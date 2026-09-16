Thị trường

Contech Vietnam hướng tới thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng và năng lượng

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
14:54 | 16/09/2026
(TBTCO) - Ngày 16/9/2026, Triển lãm Quốc tế về Xây dựng, Công nghiệp Mỏ và Giao thông (Contech Vietnam 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).
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Đây là kỳ triển lãm thứ 7 được Công ty HADIFA tổ chức. Triển lãm lần này diễn ra đồng thời với Triển lãm Quốc tế về Năng lượng Điện và Chiếu sáng Việt Nam (EL Vietnam 2026) và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhiều cơ quan chức năng, hiệp hội chuyên môn, cùng sự đồng hành của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV POWER.

Tiếp nối thành công của 6 kỳ triển lãm trước, sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm thương hiệu uy tín toàn cầu, khẳng định vị thế là điểm đến kết nối giao thương quan trọng khi giới thiệu chuỗi giải pháp toàn diện, từ thiết bị thi công hạ tầng, công nghệ khai thác mỏ an toàn, đến các giải pháp năng lượng điện, chiếu sáng thông minh, công nghệ phát triển đường sắt tốc độ cao…

Contech Vietnam hướng tới thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng và năng lượng
Khai mạc Triển lãm Quốc tế về Xây dựng, Công nghiệp Mỏ và Giao thông. Ảnh: Diệu Hoa

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm và tư vấn chuyên ngành, trong khuôn khổ Triển lãm dự kiến còn diễn ra Hội thảo chuyên đề “Đô thị ngầm thông minh: Địa kỹ thuật, AI và chuyển đổi số cho hạ tầng ngầm bền vững” do Trường Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì. Hoạt động này kỳ vọng sẽ tạo ra một diễn đàn quan trọng dành cho các chuyên gia đầu ngành, các nhà sản xuất, nhà phân phối sản phẩm trong và ngoài nước chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và mở rộng thêm các mối quan hệ kinh doanh.

Ban Tổ chức cũng phối hợp với các đơn vị tham gia Triển lãm triển khai Chương trình kết nối giao thương “Business Matching” nhằm xúc tiến tìm kiếm khách hàng tiềm năng trước, trong và sau Triển lãm cũng như thúc đẩy sự kết nối, hợp tác giữa những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ và giao thông.

Chuỗi sự kiện của Contech Vietnam 2026 và EL Vietnam 2026 diễn ra liên tục từ 16 - 18/09/2026, ước tính thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, bao gồm các chuyên gia, kiến trúc sư, các nhà hoạch định chính sách, nhà thầu, nhà đầu tư, các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước… Qua đó, hứa hẹn mang lại những hợp tác chiến lược quan trọng, góp phần tạo đột phá cho hạ tầng và ngành năng lượng Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Trong những năm tới, cùng với sự phát triển mạnh của ngành xây dựng, hạ tầng, giao thông, khai thác mỏ, năng lượng và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, nhu cầu về công nghệ mới, thiết bị hiện đại và các giải pháp quốc tế sẽ ngày càng lớn. Mục tiêu của chúng tôi là từng bước đưa Contech Vietnam trở thành một điểm đến giao thương chuyên ngành có quy mô và sức ảnh hưởng lớn không chỉ tại Việt Nam mà còn ở tầm khu vực ASEAN và quốc tế, nơi các doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Đồng thời, các doanh nghiệp quốc tế có thêm cơ hội tiếp cận thị trường xây dựng, hạ tầng và công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ của nước ta” - bà Lê Lan Anh, Tổng giám đốc HADIFA chia sẻ.

Diệu Hoa
Từ khóa:
phát triển hạ tầng năng lượng contech vietnam

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