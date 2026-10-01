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Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
20:13 | 01/10/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty Trung Nam, Chứng khoán Phố Wall, Công ty Thủy điện Đăkpsi và Công ty Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 do chậm hoặc không công bố thông tin theo quy định. Tổng số tiền xử phạt đối với 4 doanh nghiệp là 370 triệu đồng.
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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 569/QĐ-XPHC, phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không công bố hai nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giao dịch với các tổ chức là người có liên quan của người nội bộ công ty. Trong đó, Nghị quyết số 01B/2025/WSS/NQ-HĐQT ngày 14/1/2025 thông qua hợp đồng chuyển nhượng 10.000 cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Cao Bằng cho Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục. Nghị quyết số 17B/2025/WSS/NQHĐQT ngày 8/8/2025 thông qua hợp đồng nhận chuyển nhượng 700.000 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành từ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính công nghệ BVA.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ảnh: T.L

Còn theo Quyết định số 565/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Trung Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp chậm công bố thông tin với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu thuộc các kỳ báo cáo từ năm 2021 đến năm 2025. Các tài liệu gồm báo cáo tài chính, báo cáo tình hình tài chính, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu và thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính năm 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 phải công bố ngày 31/3/2022 nhưng đến ngày 29/4/2022 công ty mới thực hiện. Báo cáo tài chính năm 2022 và tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2022 có thời hạn công bố ngày 31/3/2023 nhưng được công bố ngày 31/5/2023.

Trung Nam cũng chậm công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu TNLCB2025001 tại ngày đáo hạn, với ngày phải công bố là 2/9/2025. Ngoài ra, công ty chậm công bố dưới 10 ngày làm việc đối với báo cáo tài chính, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022. Những tài liệu này phải công bố ngày 29/8/2022 nhưng được công bố ngày 31/8/2022.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 564/QĐ-XPHC, phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện Đăkpsi 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định. Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với các báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán của kỳ bán niên năm 2023, năm 2023 và bán niên năm 2025.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 563/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2025. Các tài liệu này được công bố chậm trên trang thông tin điện tử của công ty, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX./.

Mai Tấn
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