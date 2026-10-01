Theo quyết định của Cục Quản lý dược, Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) đã thực hiện hành vi nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc từ các cơ sở cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc không thuộc các trường hợp cơ sở được cung cấp theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp đã nhập khẩu 2 nguyên liệu làm thuốc là dược chất mà cơ sở cung cấp không thuộc một trong các trường hợp được cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam theo quy định.

Xử phạt Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 155 triệu đồng. Ảnh: TL.

Hai nguyên liệu được xác định gồm Levofloxacin hemihydrate, do Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd. (Trung Quốc) sản xuất, nhà cung cấp là Ningbo Apeloa Imp. & Exp. Co., Ltd.; và Acyclovir, do Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd. (Trung Quốc) sản xuất, nhà cung cấp là Xiamen Fine Chemical Import and Export Co., Ltd.

Cục Quản lý dược cho biết, Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần do nhập khẩu 2 nguyên liệu nêu trên. Đây được xác định là tình tiết tăng nặng; doanh nghiệp không có tình tiết giảm nhẹ.

Với hành vi vi phạm, Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) bị xử phạt 155 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, Cục Quản lý dược áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, loại hình cơ sở sản xuất thuốc tại cơ sở 1 của doanh nghiệp trong thời hạn 8 tháng.

Cùng với đó, doanh nghiệp bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất các lô nguyên liệu Levofloxacin hemihydrate và Acyclovir được nhập khẩu từ các cơ sở cung cấp không thuộc trường hợp được phép theo quy định. Trường hợp không áp dụng được biện pháp đưa ra khỏi lãnh thổ hoặc tái xuất, các lô nguyên liệu này buộc phải tiêu hủy.