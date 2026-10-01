Thuế tỉnh Gia Lai: Triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động cho doanh nghiệp trong tháng 10/2026

Thông tin tại Hội nghị Tuyên dương người nộp thuế năm 2026, ông Lê Minh Nhựt – Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai cho hay, Thuế tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển sối đố trong quản lý thuế.

Theo đó, việc số hóa toàn diện đã giúp ngành Thuế đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại, tiết giảm đáng kể thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Trước đông đảo người nộp thuế trong tỉnh, Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai thông tin, ngành thuế sẽ triển khai hoàn thuế GTGT tự động cho doanh nghiệp trong tháng 10/2026.

Tính đến nay, hầu hết các thủ tục cơ bản đều đã được điện tử hóa cụ thể như tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 99,8%, nộp thuế điện tử đạt 99,7% và đặc biệt khâu tiếp nhận, giải quyết hoàn thuế điện tử đạt mức100%.

Đáng chú ý, Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai thông tin, ngành thuế tỉnh đã triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động và đang khẩn trương chuẩn bị để triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng GTGT tự động từ tháng 10/2026.

‘’Hoàn thuế GTGT là nội dung được cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm. Thuế tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị các điều kiện, và nếu đúng kế hoạch và không có gì trục trặc nữa thì trong tháng 10/2026 sẽ triển khai các thủ tục hoàn thuế GTGT tự động. Tất nhiên là phải có một số doanh nghiệp đáp ứng được một số tiêu chí để được hoàn thuế tự động” - ông Nhựt thông tin trước đông đảo doanh nghiệp nộp thuế.

Không dừng lại ở đó, cơ quan thuế cũng đang đẩy mạnh tích hợp tài khoản định danh điện tử VNeID, khai thác Bản đồ số hộ kinh doanh và phủ sóng ứng dụng eTax Mobile tới 99,7% cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, việc vận hành hệ thống Hoá đơn điện tử và ứng dụng công nghệ phân tích Dữ liệu lớn (Big Data) không chỉ giúp quy trình quản lý thuế trở nên tinh gọn, mà còn là công cụ sắc bén để cơ quan thuế phát hiện nhanh, ngăn chặn sớm các hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và hỗ trợ, hướng dẫn quyết toán thuế do Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức vào tháng 3/2026. Nguồn: Thuế tỉnh Gia Lai.

Qua đó, Thuế tỉnh Gia Lai quyết tâm làm sạch môi trường đầu tư, bảo vệ quyền lợi và tạo sự công bằng tuyệt đối cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, ngành thuế thời gian qua đã có nhiều đổi mới, cắt giảm cơ bản các thủ tục hành chính rườm rà, ứng dụng dữ liệu công nghệ, đơn giản thủ tục hành chính, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó nuôi dưỡng và tạo nguồn thu cho tỉnh.

Điều này cũng được bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai ghi nhận rằng, thời gian qua, ngành thuế tỉnh đã có những đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và hành động: từ việc chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí của Trung ương và của tỉnh đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện”

Theo bà Sen, những thủ tục hành chính thuế ngày càng được cắt giảm, đơn giản hóa; các dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử được vận hành thông suốt, minh bạch.

“Đặc biệt, đội ngũ cán bộ thuế luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, đồng hành, tận tình tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn “từ gốc” cho doanh nghiệp. Sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đó đã tạo “bệ đỡ” vững chắc, giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết giảm chi phí, ổn định tâm lý và vững tin vượt qua sóng gió” - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đánh giá.