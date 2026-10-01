Ngành Thuế thi đua hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Hoàn thiện chính sách thuế tạo động lực cho sản xuất kinh doanh

Cục Thuế vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030”. Với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm và dữ liệu làm tài sản chiến lược, phong trào kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch và tinh gọn.

Phong trào thi đua được triển khai nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tập thể, tinh thần trách nhiệm và sự tham gia tích cực của công chức, người lao động trong toàn ngành. Qua đó, phát huy sức mạnh của ngành Thuế quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao giai đoạn 2026 - 2030.

Ngành Thuế quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: TN

Đồng thời cổ vũ, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân trong ngành Thuế tích cực tham gia phong trào thi đua, góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống quản lý thuế theo hướng “hiện đại, minh bạch, bền vững”.

Thông qua phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Gắn phong trào thi đua với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; lấy tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của phong trào thi đua là tích cực đề xuất, tham gia, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế; chính sách thuế phải bao quát đầy đủ các nguồn thu trong nền kinh tế số, kinh tế xanh và các mô hình kinh doanh mới; bảo đảm công bằng giữa kinh doanh truyền thống và kinh doanh trên nền tảng số, giữa doanh nghiệp trong nước và hoạt động xuyên biên giới.

Việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách thuế cần phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, gắn với mở rộng cơ sở thu, nuôi dưỡng nguồn thu, giảm chi phí tuân thủ và tạo động lực cho sản xuất kinh doanh.

Hướng tới đối tác tin cậy và trợ lý số của người dân, doanh nghiệp

Trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế quyết tâm thi đua xây dựng một hệ thống quản trị thuế thông minh, vận hành minh bạch, hiệu quả, tự động hóa cao trên nền tảng Big Data và công nghệ hiện đại.

Trong mô hình này, dữ liệu trở thành tài sản chiến lược của ngành Thuế; mọi quyết định quản lý sẽ dựa trên dữ liệu, lịch sử tuân thủ, phân tích hành vi, phân loại rủi ro và cảnh báo sớm.

Đối với những nghiệp vụ đơn giản, có tính lặp lại sẽ được tự động hóa; hoạt động kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là mũi nhọn thi đua khi ngành Thuế chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”. Với phương châm, lấy người nộp thuế làm trung tâm và quản lý theo mức độ tuân thủ, cơ quan thuế trong giai đoạn mới không chỉ thực hiện chức năng quản lý, mà phải trở thành đối tác tin cậy và trợ lý số của người dân, doanh nghiệp.

Phong trào thi đua của ngành thuế còn đề ra mục tiêu: Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt sơ kết và tổng kết giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được xét tặng các danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều hình thức khen thưởng xứng đáng khác từ Bộ Tài chính và Cục Thuế.

Dịch vụ thuế phải được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, chủ động và phù hợp với từng nhóm người nộp thuế; cùng với đó, ngành Thuế sẽ chuyển mạnh sang quản lý tuân thủ theo phân đoạn người nộp thuế.

Những người nộp thuế có lịch sử tuân thủ tốt cần được tạo điều kiện thuận lợi hơn. Nguồn lực kiểm tra phải tập trung vào các đối tượng, giao dịch và lĩnh vực có rủi ro cao.

Nhằm đáp ứng khối lượng công việc trong kỷ nguyên số, phong trào thi đua của ngành Thuế tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy chuyên nghiệp và chuẩn hóa quy trình.

Cục Thuế thi đua tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; chuẩn hóa quy trình; phát triển đội ngũ công chức có năng lực về phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro, kinh tế số, thuế quốc tế, công nghệ và phục vụ người nộp thuế.

Đặc biệt, ngành Thuế hực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, thực chất, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; xây dựng đội ngũ công chức thuế có bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín, chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để phong trào đi vào thực chất, Cục Thuế đưa ra các tiêu chí đánh giá sát sao đối với từng tập thể và cá nhân, đặc biệt ưu tiên các sáng kiến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giúp nâng cao năng suất và tiết kiệm nguồn lực công./.