Ngân hàng - Bảo hiểm

BVBank chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, dự kiến huy động hơn 3.200 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
17:32 | 15/09/2026
(TBTCO) - BVBank dự kiến chào bán 320,41 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 3.204 tỷ đồng, qua đó, có thể nâng vốn điều lệ thêm 50% lên hơn 9.612 tỷ đồng. Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận 6 tháng tăng mạnh, song chất lượng tài sản chịu áp lực.
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Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã Ck: BVB) vừa thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng, sau khi được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 430/GCN-UBCK ngày 11/9/2026.

Theo phương án, BVBank chào bán 320,41 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó, dự kiến huy động 3.204,1 tỷ đồng, với tỷ lệ 2:1. Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phần phát hành thêm.

Đợt chào bán này không có bảo lãnh phát hành và quyền mua cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 24/9/2026, thời gian đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 29/9/2026 đến ngày 19/10/2026.

BVBank chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, dự kiến huy động hơn 3.200 tỷ đồng
BVBank chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, dự kiến huy động hơn 3.200 tỷ đồng. Ảnh tư liệu.
Trước đợt chào bán, vốn điều lệ của BVBank ở mức 6.408,2 tỷ đồng. Nếu toàn bộ 320,41 triệu cổ phiếu được chào bán thành công, quy mô vốn điều lệ có thể tăng thêm 3.204,1 tỷ đồng, tức tăng 50%, tương ứng lên khoảng 9.612,3 tỷ đồng.

Theo đại diện ngân hàng BVBank, việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của ngân hàng.

Về hoạt động kinh doanh, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 547 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm 2025, qua đó hoàn thành gần 80% kế hoạch cả năm. Mục tiêu lợi nhuận 700 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông đề ra cho năm 2026 cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của BVBank.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 1.680,2 tỷ đồng, tăng 46,3% so với cùng kỳ. Các nguồn thu ngoài lãi lại phân hóa khi hoạt động dịch vụ chuyển từ lãi 14,5 tỷ đồng sang lỗ 28,3 tỷ đồng. Ngược lại, kinh doanh ngoại hối lãi 72,7 tỷ đồng, tăng 36,4%; mua bán chứng khoán đầu tư lãi 2,6 tỷ đồng và hoạt động khác lãi 113,4 tỷ đồng, tăng 359,1%.

Qua đó, tổng thu nhập hoạt động đạt 1.840,6 tỷ đồng, tăng 48,4%. Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động tăng 12,2% lên 920,5 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14,2% lên 372,7 tỷ đồng.

Về quy mô, đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của BVBank đạt 141.974 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 83.385 tỷ đồng, tăng 7,3%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 13,9% lên 81.338 tỷ đồng, gần gấp đôi tốc độ tăng cho vay.

Tuy nhiên, chất lượng tài sản chịu thêm áp lực khi nợ xấu tăng nhanh hơn tín dụng. Đến cuối quý II/2026, nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 đạt 2.751,7 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2025, gần gấp đôi mức tăng 7,3% của cho vay khách hàng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3,1% lên 3,3%, trở lại vùng cao so với nhiều năm gần đây.

Đáng chú ý, cả ba nhóm nợ xấu đều gia tăng. Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng mạnh nhất 54%, lên 432,3 tỷ đồng và ở mức cao so với nhiều năm; nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 32,6% lên 523,7 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 3,5% lên 1.795,7 tỷ đồng. Riêng nhóm 5 chiếm khoảng 65% tổng nợ xấu, cho thấy nợ xấu vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm có mức độ rủi ro cao nhất.

Áp lực còn thể hiện ở nợ cần chú ý (nhóm 2), tăng 27,1% từ 817 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 1.038,3 tỷ đồng vào cuối quý II/2026. Việc nhóm nợ này tăng nhanh cùng với nợ xấu cho thấy áp lực chất lượng tài sản không chỉ nằm ở lượng nợ xấu hiện hữu, mà còn ở nguy cơ phát sinh thêm nợ xấu trong thời gian tới./.

Ánh Tuyết
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