Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Gia Lai: Triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động cho doanh nghiệp trong tháng 10/2026

Sơn Thuận

Sơn Thuận

18:36 | 01/10/2026
(TBTCO) - Theo Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai, ngành thuế tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị để triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tự động cho doanh nghiệp nộp thuế từ tháng 10/2026.
aa
Hoàn thuế tự động, gỡ nút thắt dòng vốn cho doanh nghiệp Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng giúp hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, phòng ngừa gian lận

Thông tin tại Hội nghị Tuyên dương người nộp thuế năm 2026, ông Lê Minh Nhựt – Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai cho hay, Thuế tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển sối đố trong quản lý thuế.

Theo đó, việc số hóa toàn diện đã giúp ngành Thuế đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại, tiết giảm đáng kể thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Thuế tỉnh Gia Lai: Triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động cho doanh nghiệp trong tháng 10/2026
Trước đông đảo người nộp thuế trong tỉnh, Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai thông tin, ngành thuế sẽ triển khai hoàn thuế GTGT tự động cho doanh nghiệp trong tháng 10/2026.

Tính đến nay, hầu hết các thủ tục cơ bản đều đã được điện tử hóa cụ thể như tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 99,8%, nộp thuế điện tử đạt 99,7% và đặc biệt khâu tiếp nhận, giải quyết hoàn thuế điện tử đạt mức100%.

Đáng chú ý, Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai thông tin, ngành thuế tỉnh đã triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động và đang khẩn trương chuẩn bị để triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng GTGT tự động từ tháng 10/2026.

‘’Hoàn thuế GTGT là nội dung được cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm. Thuế tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị các điều kiện, và nếu đúng kế hoạch và không có gì trục trặc nữa thì trong tháng 10/2026 sẽ triển khai các thủ tục hoàn thuế GTGT tự động. Tất nhiên là phải có một số doanh nghiệp đáp ứng được một số tiêu chí để được hoàn thuế tự động” - ông Nhựt thông tin trước đông đảo doanh nghiệp nộp thuế.

Không dừng lại ở đó, cơ quan thuế cũng đang đẩy mạnh tích hợp tài khoản định danh điện tử VNeID, khai thác Bản đồ số hộ kinh doanh và phủ sóng ứng dụng eTax Mobile tới 99,7% cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, việc vận hành hệ thống Hoá đơn điện tử và ứng dụng công nghệ phân tích Dữ liệu lớn (Big Data) không chỉ giúp quy trình quản lý thuế trở nên tinh gọn, mà còn là công cụ sắc bén để cơ quan thuế phát hiện nhanh, ngăn chặn sớm các hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và hỗ trợ, hướng dẫn quyết toán thuế. Nguồn: Thuế tỉnh Gia Lai.
Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và hỗ trợ, hướng dẫn quyết toán thuế do Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức vào tháng 3/2026. Nguồn: Thuế tỉnh Gia Lai.

Qua đó, Thuế tỉnh Gia Lai quyết tâm làm sạch môi trường đầu tư, bảo vệ quyền lợi và tạo sự công bằng tuyệt đối cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, ngành thuế thời gian qua đã có nhiều đổi mới, cắt giảm cơ bản các thủ tục hành chính rườm rà, ứng dụng dữ liệu công nghệ, đơn giản thủ tục hành chính, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó nuôi dưỡng và tạo nguồn thu cho tỉnh.

Điều này cũng được bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai ghi nhận rằng, thời gian qua, ngành thuế tỉnh đã có những đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và hành động: từ việc chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí của Trung ương và của tỉnh đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện”

Theo bà Sen, những thủ tục hành chính thuế ngày càng được cắt giảm, đơn giản hóa; các dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử được vận hành thông suốt, minh bạch.

“Đặc biệt, đội ngũ cán bộ thuế luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, đồng hành, tận tình tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn “từ gốc” cho doanh nghiệp. Sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đó đã tạo “bệ đỡ” vững chắc, giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết giảm chi phí, ổn định tâm lý và vững tin vượt qua sóng gió” - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đánh giá.

Theo Thuế tỉnh Gia Lai, trong năm 2025, Thuế tỉnh Gia Lai đã hoàn trả kịp thời, đúng quy định 2.031 tỷ đồng thuế GTGT và 124,9 tỷ đồng thuế TNCN.

6 tháng năm 2026, công tác hoàn thuế được Thuế tỉnh Gia Lai thực hiện kịp thời, đúng quy định; đã giải quyết 181 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 1.476 tỷ đồng với 100% bằng phương thức điện tử; đồng thời đã giải quyết 7.131 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân với số tiền 26 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn tự động đạt 88,32%, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Điều này đã góp phần giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ về vốn để duy trì hoạt động và phục hồi sản xuất kinh doanh.
Sơn Thuận
Từ khóa:
thuế tỉnh gia lai hoàn thuế gtgt

Bài liên quan

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên dương 277 người nộp thuế chấp hành tốt chính sách phát luật thuế

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên dương 277 người nộp thuế chấp hành tốt chính sách phát luật thuế

