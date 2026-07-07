Thị trường

PV GAS ký Hợp đồng mua LNG định hạn đầu tiên của Việt Nam giai đoạn 2027 - 2031

10:05 | 07/07/2026
(TBTCO) - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa ký kết Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) định hạn với Shell Eastern Trading (Pte) Ltd (Shell Eastern LNG), đơn vị thành viên do Tập đoàn Shell plc sở hữu 100% cho giai đoạn 2027 - 2031. Hợp đồng là kết quả của Gói mua sắm LNG định hạn số 01 do PV GAS tổ chức, hoàn tất quá trình lựa chọn nhà cung cấp vào cuối năm 2025, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một hợp đồng LNG định hạn được ký kết để cung cấp cho Việt Nam.
aa

Với việc ký kết hợp đồng này, PV GAS trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán LNG định hạn theo các tiêu chuẩn và thông lệ của thị trường LNG quốc tế. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường LNG trong nước mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về đa dạng hóa nguồn cung năng lượng ổn định, dài hạn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất điện cũng như phát triển kinh tế.

PV GAS ký Hợp đồng mua LNG định hạn đầu tiên của Việt Nam giai đoạn 2027 - 2031
Tàu Maran Gas Achilles cung cấp chuyến hàng LNG phục vụ chạy thử Kho LNG Thị Vải của PV GAS vào tháng 7/2023 từ Nhà cung cấp Shell Eastern LNG

Là một trong những tập đoàn kinh doanh LNG hàng đầu thế giới, Shell đã đạt tổng sản lượng giao hàng vượt 72,9 triệu tấn trong năm 2025 và sở hữu nhiều kinh nghiệm trong triển khai các hợp đồng cung ứng dài hạn. Trước đó, tháng 7/2023, Shell cũng là đơn vị cung cấp chuyến hàng LNG đầu tiên cho Việt Nam phục vụ chạy thử Kho LNG Thị Vải của PV GAS, mở ra giai đoạn nhập khẩu LNG của Việt Nam.

Shell Eastern LNG được lựa chọn thông qua quy trình đấu thầu quốc tế rộng rãi, công khai, minh bạch và cạnh tranh, phù hợp với các thông lệ quốc tế. Gói mua sắm thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp năng lượng uy tín trên thế giới, trong đó có các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực LNG. Kết quả lựa chọn không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của thị trường LNG Việt Nam mà còn phản ánh uy tín, năng lực và vị thế ngày càng được nâng cao của PV GAS trong chuỗi cung ứng LNG quốc tế.

Việc hoàn tất quá trình lựa chọn nhà cung cấp và ký kết Hợp đồng mua bán LNG giai đoạn 2027 - 2031 tiếp tục khẳng định bước tiến của PV GAS trong quá trình hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng LNG khu vực và quốc tế. Trên nền tảng đó, PV GAS sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phát triển thị trường LNG tại Việt Nam, chủ động đa dạng hóa nguồn cung, tối ưu hiệu quả kinh doanh và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Hằng Nga
Từ khóa:
Hợp đồng mua LNG Kho LNG Thị Vải năng lượng Shell Eastern LNG Khí Việt Nam

Bài liên quan

ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Dành cho bạn

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 549,69 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 549,69 tỷ USD

Ngày 7/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 7/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng tốc làm sạch mã số thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng tốc làm sạch mã số thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Thị trường chứng khoán chờ lực đẩy từ lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại

Thị trường chứng khoán chờ lực đẩy từ lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại

Tỷ giá USD hôm nay (7/7): Tỷ giá trung tâm đi ngang, USD vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (7/7): Tỷ giá trung tâm đi ngang, USD vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan

Đọc thêm

Thực phẩm bẩn vẫn thách thức các "hàng rào" kiểm soát

Thực phẩm bẩn vẫn thách thức các "hàng rào" kiểm soát

(TBTCO) - Liên tiếp các vụ thực phẩm giả, thực phẩm chứa hóa chất cấm, hàng không rõ nguồn gốc bị phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy cuộc chiến chống thực phẩm bẩn vẫn chưa hạ nhiệt, đòi hỏi những giải pháp mạnh hơn từ quản lý đến giám sát thị trường để bảo vệ sức khỏe người dân.
Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê hôm nay (7/7) tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau tuần tăng mạnh, với mặt bằng thu mua dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ở mức 133.000 - 135.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới so với phiên trước.
Ngày 7/7: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 7/7: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay (7/7) điều chỉnh giảm tại một số tỉnh miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam duy trì ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 60.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.
Ngày 7/7: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng

Ngày 7/7: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng

Giá cao su thế giới hôm nay (7/7) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng trên các sàn giao dịch OSE, SHFE và SGX. Từ Nhật Bản, Thượng Hải, Singapore đến Thái Lan các hợp đồng kỳ hạn đồng loạt tăng cho thấy tâm lý thị trường đang cải thiện rõ rệt sau giai đoạn giao dịch thận trọng.
Ngày 7/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 7/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá lúa gạo hôm nay (7/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam đang giữ mức tương đối cao.
Giá dầu tiếp tục đi xuống, cà phê nối dài đà tăng

Giá dầu tiếp tục đi xuống, cà phê nối dài đà tăng

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch với diễn biến phân hóa rõ nét. Cà phê tiếp tục là điểm nóng khi giá Arabica đóng cửa tăng vọt tới hơn 10% trong bối cảnh lo ngại rủi ro thời tiết tại Brazil. Trái lại, giá dầu thô tiếp tục đi xuống dù mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước.
Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực

Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/7) duy trì xu hướng tích cực. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.986.509 đồng/lượng (mua vào) và 64.933.171 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 62,6130 USD/ounce, tăng 0,29% so với hôm qua.
Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (6/7) tiếp tục ổn định trên cả nước. Chỉ riêng khu vực miền Trung - Tây Nguyên xuất hiện biến động khi Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại tại cả ba miền đồng loạt đi ngang.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dòng tiền đầu tư đang viết lại bản đồ bất động sản

Dòng tiền đầu tư đang viết lại bản đồ bất động sản

Đắk Lắk xây dựng chuỗi logistics liên vùng

Đắk Lắk xây dựng chuỗi logistics liên vùng

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ

Từ “người giữ quỹ” đến trung tâm quản trị tài chính công số

Từ “người giữ quỹ” đến trung tâm quản trị tài chính công số

Nửa đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện

Nửa đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng