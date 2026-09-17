Pháp luật

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 25 triệu đồng

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
13:56 | 17/09/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 25 triệu đồng, do kê khai giá thuốc không đúng quy định.
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Xử phạt 50 triệu đồng đối với Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Theo quyết định, Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội có trụ sở tại Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, TP. Hà Nội, đã thực hiện hành vi kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 2 thuốc gồm Timo Drop (SĐK: VD-35510-21) và Nước cất ống nhựa (SĐK: 893110151624).

Hành vi vi phạm được xác định theo điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định 87/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 114/2026/NĐ-CP.

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 25 triệu đồng
Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 25 triệu đồng. Ảnh: TL.

Do vậy, Cục Quản lý dược quyết định xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội số tiền 25 triệu đồng.

Bên cạnh tiền phạt, Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội bị buộc thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện liên quan đến hành vi vi phạm. Thời hạn khắc phục là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, với toàn bộ chi phí do doanh nghiệp chi trả.

Quyết định cũng nêu rõ, doanh nghiệp phải nộp 25 triệu đồng tiền phạt trong thời hạn 10 ngày. Nếu chậm nộp, ngoài nguy cơ bị cưỡng chế thi hành theo quy định, doanh nghiệp phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Văn Nam
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xử phạt kê khai giá thuốc không đúng quy định quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuốc Timo Drop thuốc Nước cất ống nhựa Nghị định 114/2026/NĐ CP thời hạn khắc phục vi phạm tiền phạt 25 triệu đồng Cục Quản lý dược Bộ Y tế

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