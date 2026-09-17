Theo quyết định, Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội có trụ sở tại Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, TP. Hà Nội, đã thực hiện hành vi kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 2 thuốc gồm Timo Drop (SĐK: VD-35510-21) và Nước cất ống nhựa (SĐK: 893110151624).

Hành vi vi phạm được xác định theo điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định 87/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 114/2026/NĐ-CP.

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 25 triệu đồng. Ảnh: TL.

Do vậy, Cục Quản lý dược quyết định xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội số tiền 25 triệu đồng.

Bên cạnh tiền phạt, Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội bị buộc thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện liên quan đến hành vi vi phạm. Thời hạn khắc phục là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, với toàn bộ chi phí do doanh nghiệp chi trả.

Quyết định cũng nêu rõ, doanh nghiệp phải nộp 25 triệu đồng tiền phạt trong thời hạn 10 ngày. Nếu chậm nộp, ngoài nguy cơ bị cưỡng chế thi hành theo quy định, doanh nghiệp phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.