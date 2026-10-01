Chứng khoán

Gần 3.200 tỷ đồng vốn ngoại đổ vào cổ phiếu Masan High-Tech Materials (MSR)

Tùng Linh

Tùng Linh

18:13 | 01/10/2026
(TBTCO) - Giao dịch thỏa thuận tại MSR trở thành tâm điểm của dòng vốn ngoại trong phiên đầu tháng 10/2026. Giao dịch thỏa thuận tại MSR trở thành tâm điểm của dòng vốn ngoại trong phiên đầu tháng 10, đưa giá trị mua ròng toàn thị trường lên hơn 3.100 tỷ đồng.
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Vốn ngoại đổ vào cổ phiếu MSR

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10/2026 ghi nhận diễn biến đáng chú ý của dòng vốn ngoại khi quy mô mua ròng tăng đột biến, song dòng tiền tập trung gần như hoàn toàn vào một cổ phiếu.

Theo số liệu giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 3.151 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng UPCoM ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 3.236 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu MSR của Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials là tâm điểm với giá trị mua ròng 3.239,63 tỷ đồng.

Giao dịch lớn tại MSR chủ yếu được thực hiện qua phương thức thỏa thuận. Hơn 55,1 triệu cổ phiếu MSR được sang tay ở mức 58.760 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị gần 3.240 tỷ đồng. Đây cũng là ngày The Elmet Group Co. hoàn tất giao dịch mua 4,99% vốn tại Masan High-Tech Materials.

Trên thị trường, MSR đóng cửa ở mức 58.600 đồng/cổ phiếu, tăng 5,4%. Như vậy, bên cạnh quy mô giao dịch đột biến, cổ phiếu này cũng ghi nhận diễn biến giá tích cực trong phiên.

Giao dịch tại MSR đáng chú ý hơn khi đặt trong kế hoạch chuẩn bị chuyển sàn sang HOSE của doanh nghiệp. Theo lộ trình được đưa ra, một cấu phần là tái cấu trúc sở hữu từ công ty mẹ. Tầm nhìn Masan được phép chuyển nhượng tối đa 10% cổ phần MSR cho các nhà đầu tư chiến lược và định chế tài chính dài hạn đủ điều kiện. Các giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thay vì bán khớp lệnh trên sàn.

Song song, MSR dự kiến chào bán thêm khoảng 5% cổ phần mới cho các tổ chức và nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước có cam kết nắm giữ dài hạn. Nguồn vốn huy động dự kiến phục vụ mở rộng quy mô khai thác, tăng năng lực chế biến sâu tại mỏ Núi Pháo, đồng thời nghiên cứu và phát triển các sản phẩm vonfram và khoáng sản chiến lược có giá trị gia tăng cao.

Như vậy, thương vụ quy mô hơn 3.200 tỷ đồng phiên 1/10 diễn ra trong bối cảnh MSR đang từng bước mở rộng cơ cấu cổ đông dài hạn trước kế hoạch chuyển sang HOSE. Tuy nhiên, do phần lớn giá trị mua ròng đến từ giao dịch thỏa thuận tại riêng MSR, con số mua ròng hơn 3.100 tỷ đồng của toàn thị trường chưa phản ánh một sự đảo chiều đồng loạt của dòng vốn ngoại.

Đảo chiều chưa đồng đều

Thực tế, không kể giao dịch đột biến, lực bán vẫn đang nhỉnh hơn. Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng gần 79 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng lên phiên thứ 7 liên tiếp. TCB đứng đầu chiều bán với 85,97 tỷ đồng, tiếp đến là MSB 71,55 tỷ đồng, VNM 47,01 tỷ đồng và PNJ 41 tỷ đồng. VIC, VPB và BSR cũng nằm trong nhóm bị bán ròng.

Gần 3.200 tỷ đồng vốn ngoại đổ vào cổ phiếu Masan High-Tech Materials (MSR)
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 1/10 - Nguồn: Dstock

Chiều ngược lại, SBT dẫn đầu danh sách mua ròng trên HOSE với 160,1 tỷ đồng. VHM chuyển sang được mua ròng 61,42 tỷ đồng, trong khi HDB được giải ngân gần 61 tỷ đồng. PLX, MSN, VIB, FPT và GMD cũng nằm trong nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng.

Thị trường đang. có hai lát cắt khá khác biệt. Quy mô mua ròng toàn thị trường tăng vọt nhờ thương vụ riêng tại MSR, trong khi giao dịch khớp lệnh trên thị trường niêm yết vẫn chưa cho thấy dòng vốn ngoại đảo chiều rõ rệt.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại masan giao dịch thỏa thuận

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