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Dành cho bạn

Chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép: Cần kiểm tra theo chuỗi, theo dòng vận động của hóa đơn

Chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép: Cần kiểm tra theo chuỗi, theo dòng vận động của hóa đơn

Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index tiếp tục điều chỉnh, thị trường chờ điểm cân bằng

Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index tiếp tục điều chỉnh, thị trường chờ điểm cân bằng

Quảng Ngãi: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, không để doanh nghiệp phải chờ

Quảng Ngãi: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, không để doanh nghiệp phải chờ

Thu ngân sách Hà Nội đạt 567.597 tỷ đồng trong 9 tháng

Thu ngân sách Hà Nội đạt 567.597 tỷ đồng trong 9 tháng

Chứng khoán phái sinh ngày 1/10: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index lùi xuống dưới mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 1/10: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index lùi xuống dưới mốc 1.900 điểm

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Đọc thêm

Hải quan hỏa tốc hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10

Hải quan hỏa tốc hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10

(TBTCO) - Ngày 1/10, Cục Hải quan có công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP, trong đó kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026.
Ngành Thuế thi đua hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Ngành Thuế thi đua hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

(TBTCO) - Cùng với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số”, trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế còn thi đua xây dựng một hệ thống quản trị thuế thông minh, vận hành minh bạch, hiệu quả, tự động hóa cao trên nền tảng Big Data và công nghệ hiện đại.
Hải quan khu vực XIII: Tờ khai tăng hơn 24%, chuyển luồng giảm mạnh

Hải quan khu vực XIII: Tờ khai tăng hơn 24%, chuyển luồng giảm mạnh

(TBTCO) - Trong quý III/2026, Hải quan khu vực XIII ghi nhận 21.554 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 24,02% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi lượng tờ khai tăng, số trường hợp chuyển luồng giảm mạnh, còn 3 tờ khai trong cả quý.
Thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Công Thương ký quy chế phối hợp quản lý tài nguyên khoáng sản

Thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Công Thương ký quy chế phối hợp quản lý tài nguyên khoáng sản

(TBTCO) - Thuế tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Sở Công thương tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thuế tỉnh Khánh Hòa tăng cường phòng, chống lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật thuế

Thuế tỉnh Khánh Hòa tăng cường phòng, chống lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật thuế

(TBTCO) - Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật, Thuế tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường công tác rà soát, phân tích rủi ro, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xác minh, xử lý các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về thuế, hóa đơn và hoạt động kinh doanh.
Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng giúp hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, phòng ngừa gian lận

Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng giúp hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, phòng ngừa gian lận

(TBTCO) - Thuế TP. Hà Nội vừa ban hành “Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế”, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định, điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quy trình hoàn thuế trong giai đoạn chuyển tiếp, cho đến khi cơ quan thuế có thông báo chính thức áp dụng thống nhất trên Hệ thống thông tin quản lý thuế.
Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên Việt Nam: Tối ưu nguồn lực,thúc đẩy xuất nhập khẩu

Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên Việt Nam: Tối ưu nguồn lực,thúc đẩy xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Từ 9 doanh nghiệp vào năm 2011, đến nay Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên về hải quan đã có 74 doanh nghiệp, đóng góp khoảng 30% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Sau 15 năm triển khai, chương trình tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hướng đến mục tiêu vượt mốc 1.000 tỷ USD trong năm 2026.
Hải quan Hải Dương cưỡng chế 2 doanh nghiệp nợ hơn 43 tỷ đồng tiền thuế

Hải quan Hải Dương cưỡng chế 2 doanh nghiệp nợ hơn 43 tỷ đồng tiền thuế

(TBTCO) - Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan khu vực III vừa ban hành 2 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với 2 doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày, với tổng số tiền bị cưỡng chế hơn 43,089 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thanh khoản UPCoM tăng mạnh trong tháng 9

Thanh khoản UPCoM tăng mạnh trong tháng 9

10 mã cổ phiếu thay đổi hạn mức chứng quyền từ 1/10/2026

10 mã cổ phiếu thay đổi hạn mức chứng quyền từ 1/10/2026

Thuế tỉnh Gia Lai: Triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động cho doanh nghiệp trong tháng 10/2026

Thuế tỉnh Gia Lai: Triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động cho doanh nghiệp trong tháng 10/2026

Direct indexing mở thêm hướng tiếp cận đầu tư theo chỉ số

Direct indexing mở thêm hướng tiếp cận đầu tư theo chỉ số

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên dương 277 người nộp thuế chấp hành tốt chính sách phát luật thuế

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên dương 277 người nộp thuế chấp hành tốt chính sách phát luật thuế

Gần 3.200 tỷ đồng vốn ngoại đổ vào cổ phiếu Masan High-Tech Materials (MSR)

Gần 3.200 tỷ đồng vốn ngoại đổ vào cổ phiếu Masan High-Tech Materials (MSR)

Xử phạt Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 155 triệu đồng

Xử phạt Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 155 triệu đồng

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Kết nối văn hóa trà với ngoại giao kinh tế

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Kết nối văn hóa trà với ngoại giao kinh tế

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh