group đặt mục tiêu kinh doanh với mức doanh thu kỷ lục 968 tỷ đồng, dựa trên năng lực mở rộng thị trường và hiệu quả khai thác hệ thống sản xuất.

Hơn 35 năm hoạt động trong lĩnh vực chăn ga gối đệm và vật liệu foam

Cổ phiếu V68 của hãng chăn ga gối đệm 35 năm tuổi chào sàn UPCoM
Công ty sở hữu tổ hợp nhà máy quy mô khoảng 150.000 m2 tại Hải Phòng - Ảnh: Tuấn Anh Group

Tuấn Anh Group có lịch sử hoạt động hơn 35 năm, tiền thân hoạt động từ thời kỳ hợp tác xã. Công ty được thành lập vào tháng 4/2002 và hiện đặt trụ sở tại phường Kiến An, TP. Hải Phòng.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn - ga - gối - đệm, foam công nghiệp, sợi polyester và một số sản phẩm phục vụ khách hàng dự án, khách sạn và OEM.

Hiện Tuấn Anh Group sở hữu tổ hợp nhà máy quy mô khoảng 150.000 m2 tại Hải Phòng, với công suất trên 3 triệu sản phẩm hàng dệt may và 1,5 triệu sản phẩm đệm mỗi năm. Mạng lưới phân phối gồm gần 4.000 đơn vị, tập trung chủ yếu tại miền Bắc và miền Trung.
Tùng Linh
Từ khóa:
Tuấn Anh Group chào sàn upcom

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