Ngày 16/9: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng 200 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê điều chỉnh tăng

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng nhẹ 200 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên khoảng 94.900 - 95.500 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất. Sau khi tăng 200 đồng/kg, cà phê tại đây được thu mua ở mức 95.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cũng tăng cùng mức 200 đồng/kg, lên 95.400 đồng/kg. Lâm Đồng điều chỉnh lên 94.900 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá thấp nhất trong số các vùng được khảo sát.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính cũng khởi sắc trở lại. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 11/2026 tăng 0,28%, tương đương 10 USD/tấn, lên 3.535 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 tăng 7 USD/tấn, đạt 3.515 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 tăng mạnh 1,68%, tương đương 4,8 US cent/pound, lên 290,5 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 1,48%, đạt 281,3 US cent/pound.

Giá tiêu giữ nguyên ngày thứ 6 liên tiếp

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục ổn định, kéo dài chuỗi đi ngang sang ngày thứ 6 liên tiếp. Mặt bằng thu mua hiện duy trì trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục có mức giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau với 140.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch tại 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Mặc dù đã đi ngang gần một tuần, mặt bằng giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với đầu tháng. Trước đó, thị trường đã trải qua một phiên tăng mạnh từ 2.000 - 4.000 đồng/kg, đưa giá tại một số vùng trọng điểm trở lại trên 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng chưa xuất hiện biến động mới. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.939 USD/tấn, tiêu đen ASTA 570 của Brazil đạt 5.750 USD/tấn và Malaysia đứng ở 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l được giao dịch trong khoảng 6.070 - 6.130 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia giữ mức 9.500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.450 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.