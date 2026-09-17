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Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

06:28 | 17/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (17/9) ghi nhận một số điều chỉnh tăng tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi thị trường miền Nam tiếp tục đi ngang. Giá thu mua trên cả nước hiện dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.
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Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ở Cao Bằng và Hà Nội cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Cao Bằng đạt 59.000 đồng/kg, còn Hà Nội tăng lên 60.000 đồng/kg.

Như vậy, Hà Nội đã cùng Hưng Yên trở thành hai địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 60.000 đồng/kg.

Tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La, Lạng Sơn và Cao Bằng, giá heo hơi cùng được duy trì ở mức 59.000 đồng/kg.

Hai địa phương còn lại là Lào Cai và Điện Biên tiếp tục giao dịch ở mức thấp nhất khu vực, đạt 58.000 đồng/kg.

Những phiên gần đây cho thấy thị trường miền Bắc bắt đầu xuất hiện tín hiệu tăng trở lại. Ngày 16/9, Hưng Yên tăng lên 60.000 đồng/kg và Lạng Sơn đạt 59.000 đồng/kg. Sang phiên hôm nay, Hà Nội tiếp tục gia nhập nhóm 60.000 đồng/kg.

Mặc dù mức tăng mới chỉ xuất hiện cục bộ, việc mốc 60.000 đồng/kg mở rộng từ một lên hai địa phương cho thấy mặt bằng giá phía Bắc đang có dấu hiệu nhích lên sau giai đoạn điều chỉnh giảm trước đó.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Đắk Lắk là địa phương duy nhất tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 58.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà tiếp tục giữ mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, mặt bằng giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên vẫn dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg, thấp hơn khu vực phía Bắc.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay chưa xuất hiện biến động mới. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg.

Cà Mau tiếp tục đứng ở mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng thuộc nhóm thấp nhất trên cả nước.

Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, những điều chỉnh tăng liên tiếp tại một số địa phương miền Bắc đang trở thành điểm đáng chú ý.

Hiện khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trên thị trường là 3.000 đồng/kg. Hà Nội và Hưng Yên cùng đạt 60.000 đồng/kg, trong khi mức thấp nhất 57.000 đồng/kg vẫn xuất hiện tại nhiều địa phương miền Trung - Tây Nguyên và Cà Mau.

So với giai đoạn cuối tuần trước, khi mốc 60.000 đồng/kg hoàn toàn biến mất, thị trường đã phần nào khởi sắc. Dù vậy, phần lớn địa phương vẫn giữ nguyên giá, vì thế cần thêm các phiên giao dịch để xác định liệu xu hướng tăng có lan rộng hay không./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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